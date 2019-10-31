Половые губы: все, что вы хотели знать, но боялись спросить
Большие и малые
Большие половые губы - это относительно большие мясистые складки ткани, которые окружают и защищают другие наружные половые органы. В каком-то смысле их можно сравнить с мошонкой у мужчин.
Малые половые губы находятся непосредственно внутри больших и окружают отверстие влагалища и отверстие уретры.
Вместе большие и малые половые губы образуют своеобразную двойную подушку безопасности для наших самых скрытых и уязвимых частей тела.
Однако защита - это не единственная функция, которую выполняют половые губы. Благодаря обилию кровеносных сосудов, во время сексуальной стимуляции малые половые губы набухают и становятся более чувствительными. У некоторых женщин их чувствительность можно даже сравнить с клитором.
Фото: Vostock-photo
Эталонные половые губы
Половые губы могут быть самых разных форм, цветов и размеров и текстуры. У одних женщин они крошечные и плотные, у других - длинные и мягкие. Пухлые, тонкие, морщинистые, темные, светлые - вариаций может быть бессчетное количество и почти все комбинации этих по истине уникальных частей тела за редким исключением являются нормой . Мэри Джейн Минкин, клинический профессор акушерства и гинекологии медицинского факультета Йельского университета, практикующая более 35 лет, говорит, что никогда в жизни не видела половых губ, которые могла бы назвать “ненормальными”.
Как показывает практика, большинство женщин больше обеспокоены видом своих малых половых губ, нежели больших. А все потому, что малые губы очень разнообразны в своем проявлении и иногда выходят за пределы больших, что некоторые женщины находят не вполне эстетичным. Бывает, что одна из малых половых губ по размеру гораздо длиннее другой и свисает за пределы больших, что все также является нормой.
По словам доктора Минкин, чаще всего длина малых половых губ варьируется от 2, 5 до 5 см, однако эти цифры не являются эталонным показателем. Если ваши губы короче или длиннее, это совсем не означает аномалию. Единственный фактор, на которой стоит ориентироваться, доставляют ли ваши половые губы дискомфорт, например, застревают в нижнем белье или являются серьезным препятствием во время секса с проникновением.
Не смотря на то, что многие женщины уверены, что идеальные малые половые губы должны быть розового цвета, симметричными, гладкими и не выступать за пределы больших половых губ, эксперты утверждают, что эталона в этом вопросе нет и быть не может.
И чтобы женщины могли в этом убедиться, австралийское сообщество акушеров гинекологов открыло онлайн библиотеку половых губ, в которой собраны правдивые неотретушированные фотографии этих частей тела.
Фото: Vostock-photo
Нет предела совершенству
Мы все уже привыкли к тому, что эпоха социальных сетей диктует свои стандарты красоты, и как это ни дико, но они стали распространяются и на женские половые губы.
Если раньше малые половые губы были надежно скрыты под лобковыми волосами, то с приходом моды на интимные стрижки и бразильскую эпиляцию, они стали привлекать внимание своих хозяек, которые из-за отсутствия информации и ошибочных представлений о том, "как там все должно быть", стали взращивать в себе комплексы и рушить самооценку.
Кроме того в век интернета и доступности порнографических материалов, мужчины стали иметь более широкое представление о разнообразии женских гениталий. Так некоторые мужчины из-за отсутствия чувства такта или по неопытности могут сами того не желая давать оценку женским половым губам, тем самым ранить женщину и взращивать в ней комплексы.
Эксперты в области женских гениталий не советуют женщинам забивать голову стандартами интимной красоты в области порноиндустрии и сравнивать свои половые органы с гениталиями артисток кино для взрослых. Как правило для таких фильмов специально подбираются “звезды” с тоненькими малыми половыми губами. Только делается это не из-за соображений красоты, а для обеспечения оптимального визуального эффекта и хорошего ракурса.
Фото: Vostock-photo
7 раз отмерь
Если вы не в восторге от своих полных губ - это вполне нормально. Не всегда ведь мы принимает черты своего лица или отдельные части тела. Однако очень важно понять, почему вид лепестков вашей “розочки” не вызывает у вас особой любви и принятия. Является ли непринятие себя желанием соответствовать стандартам красоты или может быть небрежно брошенная реплика ваш партнера относительно ваших гениталий, лишила вас уверенности в себе? Что заставляет вас стесняться своих малых половых губ? Действительно ли вы желаете этих изменений или же вас заставляют их желать, будь то люди или обстоятельства?
Эти вопросы следует задать себе прежде, чем заняться изучением вопроса о хирургическом вмешательстве и интимной пластике.
На сегодняшний день, по данным Американского общества пластических хирургов, существует не так уж и много медицинских показаний для проведения этой операции. С медицинской точки зрения это может быть целесообразно для женщин, малые половые губы которых настолько длинные, что они перекручиваются или цепляются за одежду, доставляя физический дискомфорт и болевые ощущения при повседневной активности и сексуальной жизни.
Еще одним показанием к хирургическому вмешательству является устранение нарушений строения половых губ после их повреждения во время родов, травм, врожденных деформаций.
Однако, несмотря на рекомендации врачей, в последнее время стремительно растет число женщин, которые выбирают эту операцию исключительно из эстетических соображений.
Фото: Vostock-photo
Один раз отрежь
Лабиопластика, ее еще называют интимной пластикой, относится к разделу пластической хирургии в гинекологии, проведение которой направлено на коррекцию формы, объема и строения половых губ. Чаще всего эта операция сводится к коррекции малых половых губ, в частности их длины.
Это операция, во время которой хирург иссекает “лишние”и гипертрофированные мягкие ткани, как правило, проводится под общим наркозом и занимает около 45-60 минут.
Иссечение проводится при помощи двух видов разрезов: прямого и V-образного.
В большинстве случаев используется прямой разрез, когда лишняя ткань просто обрезается, а оставшиеся края сшиваются саморассасывающимися швами.
При втором, наиболее распространенном, методе удаление тканей происходит с помощью V-образного разреза, при котором иссекается серединка губы в виде буквы V, а ее края затем сшиваются. При таком виде коррекции малые половые губы сохраняют более естественный вид.
Первый этап восстановления занимает около недели, после чего женщина может постепенно начать возвращаться к повседневной активности. Полная реабилитация занимает около 4-6 недель, после чего большинство женщин может начать использовать тампоны и вернуться к нормальной половой жизни.
Если вы решились на операцию из сугубо эстетических целей, тщательно взвесьте все за и против, так как коррекция половых губ сопряжена с определенным риском и может повлечь такие осложнения, как неправильное рубцевание тканей, хронические боли, дискомфорт при сексуальном контакте и даже снижение либидо. При этом нельзя исключить и риск инфекции. Ведь половые губы находятся всего в сантиметре от прямой кишки, кишащей миллионами бактерий, что чревато серьезным послеоперационным заражением.
При всем при этом, ни в коем случае не игнорируйте факт беспокойства, который может доставлять вам внешний вид ваших половых губ. Независимо от того, доставляют ли они вам физический или эмоциональный дискомфорт, обратитесь к гинекологу. Если у вас существуют физические показания к лабиопластике, доктор обязательно расскажет вам об оптимальных вариантах решения проблемы. Или же, в случае эмоционального дискомфорта, найдет способ заверить вас в том, что ваши половые губы идеальны, абсолютно нормальны и не требуют никакого постороннего вмешательства.
Фото: Vostock-photo
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