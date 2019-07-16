Послеродовая депрессия — симптомы, причины и методы лечения

Психологическое состояние матери и пути выхода

Послеродовая депрессия в нашем обществе – явление относительно новое, хотя проблема, как таковая, существует давно. В эпоху индустриализации, когда люди потянулись в большие города, и каждая семья стала жить отдельно от старшего поколения, получилось, что, с одной стороны, вот оно – маленькое счастье – отдельное жилье. С другой стороны, в такой ситуации женщина с ребенком на руках оказывается совершенно одна в четырех стенах, и не всегда есть рядом тот, кто готов протянуть молодой маме руку помощи и быть постоянно рядом.

После счастливого события в жизни молодой семьи и возвращения из роддома мама, по сути, живет в режиме повышенной активности все 24 часа в сутки – помыть, накормить, уложить спать, навести порядок в доме, а если еще есть и другие дети, то задача усложняется в разы. Хорошо, если отец ребенка принимает активное участие в уходе за малышом, давая маме хотя бы немного отдохнуть. Но если такой возможности нет, женщина оказывается «на грани».

Послеродовая депрессия – это угнетенное и подавленное психическое состояние, которое возникает примерно у 20% женщин. Это сигнал, что женщина превысила умственные, физические и эмоциональные возможности организма адаптации к новым условиям, и ей требуется незамедлительная помощь. И советы «доброжелателей» — взять себя в руки, не распускаться — еще более усугубляют и без того тяжелое состояние молодой мамы.

В чем выражается это состояние?

У женщин в депрессивном состоянии угнетены все эмоции и желания. Ей не хочется есть, она принимает пищу номинально, без удовольствия. Ей не хочется работать по дому, общаться с людьми, она избегает контактов.

Послеродовая депрессия проявляется по-разному, она может проявиться сразу после родов, или через месяц, или через 3-4 месяца после родов. Послеродовая эйфория уже закончилась, а малыш еще не дает обратной реакции на материнский уход и ласку.

Длится депрессия обычно от нескольких дней до нескольких месяцев. Причина возникновения послеродовой депрессии в определенной степени связана с гормональными изменениями, происходящими в организме женщины после беременности и после родов.