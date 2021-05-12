Принципы Юлии Высоцкой: интервальное голодание и бег — насколько это полезно или вредно

Актриса ест всего один-два раза в день

В последние годы Юлия практикует интервальное голодание и экадаши (дни по лунному календарю, когда нужно воздерживаться от еды). На своем YouTube-канале актриса рассказывала, что само слово голодание ей не нравится — скорее это пищевые паузы. Она не одобряет систему питания, когда после основного приема пищи через некоторое время следует перекус. Это приводит к тому, что вы почти постоянно что-то жуете.

«Я давно для себя поняла, что завтракать могу только, если мой последний прием пищи был в 15:00–16:00 — не позже. Если я поела после спектакля, или мы были с друзьями в ресторане, либо вечером с мужем посмотрели кино и обсуждение закончилось походом к холодильнику, то с утра я не голодна. А я не могу есть, если не голодна. Я обожаю легкое чувство голода! С удовольствием это чувство голода культивирую. Мне этот подход помогает и съедать меньше, и оставаться в хорошей форме, и ценить каждый прием пищи», — рассказывала Высоцкая в одном из недавних выпусков.

Таким образом, актриса ест всего один или два раза в день — в зависимости от того, как складывается ее день. Чаще последний прием пищи приходится на 16:00–17:00. Утром она пьет кофе с молоком (в 11:00–12:00), а уже в 15:00–16:00 следует полноценный обед. Интервал без приемов пищи составляет больше 16 часов. Прямо скажем, такой подход подойдет не всем! Хотя глядя на стройную и подтянутую Высоцкую, с воодушевлением рассказывающую о своей системе питания, очень хочется ему последовать. Тем более интервальное голодание сейчас в тренде. Если говорить о классическом подходе, то у вас есть окно в восемь часов, когда вы можете завтракать, обедать. А затем следует перерыв, во время которого допустима только вода и травяные чаи и даже кофе, но без молока и сахара.

«Я ем хлеб с маслом, иногда ем что-то сладкое, могу съесть кусок хорошей колбасы, обожаю макароны, но я всегда ем осознанно. Нужно перестать есть на автомате — это ужасно!», — заключает Высоцкая.