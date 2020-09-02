Прививка от гриппа: принцип, побочные эффекты и возможные осложнения

Как создается вакцина от гриппа

«Антигенный состав противогриппозной вакцины изменяется каждый год в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ. Организация имеет сеть лабораторий – 149 Национальных лабораторий по гриппу в 121 стране, которые во время эпидемий выделяют от больных штаммы, изучают антигенные и генетические свойства, определяют наиболее актуальные из них. На основании собранных данных проводят анализ ситуации за прошедший сезон и определяют, какой вирус встречался наиболее часто или в начале сезона был представлен незначительно, а к концу был наиболее распространен (оказался самым приспособленным). В будущем сезоне вирус будет очень похож на тот, что доминировал под конец прошедшего. При помощи антигенного и генетического анализа, а также математического моделирования решают, стоит ли менять штаммы в вакцине.

Два раза в год проходят сезонные вакцинные совещания по выбору штаммов — кандидатов для включения в гриппозные вакцины. В феврале для северного полушария, в сентябре - для южного. В рамках этой встречи выбирают вакцинные штаммы вируса на будущий сезон. Вакцина от гриппа каждый год новая. Даже если в ней содержатся те же подтипы гриппа А или та же линия гриппа В, это не значит, что эти вирусы идентичны прошлогодним. В этом году ВОЗ заменила сразу три компонента в рекомендованных вакцинах против гриппа для эпидемического сезона 2020/2021 годов для Северного полушария.

Что такое четырехвалентная вакцина

Во многих развитых странах сегодня переходят на четырехвалентную вакцину от гриппа, то есть содержащую два актуальных штамма А и два актуальных штамма гриппа B. Отечественная четырехвалентная вакцина прошла регистрацию в Минздраве в июле 2019 года.

Если вы своевременно сделали прививку и встретились с вирусом гриппа, совпадающим по строению с одним из тех, от которого была сделана прививка, то вы не заболеете. Но всегда есть определенная вероятность, что вам попадется другой вариант вируса, и тогда вакцина окажется неэффективной. Прогноз ВОЗ не всегда сбывается. Но если не вакцинироваться вообще, то риск заболеть гораздо выше. От других острых респираторных вирусных инфекций вакцина от гриппа вас защитить не сможет. В инструкции к вакцине обычно пишут, что «после вакцинации иммунитет сохраняется от 6 до 12 месяцев». В реальности же антитела живут гораздо дольше, просто они становятся непригодными для встречи с новыми вариантами вируса.