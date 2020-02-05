Причем тут бананы и посылки из Китая: самые популярные мифы о коронавирусе, которые пора развенчать
Миф: в Китае царит настоящая паника
Увы, это не миф. В Китае закрыто на карантин 15 городов. Самолеты воздушно-космических сил России в течение нескольких дней будут эвакуировать россиян с зараженных территорий Поднебесной. ВОЗ объявила международный режим чрезвычайной ситуации. А тем временем число жертв коронавируса превысило 350 человек. И если мы пока не говорим официально об эпидемии, то о панике среди населения — определенно да. В том же китайском городе Ухане повсюду блокпосты, людей не выпускают в соседние регионы, на улицах куда меньше прохожих и все они в масках...
И пока общество захватила истерия по поводу того, что данный вирус можно вылечить соляным раствором или китайским чаем и что он распространяется вместе с бананами и посылками с «Алиэкспресса», сами россияне задаются вопросом: можно ли не бояться получать эти самые посылки из Китая? Да, можно. Вирус не живет на предметах. Представители «Алиэкспресса», например, дали официальный комментарий, подчеркнув, что нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое могут представлять опасность для здоровья людей.
Миф: все заразившиеся умирают
Конечно, нет, далеко не все. Молодой здоровый организм имеет больше шансов побороть штамм. Среди умирающих много людей в возрасте старше пятидесяти и страдавших от хронических заболеваний. Летальность на данный момент составляет 2,2% (170 случаев). Отслежено более 88 тыс. контактных лиц, почти 82 тыс. человек находятся под наблюдением. Однако это только начало вспышки (пока не эпидемия!), делать прогноз проблематично. Результаты принятых мер в Китае будут видны не ранее середины февраля, а пока число заболевших и умерших продолжит расти.
Миф: вирус пришел от летучих мышей
Да, это правда. В Китае едят мясо самых разных млекопитающих, рептилий, птиц. Первые заразившиеся имели отношение к рынку продуктов в Ухане. Там можно было купить и мясо змей, и тушки летучих мышей, и морепродукты. По словам нашего эксперта, естественными хозяевами коронавирусов являются чаще млекопитающие, реже — птицы. Важно помнить, что после окончания периода вспышки или эпидемии вирус не исчезает в никуда, а продолжает циркулировать в своих природных резервуарах. То есть коронавирусы — это далеко не новинка.
(CoV) — это большое семейство вирусов (на январь 2020 г. выявлено 40 видов РНК-содержащих вирусов), некоторые могут вызывать заболевание у людей и животных, характеризуются разными клиническими проявлениями — от обычных симптомов острой респираторной инфекции до тяжелых форм с развитием пневмонии и полиорганной недостаточностью.
Когда на самом деле стало известно о коронавирусе?
«Впервые коронавирус был выделен от пациента с острым ринитом еще в 1965 г. Только почти через 40 лет коронавирус привлек к себе внимание, когда в 2002-2003 гг. в Китае была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии (тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, SARS). В начале эпидемии местные власти КНР скрыли случаи массового инфицирования вирусом SARS-CoV, вирус распространился на 37 стран. Заболело более 8400 человек, из которых около 800 скончались (летальность 9,6%).
Вирус довольно быстро мутировал, передавался при контакте с другим человеком, а инкубационный период (время от контакта с больным человеком до появления симптомов болезни у контактировавшего) составил от 2 до 10 дней. Однако до сих пор осталось невыясненным, возможно ли заражение других людей до появления клинических симптомов заболевания (в период продрома) или же после их исчезновения. Специфических средств лечения (противовирусных препаратов) и профилактики (вакцинации) разработано не было.
Очередной «подарок» коронавирусы преподнесли в 2012 году на Аравийском полуострове, затем в 2015 г. сначала в Корее, а после еще в 23 странах, диагностировали новое заболевание —ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV). К стандартным симптомам — мышечным болям, жару и кашлю — добавились боли в желудке и диарея. В отличие от ТОРС, уровень летальности был выше — от 27% до 43%. И вновь специфического лечения разработано не было. Сообщалось о нескольких разрабатываемых экспериментальных вакцинах, но ни одна из них не была рекомендована для использования среди населения».
Фото: vostock-photo
Когда пойдет на спад?
