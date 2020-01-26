Подмышечный гидраденит: как банальное бритье в домашних условиях может закончиться операцией
По словам Топалова, он регулярно делал эпиляцию в области подмышек с помощью бритвенного станка. Не подозревая, что грязь может забиться в микропорезы и обернуться гнойным воспалением. За две недели января артист перенес две операции и еще какое-то время будет ограничен в движениях, как предписали врачи.
«Никогда бы не подумал: думал, наоборот, чтобы чище было, чтобы не было грязи. Гной у меня тек... Вот, короче, я дома. Не особо что можно делать. Вот что бесит. Не так, чтобы меня бесила операция. Меня бесит то, что делать мне нечего: не могу ничего делать особо. Двигаться сильно нельзя. Ничего нельзя. Видимо, буду доставать вас своими видео», - жаловался подписчикам Влад.
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2 недели 2020 - 2 операции!!!! 🤔🤔🤔🤔🤔🤔 явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось!!!!!!😤😒 Дорогой Дедушка Мороз. Я всё понимаю, пока без претензий , тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты , как придёшь в себя, проверь , пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!!!! С Благодарностью в любом случае за свою семью, твой , Я!!!! 😬😬😬 #владтопалов #vladtopalov
Не просто воспаление
Следует отметить, что гидраденит (в народе еще говорят сучье вымя) не является воспалением потовых желез, как считают многие. В данном случае речь идет об апокриновых железах, которые практически не участвуют в терморегуляции, но, к примеру, реагируют на стресс. Находятся они, в основном, в складках. Выделяемый ими пот обычно обладает специфическим запахом. Эти железы начинают функционировать в период полового созревания и наиболее активны в возрасте от 20 до 40 лет. Считается, что у мужчин гидраденит встречается в три раза реже, но протекает тяжелее, чем у женщин.
Кто в зоне риска?
По мнению доктора, основная роль отводится иммунному ответу, а именно ее чрезмерной реакции на банальную закупорку и инфицирование сально-волосяного фолликула. Также к факторам риска относят:
Трение в области складок кожи
Наследственность (более ⅓ пациентов имеют ближнего родственника, страдающим гидраденитом)
Ожирение и инсулинорезистентность
Курение
Воспалительные заболевания кишечника
И да, по последним данным плохая гигиена не считается фактором возникновения.
«Поскольку на ранних этапах гидраденит может выглядеть похожим на болезненные угри, фолликулит или фурункулы, то в случае обнаружения уплотнений, узелков в складках лучше всего обратиться к сертифицированному дерматологу для постановки диагноза. Чем раньше будет предпринят этот шаг, тем меньше усилий потребуется на лечение. В случае гидраденита это очень важно, лечение может затянуться не на один месяц!
Потребуется операция или нет? Все индивидуально. Многое зависит от стадии и тяжести процесса. На ранних неосложненных этапах достаточно наружной антибактериальной терапии и/или приема антибактериальных препаратов внутрь, исходя из их противовоспалительного эффекта. При сложных процессах назначаются:
• препараты для угнетения чрезмерной иммунной реакции;
• инъекции гормональных препаратов в очаги для снятия воспаления и болезненности;
• производные витамина А с целью снижения секреции сальных желез».
Фото: vostock-photo
Так ли вредны дезодоранты?
Без лечения гидраденит может продолжаться длительный период с циклами прорывания и заживления в виде рубцов. Такой порочный круг («заживление и рубцевание») может привести к развитию полых каналов, их еще называют свищами. Свищи зачастую болезненны и требуют уже хирургического вмешательства.
Существует стереотип, что закупориванию фолликулов могут способствовать дезодоранты. Мол, далеко не все одинаково полезны. По мнению нашего эксперта, на этот вопрос нельзя ответить однозначно.
«Некоторые авторы считают, что химические раздражители, такие как дезодоранты, механическое раздражение, депиляция и бритье могут способствовать закупорки фолликулов. Другие же, проводя исследования с вовлечением контрольных групп, не обнаружили существенных различий в использовании этих факторов. Но в период обострений их действительно лучше избегать, чтобы не вызвать дополнительное раздражение».
Фото: vostock-photo
Никакого подорожника и капусты
Как известно, далеко не все пациенты при первых тревожных симптомах спешат к врачу. Некоторые готовы испробовать множество народных средств, уповая на выздоровление. В Сети можно найти рекомендации, как избавиться от гидраденита с помощью листьев подорожника, капусты, алое и даже творожных компрессов. Можно ли надеяться, что они помогут? Конечно, нет.
«Будучи сторонником доказательной медицины, не советую прибегать к такого рода экспериментам. Все, что можно рекомендовать из разряда «на дому» для экстренного снятия боли, это теплые компрессы с кипяченой водой», - поясняет наш эксперт.
И не затягивайте с походом к дерматологу, чтобы избежать затем операции или длительного лечения.
Фото: vostock-photo, Instagram
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