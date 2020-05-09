Приливы во время климакса: почему самолечение не помогает, кто в зоне риска и как это можно исправить

Кому легче дается?

Стройные и спортивные женщины, безусловно, легче переносят менопаузу, но это не исключает возможность наличия климактерического синдрома. Приливы и другие менопаузальные симптомы зависят от многих факторов: от генетики, сопутствующих заболеваний, образа жизни и не только Однако, если индекс массы тела повышен, и имеются метаболический синдром, гипертоническая болезнь, инсулинорезистентность (сахарный диабет II типа), а также другие эндокринные заболевания, то женщины переносят менопаузу тяжелее.

Нужно ли в принципе менять образ жизни с наступлением климакса?

«Если вас ничего не беспокоит, то можно обойтись правильным питанием и рациональными физическими нагрузками. Также стоит исключить по возможности стрессы. А если есть какие-то ухудшения в состояние, то следует обратиться к специалисту. И помните, что чем больше стрессов, бессонных ночей, несбалансированного питания, тем чаще происходит преждевременное истощение яичников, снижения выработки эстрогенов, что ведёт к ухудшению общего состояния и преждевременному старению организма. Это ведет также к ухудшению состояния кожи, волос, ногтей - многие женщины с грустью отмечают это во время климакса (период, который начинается через 12 месяцев после менопаузы и длится до конца жизни). Но не обязательно мириться с этим.

Состояние кожи, волос ногтей, прибавка в весе зависит от уровня эстрогенов в организме. Дефицит женских гормонов может вызвать когнитивные расстройства: снижение памяти, концентрации внимания, раздражительность, нарушение настроения, сна, потерю костной, хрящевой, мышечной ткани, нарушение липидного обмена, накопление абдоминального и висцерального жира, сексуальную дисфункцию и многое другое. Соответственно, гормональная терапия может регулировать этот процесс».