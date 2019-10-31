Половые губы: все, что вы хотели знать, но боялись спросить

Эталонные половые губы

Половые губы могут быть самых разных форм, цветов и размеров и текстуры. У одних женщин они крошечные и плотные, у других - длинные и мягкие. Пухлые, тонкие, морщинистые, темные, светлые - вариаций может быть бессчетное количество и почти все комбинации этих по истине уникальных частей тела за редким исключением являются нормой . Мэри Джейн Минкин, клинический профессор акушерства и гинекологии медицинского факультета Йельского университета, практикующая более 35 лет, говорит, что никогда в жизни не видела половых губ, которые могла бы назвать “ненормальными”.

Как показывает практика, большинство женщин больше обеспокоены видом своих малых половых губ, нежели больших. А все потому, что малые губы очень разнообразны в своем проявлении и иногда выходят за пределы больших, что некоторые женщины находят не вполне эстетичным. Бывает, что одна из малых половых губ по размеру гораздо длиннее другой и свисает за пределы больших, что все также является нормой.

По словам доктора Минкин, чаще всего длина малых половых губ варьируется от 2, 5 до 5 см, однако эти цифры не являются эталонным показателем. Если ваши губы короче или длиннее, это совсем не означает аномалию. Единственный фактор, на которой стоит ориентироваться, доставляют ли ваши половые губы дискомфорт, например, застревают в нижнем белье или являются серьезным препятствием во время секса с проникновением.

Не смотря на то, что многие женщины уверены, что идеальные малые половые губы должны быть розового цвета, симметричными, гладкими и не выступать за пределы больших половых губ, эксперты утверждают, что эталона в этом вопросе нет и быть не может.

И чтобы женщины могли в этом убедиться, австралийское сообщество акушеров гинекологов открыло онлайн библиотеку половых губ, в которой собраны правдивые неотретушированные фотографии этих частей тела.