«Не исключено, что через три недели! Нынешняя вспышка инфекции вызвана новым коронавирусом 2019-nCoV (временное название, присвоенное ВОЗ 12 января 2020 года), который является рекомбинантным между коронавирусом летучих мышей и ранее неизвестным по происхождению коронавирусом. Его генетическое исследование показало, что он сходен с ранее известным вирусом SARS-CoV почти на 70%».
Фото: vostock-photo
Как можно заразиться?
«Новый коронавирус 2019-nCoV обнаруживают в воздухе, пищевых продуктах и на предметах обихода, контаминированных вирусом. Вирус распространяется воздушно-капельным (при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевым и контактным путем. Описаны случаи заражения медицинского персонала, контактировавшего с больными».
Симптомы болезни
После инкубационного периода, который составляет от 2 до 14 дней (имеются сообщения о более длительном периоде — до 21 дня), появляются симптомы острой респираторной вирусной инфекции:
- лихорадка,
- кашель сухой или с небольшим количеством мокроты,
- мышечные боли,
- утомляемость,
- ощущение заложенности в грудной клетки и одышка,
- реже — тошнота, рвота, диарея и кровохарканье. Более тяжелая одышка развивается в конце первой недели.
Болезнь может протекать легко, как обычная простуда, а может и тяжело — с развитием пневмонии с дыхательной недостаточностью или без нее, ОРДС, инфекционно-токсическим шоком и сепсисом. Тяжелое течение болезни с высоким уровнем летальности, по данным Китая, регистрируется у 25% инфицированных 2019-nCoV».
Как диагностируется вирус?
«Для подтверждения диагноза у больных и обследования контактных лиц разработано несколько тест-систем, в том числе российских, основанных на методе полимеразной цепной реакции. В основном для исследования берут мазок из носоглотки и/или ротоглотки. Окончательный результат получают спустя 4-10 часов от начала исследования».
Что с вакциной?
«Пока ее нет. Несколько стран сообщили о начале работ по созданию вакцины, но создать ее быстрее чем через полгода не удастся.
В Шанхае медперсонал использует двухкомпонентное противовирусное средство в виде аэрозоля, распыляемое в ротовую полость перед входом в карантинную зону. Сообщают о положительном лечебном эффекте в первые дни болезни. В России имеется два препарата с прямым противовирусным действием, эффективность которых в отношении коронавирусов показана in vitro (не in vivo!)».
Можно ли заболеть повторно?
«Вероятно, что иммунитет после перенесенной новой коронавирусной инфекции такой же, как и при инфекциях, вызванных другими представителями семейства коронавирусов, не стойкий, а значит, повторное заражение возможно».
Как обезопасить себя?
Носим маску правильно
Необходимо использовать медицинскую маску в местах скопления людей. Входим, например, в общественный транспорт — надеваем маску, выходим — обязательно выбрасываем. Ее нельзя положить в карман и использовать повторно. Ходить в маске по улице не имеет смысла — в ней образуется конденсат, где великолепно размножаются вирусы и бактерии. Если вы, например, гуляете в парке, где нет много людей, смысла быть в маске нет.
Мыть руки. Особенно после проезда в общественном транспорте, если вы держали платок, снимали маску, чихали, контактировали с больным человеком, а также перед приемом пищи.
Помните, что нужно чихать в рукав (согнутый локоть), а не в ладонь, ведь дальше вы будете трогать этой рукой поручни, ручки, а значит, разносить вирусы. Не чихайте в маску — ее надо будет сразу выбросить. Если вы чихаете в платок, его также надо утилизировать. Чихнувший распыляет вирусы на расстояние до 2 метров. На сегодня известно, что 10 пациентов с новой коронавирусной инфекцией могут заразить от 14 до 25 здоровых, что сходно с сезонным гриппом.
Избегать людных мест в период вспышки, не ходить на массовые мероприятия, оставаться дома, чтобы не контактировать с заразившимися людьми.
Отказаться от посещения стран (территорий), на которых зарегистрирована вспышка новой коронавирусной инфекции.
Заболевшие должны быть изолированы.
Постоянная дезинфекция в помещении, где находится заболевший.
Не допускать самолечения.
Фото: vostock-photo
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