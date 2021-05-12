Принципы Юлии Высоцкой: интервальное голодание и бег — насколько это полезно или вредно
Если хочется что-то съесть — нужно себе позволить
Кажется, Юлия Высоцкая никогда не мучилась проблемами лишнего веса. Мы привыкли видеть ее стройной и подтянутой. Однако если посмотреть ранние фото актрисы, то можно заметить, что двадцать лет назад Высоцкая была полнее. Юлия и сама не раз об этом рассказывала: долгое время ей хотелось похудеть. Она мало ела, истязала себя ежедневными пробежками и бесконечно ругала, мол, не пойдешь сегодня бегать — будешь толстой. И все без толку: организм делал жировые запасы вопреки всем угрозам поправиться. Уже после рождения двоих детей Высоцкая поняла простую истину: еда никуда не исчезнет — ни сегодня, ни завтра. Совсем необязательно съедать что-то калорийное вечером — это можно сделать утром. Когда зацикленность на еде исчезла, актриса стала стройнеть на глазах. Она и по сей день уверена: если хочется что-то съесть — нужно себе позволить, но маленький кусочек. От шоколадной конфеты еще никто не поправился — главное не съедать всю коробку и обязательно давать организму возможность израсходовать калории.
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Фото: Instagram @@juliavysotskayaofficial
Актриса ест всего один-два раза в день
В последние годы Юлия практикует интервальное голодание и экадаши (дни по лунному календарю, когда нужно воздерживаться от еды). На своем YouTube-канале актриса рассказывала, что само слово голодание ей не нравится — скорее это пищевые паузы. Она не одобряет систему питания, когда после основного приема пищи через некоторое время следует перекус. Это приводит к тому, что вы почти постоянно что-то жуете.
«Я давно для себя поняла, что завтракать могу только, если мой последний прием пищи был в 15:00–16:00 — не позже. Если я поела после спектакля, или мы были с друзьями в ресторане, либо вечером с мужем посмотрели кино и обсуждение закончилось походом к холодильнику, то с утра я не голодна. А я не могу есть, если не голодна. Я обожаю легкое чувство голода! С удовольствием это чувство голода культивирую. Мне этот подход помогает и съедать меньше, и оставаться в хорошей форме, и ценить каждый прием пищи», — рассказывала Высоцкая в одном из недавних выпусков.
Таким образом, актриса ест всего один или два раза в день — в зависимости от того, как складывается ее день. Чаще последний прием пищи приходится на 16:00–17:00. Утром она пьет кофе с молоком (в 11:00–12:00), а уже в 15:00–16:00 следует полноценный обед. Интервал без приемов пищи составляет больше 16 часов. Прямо скажем, такой подход подойдет не всем! Хотя глядя на стройную и подтянутую Высоцкую, с воодушевлением рассказывающую о своей системе питания, очень хочется ему последовать. Тем более интервальное голодание сейчас в тренде. Если говорить о классическом подходе, то у вас есть окно в восемь часов, когда вы можете завтракать, обедать. А затем следует перерыв, во время которого допустима только вода и травяные чаи и даже кофе, но без молока и сахара.
«Я ем хлеб с маслом, иногда ем что-то сладкое, могу съесть кусок хорошей колбасы, обожаю макароны, но я всегда ем осознанно. Нужно перестать есть на автомате — это ужасно!», — заключает Высоцкая.
Фото: Instagram @juliavysotskayaofficial
Высоцкая бегает больше 20 лет
Помимо правильного питания, Юлия Высоцкая не мыслит жизни без бега. Она практикует ежедневные пробежки уже больше двадцати лет. Ее привычная дистанция — 10–12 километров. Актриса подчеркивает: ей повезло — у нее не возникает проблем с коленками, потому она может позволить себе ежедневный бег. Главное — иметь хорошие кроссовки.
Любопытная деталь: Юлия честно признается, что в редкое утро ей хочется встать и побежать. В процентном отношении такое бывает лишь в 20% из 100. Во всех остальных случаях хочется подольше поспать. Но каждый раз, заставляя себя усилием воли выйти на пробежку, Высоцкая возвращается довольная собой. Бег дает ей колоссальный заряд энергии, бодрость и, безусловно, чувство гордости. Актриса подчеркивает: не нужно заставлять себя бегать, организм не любит насилия. Нет сил на пробежку? Тогда идите. Выходите на ежедневные прогулки по близлежащему парку или району — это посильная физическая нагрузка тоже принесет пользу и станет хорошей здоровой привычкой.
Комментарий специалиста
Что такое интервальное голодание? Это тип питания, при котором день делится на части, во время которых вы едите, а затем голодаете. Вариаций очень много, но суть одна. Клетка голодает и избавляется от «мусора», поврежденных белков и таким образом обновляется. Правда, неизвестно, как это влияет в долгосрочной перспективе — качественных исследований не проводилось.
В принципе, интервальное голодание безопасно для здоровых людей. А вот для людей с сахарным диабетом 2 типа, детей, беременных, кормящих — противопоказано, поэтому советуйтесь со своим врачом! Мое мнение: такой способ подходит не всем. Для похудения, на мой взгляд, безопасней и гораздо удобней гибкая диета, которая составляется под клиента. В любом случае, если интересен такой подход, можно попробовать.
Что касается бега, который так любит Высоцкая, то это хорошая нагрузка для организма. Хотя, безусловно, 10 км — дистанция для подготовленных людей. Сгорает во время такой нагрузки примерно около 700-800 ккал. Бег помогает в похудении, так как это хорошая кардионагрузка. Но после пробежки, как правило, разыгрывается аппетит, ведь организм хочет восполнить потраченную энергию. Стоит контролировать себя и не налегать на углеводы. И напоследок: после любой интенсивной физической нагрузки запускается процесс жиросжигания— подберите для себя то, что нравится.
Фото: Instagram, globallookpress
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