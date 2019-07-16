Послеродовая депрессия — симптомы, причины и методы лечения

Психологическое состояние матери и пути выхода
Послеродовая депрессия в нашем обществе – явление относительно новое, хотя проблема, как таковая, существует давно. В эпоху индустриализации, когда люди потянулись в большие города, и каждая семья стала жить отдельно от старшего поколения, получилось, что, с одной стороны, вот оно – маленькое счастье – отдельное жилье. С другой стороны, в такой ситуации женщина с ребенком на руках оказывается совершенно одна в четырех стенах, и не всегда есть рядом тот, кто готов протянуть молодой маме руку помощи и быть постоянно рядом.
После счастливого события в жизни молодой семьи и возвращения из роддома мама, по сути, живет в режиме повышенной активности все 24 часа в сутки – помыть, накормить, уложить спать, навести порядок в доме, а если еще есть и другие дети, то задача усложняется в разы. Хорошо, если отец ребенка принимает активное участие в уходе за малышом, давая маме хотя бы немного отдохнуть. Но если такой возможности нет, женщина оказывается «на грани».
Послеродовая депрессия – это угнетенное и подавленное психическое состояние, которое возникает примерно у 20% женщин. Это сигнал, что женщина превысила умственные, физические и эмоциональные возможности организма адаптации к новым условиям, и ей требуется незамедлительная помощь. И советы «доброжелателей» — взять себя в руки, не распускаться — еще более усугубляют и без того тяжелое состояние молодой мамы.
В чем выражается это состояние?
У женщин в депрессивном состоянии угнетены все эмоции и желания. Ей не хочется есть, она принимает пищу номинально, без удовольствия. Ей не хочется работать по дому, общаться с людьми, она избегает контактов.
Послеродовая депрессия проявляется по-разному, она может проявиться сразу после родов, или через месяц, или через 3-4 месяца после родов. Послеродовая эйфория уже закончилась, а малыш еще не дает обратной реакции на материнский уход и ласку.
Длится депрессия обычно от нескольких дней до нескольких месяцев. Причина возникновения послеродовой депрессии в определенной степени связана с гормональными изменениями, происходящими в организме женщины после беременности и после родов.
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Однако есть и другие факторы, которые увеличивают вероятность депрессии:
если женщина испытывала депрессивные состояния и в другие периоды своей жизни;
существуют проблемы или трудности в отношениях с мужем/партнером;
ребенок родился недоношенным, болен или у него есть нарушения развития;
если женщина в недавнем прошлом потеряла близкого человека (например, умерли родители или кто-то еще, очень близкий).
Существует мнение, что депрессия чаще возникает у женщин с высоким социальным статусом и уровнем образования. Однако это не всегда так. Риск возникновения депрессии гораздо выше у женщин, живущих в тяжелых условиях, не получающих поддержки близких, имеющих проблемы с финансами, работой, подвергающихся насилию. Известные и образованные женщины у всех на виду. Они просто могут себе позволить открыто говорить о чувствах и обращаться за помощью.
Еще одной причиной депрессии может быть трудное детство самой матери. Женщине, которая росла без материнской заботы и ласки, в детском доме или в семье, где часто были скандалы, труднее заботиться о ребенке. Самые ранние воспоминания не стираются из памяти, они продолжают влиять на человека. Близкие не понимают состояния женщины, ведь рождение ребенка должно быть счастливым событием! Если депрессия все-таки настигла, не стоит пугаться. Однако стоит помнить, что депрессия – это не «хандра» и «блажь», как считают некоторые. Депрессия – это болезнь, и ее надо лечить, обратившись за помощью к специалистам.
Первый шаг выхода из депрессии - это осознание своего состояния. Это нормальный этап в жизни каждой женщины. И неважно, какой по счету ребенок родился.
Это состояние временное и продлится недолго. А главное, у каждого человека есть свои внутренние ресурсы для преодоления этого состояния. И общение с ребенком, радостные моменты от прикосновения к нему помогут прежде всего справиться с внутренним состоянием.
Часто депрессивное состояние связано с возникающим чувством вины. Мама думает, что она что-то делает не так или мало уделяет внимания ребенку, в особенности, если малыш родился недоношенным или с проблемами со здоровьем.
В этом случае желательно установить хороший контакт с педиатром и задавать вопросы врачу. Вы имеете полное право на информацию о состоянии здоровья своего ребенка и о прогнозе его дальнейшего развития.
Чем больше у женщины информации о состоянии здоровья ее ребенка, тем легче ей будет установить режим дня, организовать уход за ним, и тогда можно научиться распознавать «тревожные» симптомы!