Приливы во время климакса: почему самолечение не помогает, кто в зоне риска и как это можно исправить
Какие средства в арсенале?
«Приливы во время менопаузального периода зависят от многих факторов, таких как: генетика, образ жизни, состояние здоровья. У женщин приливы могут наблюдаться в течение нескольких месяцев, в редких случаях мы говорим о нескольких годах. Лишь у 10-15% женщин состояние прилива может наблюдаться в течение 10-12 лет.
Приливов можно избежать: необходимо обследоваться и, если нет противопоказаний, то для профилактики и лечения климактерического синдрома можно подобрать менопаузальную гормональную терапию. Это могут быть таблетки, мази, пластыри, свечи. В случае наличия тяжёлой патологии, такой как рак молочной железы, рак органов непродуктивной системны, нарушение свертывающей системы, тяжебные заболевания почек и печени гормональна терапия противопоказана. Или, допустим, женщина не готова принимать гормоны, Тогда специалист может рекомендовать витаминно-минеральные комплексы с фитоэстрагенами. Отличный результат дают препараты из группы так называемого биохаккинга — гидролизаты плаценты человека».
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Сдать анализы
Ряд пациенток пытаются подобрать средства самостоятельно в аптеке. Зачастую это лишь деньги на ветер. Самолечение не приносит желаемых результатов. Чтобы подобрать правильное лечение, необходимо комплексно обследоваться:
УЗИ органов малого таза;
мазки на флору и онкоцитологию;
анализ крови на гормональный статус, консультация маммолога;
УЗИ молочных желез или рентгеновская маммография;
анализы крови на биохимическое исследование, коагулограмма. Лишь после этого можно подобрать оптимальные способы улучшения состояния пациентки. Современным женщинам повезло: есть масса возможностей гормональной и негормональной коррекции климактерического синдрома. Главное — не терпеть и не ждать что пройдёт само, а вовремя обратиться к специалисту. Все индивидуально.
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Кому легче дается?
Стройные и спортивные женщины, безусловно, легче переносят менопаузу, но это не исключает возможность наличия климактерического синдрома. Приливы и другие менопаузальные симптомы зависят от многих факторов: от генетики, сопутствующих заболеваний, образа жизни и не только Однако, если индекс массы тела повышен, и имеются метаболический синдром, гипертоническая болезнь, инсулинорезистентность (сахарный диабет II типа), а также другие эндокринные заболевания, то женщины переносят менопаузу тяжелее.
Нужно ли в принципе менять образ жизни с наступлением климакса?
«Если вас ничего не беспокоит, то можно обойтись правильным питанием и рациональными физическими нагрузками. Также стоит исключить по возможности стрессы. А если есть какие-то ухудшения в состояние, то следует обратиться к специалисту. И помните, что чем больше стрессов, бессонных ночей, несбалансированного питания, тем чаще происходит преждевременное истощение яичников, снижения выработки эстрогенов, что ведёт к ухудшению общего состояния и преждевременному старению организма. Это ведет также к ухудшению состояния кожи, волос, ногтей - многие женщины с грустью отмечают это во время климакса (период, который начинается через 12 месяцев после менопаузы и длится до конца жизни). Но не обязательно мириться с этим.
Состояние кожи, волос ногтей, прибавка в весе зависит от уровня эстрогенов в организме. Дефицит женских гормонов может вызвать когнитивные расстройства: снижение памяти, концентрации внимания, раздражительность, нарушение настроения, сна, потерю костной, хрящевой, мышечной ткани, нарушение липидного обмена, накопление абдоминального и висцерального жира, сексуальную дисфункцию и многое другое. Соответственно, гормональная терапия может регулировать этот процесс».
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