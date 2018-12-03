Прививка от ВПЧ — результативность, медицинские показания и основные риски

ВПЧ — причина распространенного вида рака
Каждый год более 250 000 женщин становятся жертвами злокачественных новообразований шейки матки. И даже в развитых странах, где имеются широкие диагностические возможности, рак шейки матки на втором месте среди онкологических заболеваний и причин смертности у женщин до 26 лет. В числе основных причин, вызывающих рак шейки матки, — вирус папилломы человека (ВПЧ). Вирус передается половым путем. Примерно 80% населения когда-либо были инфицированы ВПЧ, но лишь несколько его видов смертельно опасны: это онкогенные 16 и 18 серотипы ВПЧ , а также ВПЧ 6 и 11 серотипов, вызывающие появление кондилом.
Папилломавирусная инфекция остается основной причиной онкологической заболеваемости среди женщин в мире. Дополнительными факторами риска при наличии инфицирования ВПЧ являются: курение, хронические воспалительные процессы в организме, слабый иммунитет. Даже у здорового организма при инфицировании ВПЧ иммунная защита не справляется с вирусом. Поэтому только своевременная вакцинация — единственная надежная защита организма от вируса и его последствий.
Нобелевская премия за вакцину
Вакцинация против вируса папилломы человека — заслуга немецкого вирусолога Харальда цур Хаузена. В 90-е годы прошлого века он разработал вакцину для первичной профилактики развития папилломавирусной инфекции, за что был удостоен в 2008 году Нобелевской премии. В России с 2006 года применяются вакцины церварикс и гардасил. Церварикс (Бельгия) — обезвреживает вирусы серотипов 16 и 18. Гардасил (Голландия) — обеспечивает профилактику заражения ВПЧ 16, 18, 6 и 11.
Возраст вакцинации
Рекомендуемый возраст для вакцинации — с 9 до 16 лет. Максимально эффективна вакцинация будет до начала половой жизни. Потому что ВПЧ передается половым путем, а значит, после начала половой жизни человек уже может быть инфицирован.
Согласно исследованиям, у женщин старше 25 лет эффективность вакцины значительно снижена, однако она все равно присутствует.
Как правило, в России женщинам вакцинацию проводят в возрасте от 9 до 45 лет, мужчины вакцинируются в возрасте от 9 до 26 лет.
От чего защищает вакцина
Вакцинация используется как для защиты от инфицирования, так и для облегчения течения уже имеющихся ВПЧ-инфекций. Своевременная вакцинация защищает от возникновения остроконечных кондилом, ракового изменения эпителия шейки матки или вульвы (так как вирус поражает прежде всего клетки эпителия, которые покрывают поверхность тела изнутри и снаружи). Также вакцина способна защитить от риска заболевания раком прямой кишки, рака иной локализации (ротовая полость, миндалины, молочные железы), папилломатоза лобковой зоны и наружных половых органов; дисплазии эпителия слизистой гинекологического тракта.
Опасения противников вакцинации и контраргументы
Побочные эффекты. Противники вакцинации против ВПЧ уверены, что высок риск побочных эффектов. Сторонники же вакцинации приводят контраргумент: вакцина от ВПЧ не содержит ДНК вируса, а это значит, что она не создает избыточной нагрузки на иммунную систему. В пользу безопасности препаратов против ВПЧ говорит и тот факт, что они разрешены беременным и кормящим женщинам. Вакцинация также возможна, если пациент принимает и другие препараты, однако важно не менять их схему приема и дозы.
Есть ли эффект? Это второй аргумент противников вакцинации. В большинстве стран Европы и США прививка от ВПЧ включена в обязательную программу вакцинации. В подавляющем большинстве случаев не отмечено никаких осложнений и побочных эффектов. Исследования подтверждают, что за последние несколько лет применения вакцины частота диагностирования ВПЧ в мире значительно снизилась.
В последние десятилетия проводились крупные исследования с участием десятков тысяч добровольцев в возрасте от 16 до 26 лет, в ходе которых проводилась оценка действия вакцин против ВПЧ. По результатам они доказали свою эффективность почти на 100% в образовании антител после проведения полного курса вакцинации. А это значит, что эффект профилактики заболеваний, вызываемых ВПЧ, подтвержден. Также есть научно подтвержденные данные о роли этих вакцин в формировании так называемого перекрестного иммунитета, когда формируется дополнительная защита против других типов ВПЧ, не входящих в указанные вакцины.
Бесплодие. Существует мнение, что противовирусные вакцины вызывают бесплодие и другие возможные осложнения. В качестве весомого контраргумента приведу тот факт, что гардасил и церварикс применяются более 10 лет. А до этого в течение пяти лет проводились их исследования с целью изучения безопасности и эффективности, согласно результатам которых были подтверждены их надежность и безопасность.
Риск заражения во время прививки. Также, вопреки опасениям, ВПЧ невозможно заразиться во время прививки. Препараты, которые используются в России, относятся к категории рекомбинантных вакцин — они не содержат живых вирусов, в них есть так называемые осколки капсулы вируса, которые воспроизведены в лабораторных условиях. Как раз против этих компонентов и вырабатываются в организме антитела, формируется защитная реакция.
Очень важно понимать, что несмотря на обилие противоречивой информации в многочисленных источниках в интернете, научно доказанных и эффективных методов лечения папилломавирусной инфекции на сегодня не существует. Единственная возможность защитить себя и свою семью от вируса и его негативных последствий — только своевременная вакцинация.
Текст: Елена Петрова
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