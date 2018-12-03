Прививка от ВПЧ — результативность, медицинские показания и основные риски

ВПЧ — причина распространенного вида рака

Каждый год более 250 000 женщин становятся жертвами злокачественных новообразований шейки матки. И даже в развитых странах, где имеются широкие диагностические возможности, рак шейки матки на втором месте среди онкологических заболеваний и причин смертности у женщин до 26 лет. В числе основных причин, вызывающих рак шейки матки, — вирус папилломы человека (ВПЧ). Вирус передается половым путем. Примерно 80% населения когда-либо были инфицированы ВПЧ, но лишь несколько его видов смертельно опасны: это онкогенные 16 и 18 серотипы ВПЧ , а также ВПЧ 6 и 11 серотипов, вызывающие появление кондилом.

Папилломавирусная инфекция остается основной причиной онкологической заболеваемости среди женщин в мире. Дополнительными факторами риска при наличии инфицирования ВПЧ являются: курение, хронические воспалительные процессы в организме, слабый иммунитет. Даже у здорового организма при инфицировании ВПЧ иммунная защита не справляется с вирусом. Поэтому только своевременная вакцинация — единственная надежная защита организма от вируса и его последствий.

Нобелевская премия за вакцину

Вакцинация против вируса папилломы человека — заслуга немецкого вирусолога Харальда цур Хаузена. В 90-е годы прошлого века он разработал вакцину для первичной профилактики развития папилломавирусной инфекции, за что был удостоен в 2008 году Нобелевской премии. В России с 2006 года применяются вакцины церварикс и гардасил. Церварикс (Бельгия) — обезвреживает вирусы серотипов 16 и 18. Гардасил (Голландия) — обеспечивает профилактику заражения ВПЧ 16, 18, 6 и 11.