Привычное невынашивание беременности — причины, диагностика и методы лечения

Итак, беременность наступила, вы отсчитываете недели в ожидании счастья, но счастливое ожидание прерывается выкидышем. И если выкидыш не первый, и ранее предыдущие беременности завершились так же, то здесь уже стоит говорить о привычном невынашивании беременности. Привычный выкидыш в международной классификации болезней определен как две или более клинически документированных потери беременности в сроках до 20 недель.

Будущим родителям в такой ситуации рекомендуется обратиться за помощью к специалистам, если:

был подтвержден нормальный кариотип абортуса – то есть у эмбриона имеется полный набор хромосом,

у пары нет выношенных ранее беременностей;

возраст потенциальных родителей превышает 35 лет.

Причины

Среди причин выделяют генетические, анатомические, эндокринные, инфекционные, тромбофилические, иммунологические, идиопатические (неясные) факторы. Однако следует отметить, что влияние тех или иных факторов различно при случайном и повторяющемся прерывании беременности.

При спорадическом, или случайном, выкидыше действие повреждающих факторов носит преходящий характер, это не нарушает репродуктивную функцию женщины в последующем. И следующая беременность вполне может завершиться благополучно. В структуре спорадических ранних выкидышей одна треть беременностей прерывается до 8 недель по типу анэмбрионии (отсутствие эмбриона в плодном яйце). И это не повод для отчаяния, а скорее повод для проведения дополнительных обследований – на предмет имеющихся патологий, о которых, возможно, до наступления беременности женщина может не знать.