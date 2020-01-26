Подмышечный гидраденит: как банальное бритье в домашних условиях может закончиться операцией

По словам Топалова, он регулярно делал эпиляцию в области подмышек с помощью бритвенного станка. Не подозревая, что грязь может забиться в микропорезы и обернуться гнойным воспалением. За две недели января артист перенес две операции и еще какое-то время будет ограничен в движениях, как предписали врачи.

«Никогда бы не подумал: думал, наоборот, чтобы чище было, чтобы не было грязи. Гной у меня тек... Вот, короче, я дома. Не особо что можно делать. Вот что бесит. Не так, чтобы меня бесила операция. Меня бесит то, что делать мне нечего: не могу ничего делать особо. Двигаться сильно нельзя. Ничего нельзя. Видимо, буду доставать вас своими видео», - жаловался подписчикам Влад.