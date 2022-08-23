Проблемы с потенцией у мужчин: какие причины могут ее вызвать и как с ней справиться

Какие симптомы сигнализируют об эректильной дисфункции

снижение или отсутствие полового влечения у мужчины,

вялость пениса и ослабление эрекции во время полового акта,

отсутствие утренней эрекции (она должна наблюдаться в 70-80% случаев при утреннем пробуждении)

неспособность контролировать эякуляцию,

сниженная чувствительность полового органа.

Диагностика эректильной дисфункции

С чего начинается любое лечение? С обследования и поиска причин, которые легли в основу заболевания. В диагностику эректильной дисфункции входит определение уровня половых гормонов, изучение психологического комфорта в сексуальных отношениях и выяснение общего состояния здоровья. Хронический стресс, конфликты в паре и несовпадение сексуальных конституций отрицательно влияют на качество эрекции. Длительный стресс, связанный с работой, не зря называют «синдромом бизнесмена», а трудоголизм – болезненной зависимостью. Если мужчина настолько погружен в цели, задачи и ответственность за результат, если он выгорает на работе, откладывая сон и отдых на потом, то выработка половых гормонов нарушается. Что впоследствии и может привести к эректильной дисфункции. При обследовании врач оценивает также уровень холестерина и глюкозы, диагностирует состояние кровеносных сосудов и качество нервной проходимости. Существует специальный опросник для диагностики, так называемый международный индекс эректильной функции. Есть его расширенная версия и сокращенная из 5 вопросов, на которые можно ответить даже самостоятельно. Если результат окажется менее 21 балла – это повод обратиться к специалисту.

Выполнение вышеперечисленных алгоритмов позволяет определить у пациента индивидуальные механизмы нарушения эрекции и подобрать персональную терапию. Какому-то мужчине будет достаточно повысить уровень половых гормонов, кому-то понадобится восстановить деятельность нервной системы или усилить кровоток, а другому придется поработать с психологом или сексологом, чтобы справиться с сексуальной несовместимостью, зависимостью или стрессом.