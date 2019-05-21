Привычное невынашивание беременности — причины, диагностика и методы лечения

Итак, беременность наступила, вы отсчитываете недели в ожидании счастья, но счастливое ожидание прерывается выкидышем. И если выкидыш не первый, и ранее предыдущие беременности завершились так же, то здесь уже стоит говорить о привычном невынашивании беременности. Привычный выкидыш в международной классификации болезней определен как две или более клинически документированных потери беременности в сроках до 20 недель.
Будущим родителям в такой ситуации рекомендуется обратиться за помощью к специалистам, если:
- был подтвержден нормальный кариотип абортуса – то есть у эмбриона имеется полный набор хромосом,
- у пары нет выношенных ранее беременностей;
- возраст потенциальных родителей превышает 35 лет.
Причины
Среди причин выделяют генетические, анатомические, эндокринные, инфекционные, тромбофилические, иммунологические, идиопатические (неясные) факторы. Однако следует отметить, что влияние тех или иных факторов различно при случайном и повторяющемся прерывании беременности.
При спорадическом, или случайном, выкидыше действие повреждающих факторов носит преходящий характер, это не нарушает репродуктивную функцию женщины в последующем. И следующая беременность вполне может завершиться благополучно. В структуре спорадических ранних выкидышей одна треть беременностей прерывается до 8 недель по типу анэмбрионии (отсутствие эмбриона в плодном яйце). И это не повод для отчаяния, а скорее повод для проведения дополнительных обследований – на предмет имеющихся патологий, о которых, возможно, до наступления беременности женщина может не знать.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Факторы, связанные с ранней потерей беременности
На прерывание беременности в сроке до 20 недель влияет несколько факторов. Выделим основные из них:
- Поздний возраст матери (более 35 лет)
- Употребление алкоголя
- Чрезмерное употребление кофеина (более 100 мг кофеина в день
- Курение (более 10 сигарет в день)
- Ожирение (< 30 кг/м2)
- Токсины и профессиональные вредности
Таким образом, если женщина не может расстаться с вредными привычками, курит, добавляя к ряду вредных факторов алкоголь, выпивая в день много крепкого кофе, не следит за правильным рационом питания и уровнем физической активности, она рискует в будущем иметь проблемы с невынашиванием беременности, если решит стать матерью.
Специалисты же рекомендуют при планировании беременности отказаться от вредных привычек и наладить здоровый рацион питания не менее чем за год до планирования беременности. Соблюдение всех рекомендаций врача позволит избежать негативных факторов и увеличить шансы на благополучное завершение беременности.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Обследование женщин с привычным невынашиванием беременности
— При проведении комплексного обследования супругов по поводу привычного невынашивания беременности в первую очередь задача специалиста — оценка врожденных факторов, предрасполагающих к развитию тромбофилии высокого риска.
— Также проводится анализ крови супругов на совместимость по системе HLA II класса. Немного поясним. Иммунные механизмы вовлечены в развитие привычного невынашивания беременности. Каждый человек уникален по набору HLA-детерминант (система тканевой совместимости). Для нормального течения беременности важным фактором является максимальное отличие родителей по анализу на гистосовместимость. Если этот показатель в норме, значит, оцениваются другие факторы риска.
— При проведении обследования также назначается анализ крови на диагностику антифосфолипидного синдрома (АФС), проба на волчаночный антикоагулянт (ВА). Антифосфолипидные антитела оказывают прямое повреждающее действие на плодное яйцо с дальнейшим развитием спонтанного прерывания беременности. В комплекс диагностики АФС входит оценка содержания антител к кардиолипину, аннексину, В2-гликопротеину, протромбину, фосфатидилсерину, положительная проба на волчаночный антикоагулянт.
— Кариотипирование супругов – это исследование хромосомного набора человека, которое позволяет выявить отклонения в структуре и числе хромосом. Проводится обследование методом световой микроскопии, материалом для исследования служит венозная кровь. В норме кариотип человека состоит из 46 хромосом. Данное обследование помогает выявить нарушения хромосом, вероятно, не влияющее на здоровье человека, но важное для планирования беременности и для здоровья будущего ребенка.
— Гормональное исследование проводится натощак, включает в себя оценку содержания лютеинизирующего, фолликулостимулирующего, антимюллерово гормонов, а также дегидроэпиандростерона-сульфата, тестостерона, 17-ОН прогестерона, пролактина и гормонов щитовидной железы тиреотропного и тетрайодтиронина свободного.
— Бактериологическое обследование, ПЦР диагностика, микроскопия вагинального отделяемого.
— Для женщин проводится УЗИ органов малого таза в I и II фазу менструального цикла.
— Для мужчин проводится анализ эякулята для оценки фертильности.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Лечение
Итак, о привычном невынашивании беременности следует говорить, когда у супружеской пары две и более последовательные потери беременностей, происходящие чаще всего в первом триместре беременности, примерно на одном и том же критическом сроке.
Три из четырех выкидышей приходятся на первый триместр беременности, в это время самая частая причина прервавшейся беременности – аномалии плода. При оплодотворении может произойти поломка, что приведет к нежизнеспособности плода, организм матери отторгает его, это естественный механизм, такая ситуация наблюдается при случайном (спорадическом) выкидыше.
Привычный выкидыш – потенциально излечимое состояние с большим вкладом родительских, а именно материнских причин. При наличии двух последовательных самопроизвольных прерываний беременности рекомендовано обследование до наступления желаемой беременности, для выявления причин невынашивания у супружеской пары.
Однако, вопреки расхожему мнению, причина привычного невынашивания – не только в женском здоровье. Привычное невынашивание – это диагноз для обоих супругов. Вклад мужского здоровья в данную проблему неотъемлем.
Однако, все главные процессы, начиная от имплантации и до родов, происходят в женском организме, именно поэтому важно подготовить женское здоровье к такому важному процессу. Важно создать абсолютно благоприятные условия для имплантации и плацентации будущего ребенка. Следовательно, до начала планирования беременности супружеской паре необходимо пройти предгравидарное обследование и возможно лечение, для успешного вынашивания беременности и здоровья будущего ребенка.
При верном подходе к данной проблеме, а именно проведении обследования супругов до планируемой беременности, тщательной подготовке к беременности, включающей коррекцию выявленных при обследовании отклонений, риск развития невынашивания беременности минимизируется.
Лечение привычного выкидыша надо начинать с обследования на факторы, влияющие на развитие данной проблемы (о них сказано выше). Исходя из практики, чаще всего лечение начинают с выявления и устранения патогенной флоры и воспаления в органах малого таза, параллельно проводя диагностику и лечения комплекса факторов, связанных с ранней потерей беременности. Предгравидарная подготовка длится в среднем от трех до шести месяцев перед планируемой беременностью.
Текст: Виктория Сарибегова
Фото: Vostock Photo
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