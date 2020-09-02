Прививка от гриппа: принцип, побочные эффекты и возможные осложнения
Если вы не прививались и заболели
Следует знать, что острые респираторные вирусные инфекции вызываются сотнями тысяч вирусов. Эти инфекции не требуют специфического лечения. Вы и сами помните симптомы: повышение температуры, заложенность носа, общая слабость. Врачи рекомендует лишь обильное питье и симптоматическое лечение. Сбивать температуру только если она выше 38,5 градусов. Как правило, большинство людей в осенне-зимний сезон сталкиваются с подобными инфекциями. Все становится сложнее, когда речь заходит о смертельно опасном вирусе - гриппе. Тут, по мнению специалистов, единственным способом защиты становится прививка. От момента вакцинации до момента формирования специфического иммунитета против вируса гриппа проходит от трех до четырех недель. Телеведущая и врач Елена Малышева постоянно повторяет: это лучшее, что вы можете сделать для организма. Если же отказались от прививки и заболели, то в течение суток следует начать прием двух препаратов – «Тамифлю» или «Реленза». «Это единственные лекарства, вошедшие в список ВОЗ как препараты, которые лечат грипп. Других способов не существует», – подчеркивает телеведущая.
Мы спросили у другого эксперта как в принципе создается вакцина и есть ли уверенность в том, что она защитит от новых штаммов, появляющихся каждый сезон.
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Как создается вакцина от гриппа
«Антигенный состав противогриппозной вакцины изменяется каждый год в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ. Организация имеет сеть лабораторий – 149 Национальных лабораторий по гриппу в 121 стране, которые во время эпидемий выделяют от больных штаммы, изучают антигенные и генетические свойства, определяют наиболее актуальные из них. На основании собранных данных проводят анализ ситуации за прошедший сезон и определяют, какой вирус встречался наиболее часто или в начале сезона был представлен незначительно, а к концу был наиболее распространен (оказался самым приспособленным). В будущем сезоне вирус будет очень похож на тот, что доминировал под конец прошедшего. При помощи антигенного и генетического анализа, а также математического моделирования решают, стоит ли менять штаммы в вакцине.
Два раза в год проходят сезонные вакцинные совещания по выбору штаммов — кандидатов для включения в гриппозные вакцины. В феврале для северного полушария, в сентябре - для южного. В рамках этой встречи выбирают вакцинные штаммы вируса на будущий сезон. Вакцина от гриппа каждый год новая. Даже если в ней содержатся те же подтипы гриппа А или та же линия гриппа В, это не значит, что эти вирусы идентичны прошлогодним. В этом году ВОЗ заменила сразу три компонента в рекомендованных вакцинах против гриппа для эпидемического сезона 2020/2021 годов для Северного полушария.
Что такое четырехвалентная вакцина
Во многих развитых странах сегодня переходят на четырехвалентную вакцину от гриппа, то есть содержащую два актуальных штамма А и два актуальных штамма гриппа B. Отечественная четырехвалентная вакцина прошла регистрацию в Минздраве в июле 2019 года.
Если вы своевременно сделали прививку и встретились с вирусом гриппа, совпадающим по строению с одним из тех, от которого была сделана прививка, то вы не заболеете. Но всегда есть определенная вероятность, что вам попадется другой вариант вируса, и тогда вакцина окажется неэффективной. Прогноз ВОЗ не всегда сбывается. Но если не вакцинироваться вообще, то риск заболеть гораздо выше. От других острых респираторных вирусных инфекций вакцина от гриппа вас защитить не сможет. В инструкции к вакцине обычно пишут, что «после вакцинации иммунитет сохраняется от 6 до 12 месяцев». В реальности же антитела живут гораздо дольше, просто они становятся непригодными для встречи с новыми вариантами вируса.
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Противопоказания и группа риска
Наиболее опасен грипп для детей до 5 лет, пожилых и беременных, а также лиц в состоянии иммуносупрессии (иммунодефициты разной природы, онкопациенты после химиотерапии/облучения, получающие кортикостероидную терапию и др.). Их всех необходимо прививать в первую очередь. Здоровые взрослые люди имеют меньше шансов столкнуться с осложнениями или смертью в результате этой инфекции, но могут заражать окружающих из групп риска, так что по возможности лучше сделать прививку и им, тем самым снизить шансы заболеть для их уязвимого окружения.
Единственным абсолютным противопоказанием к применению гриппозных вакцин является зафиксированная гиперчувствительность к компонентам вакцины. Как правило, выявленная в результате введения предыдущей дозы вакцины. Аллергические и даже анафилактические реакции на куриный белок сейчас не рассматриваются как противопоказание для вакцинации от гриппа, но предупредить врача об этом перед вакцинацией все-таки стоит.
Вакцины от гриппа могут быть введены одновременно с любыми другими вакцинами. Для детей и беременных производятся препараты без консервантов. Минимальный разрешенный возраст для вакцинации — 6 месяцев».
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Защита от респираторных вирусов
Добавим: наличие прививки от гриппа не защищает от от других респираторных вирусов. Поэтому не забывайте о дополнительных мерах профилактики. Специалисты рекомендуют поливитамины, промывание носа, а также всем известные меры гигиены: регулярное мытье рук, ношение маски в общественных местах, проветривание, влажную уборку помещений, регулярные прогулки и физическую активность – все это поможет укрепить организм при встрече с инфекцией.
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