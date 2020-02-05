Причем тут бананы и посылки из Китая: самые популярные мифы о коронавирусе, которые пора развенчать

Миф: в Китае царит настоящая паника

Увы, это не миф. В Китае закрыто на карантин 15 городов. Самолеты воздушно-космических сил России в течение нескольких дней будут эвакуировать россиян с зараженных территорий Поднебесной. ВОЗ объявила международный режим чрезвычайной ситуации. А тем временем число жертв коронавируса превысило 350 человек. И если мы пока не говорим официально об эпидемии, то о панике среди населения — определенно да. В том же китайском городе Ухане повсюду блокпосты, людей не выпускают в соседние регионы, на улицах куда меньше прохожих и все они в масках...

И пока общество захватила истерия по поводу того, что данный вирус можно вылечить соляным раствором или китайским чаем и что он распространяется вместе с бананами и посылками с «Алиэкспресса», сами россияне задаются вопросом: можно ли не бояться получать эти самые посылки из Китая? Да, можно. Вирус не живет на предметах. Представители «Алиэкспресса», например, дали официальный комментарий, подчеркнув, что нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое могут представлять опасность для здоровья людей.

Миф: все заразившиеся умирают

Конечно, нет, далеко не все. Молодой здоровый организм имеет больше шансов побороть штамм. Среди умирающих много людей в возрасте старше пятидесяти и страдавших от хронических заболеваний. Летальность на данный момент составляет 2,2% (170 случаев). Отслежено более 88 тыс. контактных лиц, почти 82 тыс. человек находятся под наблюдением. Однако это только начало вспышки (пока не эпидемия!), делать прогноз проблематично. Результаты принятых мер в Китае будут видны не ранее середины февраля, а пока число заболевших и умерших продолжит расти.

Миф: вирус пришел от летучих мышей

Да, это правда. В Китае едят мясо самых разных млекопитающих, рептилий, птиц. Первые заразившиеся имели отношение к рынку продуктов в Ухане. Там можно было купить и мясо змей, и тушки летучих мышей, и морепродукты. По словам нашего эксперта, естественными хозяевами коронавирусов являются чаще млекопитающие, реже — птицы. Важно помнить, что после окончания периода вспышки или эпидемии вирус не исчезает в никуда, а продолжает циркулировать в своих природных резервуарах. То есть коронавирусы — это далеко не новинка.

(CoV) — это большое семейство вирусов (на январь 2020 г. выявлено 40 видов РНК-содержащих вирусов), некоторые могут вызывать заболевание у людей и животных, характеризуются разными клиническими проявлениями — от обычных симптомов острой респираторной инфекции до тяжелых форм с развитием пневмонии и полиорганной недостаточностью.