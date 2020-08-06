Подкожный клещ или демодекс: насколько легко заразиться, кто в зоне риска и поможет ли «Хлоргексидин»

«На лице был полный треш»

Год назад Кристина Асмус рассказала подписчикам, что ее идеальная кожа - результат большого труда. На самом деле на съемках из-за грязных кистей ей занесли несколько видов клещей под кожу, что обернулось для нее сильнейшими высыпаниями и волдырями. Произошло это на съемках одного из проектов десять лет назад.

«На лице был полный треш. Меня даже снимать не могли, не то что замазать весь этот ужас. Я лечилась год всем, чем только можно», — поделилась с фолловерами Асмус. С тех пор актриса, по ее словам, практически не пользуется в жизни тональным кремом и декоративной косметикой, не ходит к косметологам и не использует увлажняющие кремы. Ее спасением стал банальный «Хлоргексидин» (стоит в аптеке в пределах 20 рублей - Прим.), которым она буквально орошает лицо дважды в день. Мы решили спросить у эксперта, возможно ли подобного рода заражение, не сушит ли кожу «Хлоргексидин» и какую гигиену нужно соблюдать.