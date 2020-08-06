Подкожный клещ или демодекс: насколько легко заразиться, кто в зоне риска и поможет ли «Хлоргексидин»
«На лице был полный треш»
Год назад Кристина Асмус рассказала подписчикам, что ее идеальная кожа - результат большого труда. На самом деле на съемках из-за грязных кистей ей занесли несколько видов клещей под кожу, что обернулось для нее сильнейшими высыпаниями и волдырями. Произошло это на съемках одного из проектов десять лет назад.
«На лице был полный треш. Меня даже снимать не могли, не то что замазать весь этот ужас. Я лечилась год всем, чем только можно», — поделилась с фолловерами Асмус. С тех пор актриса, по ее словам, практически не пользуется в жизни тональным кремом и декоративной косметикой, не ходит к косметологам и не использует увлажняющие кремы. Ее спасением стал банальный «Хлоргексидин» (стоит в аптеке в пределах 20 рублей - Прим.), которым она буквально орошает лицо дважды в день. Мы решили спросить у эксперта, возможно ли подобного рода заражение, не сушит ли кожу «Хлоргексидин» и какую гигиену нужно соблюдать.
Вылечиться полностью невозможно
«Заразиться или занести на кожу посредством кистей для макияжа подкожного клеща под названием железница возможно. Важно соблюдать правила – предметами личной гигиены нужно пользоваться индивидуально, поэтому они и называются личными! Но при условии нормальной системы иммунитета, отсутствия воспалительных проявлений в организме в целом, отсутствия нарушения обмена веществ, воспалительный процесс не разовьётся. То есть если гример использовала грязные кисти и занесла вам клеща на лицо, но со здоровьем у вас всё хорошо и иммунитет не подводит, воспалительного процесса быть не должно. Видимо, у Кристины Асмус было сопутствующее заболевание или предрасположенность к воспалению, что спровоцировало попадание этого клеща в сальную железу.
Лечение в этом случае достаточно сложное. Вылечиться на сто процентов практически невозможно, только перевести этот процесс в ремиссию. Естественно, что при любом восполнении, при нарушении обмена веществ, нарушении работы иммунной системы, этот процесс может снова обостриться. Не факт, что визажист занёс Кристине клеща при помощи кисти, возможно так совпало. Демодекс (медицинское название - Прим.) обостряется только при воспалительных процессах в организме.
Фото: Pexels.com
Кто в зоне риска?
Только по клиническим признакам диагноз демодекс поставить невозможно. Диагноз ставится исключительно после обнаружения подкожного клеща железницы в соскобе с кожи. Берётся содержимое сала- пустулы, либо ресничек и только на этом основании ставится диагноз. Так этот клещ живёт в ресничном крае и в фолликулах ресниц и в сальном содержимом, то есть в выводных протоках сальной железы, то однозначно в зоне риска люди с жирной кожей.
В подростковом периоде происходит изменения обмена веществ в этот период у нас немного падает эстрогеновый фон и увеличивается андрогеновый фон. За счёт этого меняется кислотность сала, присоединяется вторичная инфекция - пропионибактериатная и туда же присоединяется демодекс. Итак, в зоне риска подростки, люди с воспалительными процессами на коже, женщины после сорока лет, у которых начинается розацеа, так называемые розовые угри. У них тоже очень часто в соскобе обнаруживается демодекс. Также в зону риска попадают пациенты с хроническими заболеваниями обменных процессов - нарушения работы щитовидной железы, сахарный диабет.
Фото: Pexels.com
Домашняя гигиена
В целях профилактики очень важно соблюдать элементарные правила личной гигиены. Кисточки для макияжа, если вы работаете с гримером, должны быть тщательно очищены после каждого использования. В принципе это касается и ваших домашних кистей! Раз в месяц, помимо очищения, их необходимо дезинфицировать и обработать «Хлоргексидином». Последний является антисептиком, который слегка подсушивает кожу, создаёт лёгкую хлорную плёночку - побочной реакции он не даёт. Я бы рекомендовала использовать «Мирамистин»: он менее сушит кожу и его вполне можно использовать ежедневно.
Помним о важности ежедневного очищения кожи. Мы должны смыть с лица с помощью пенки или геля для умывания всю грязь. Раз в неделю рекомендуется делать энзимный пилинг, либо гоммаж. После этого протираем лицо вышеупомянутыми «Хлоргексидином» или «Мирамистином» - этого достаточно. Если наблюдается воспалительный процесс, то врач назначает специальные мази, если нужно, то присоединяются антибиотики и препараты на основе ретинола. То есть лечение комплексное, плюс хорошо применять салонные процедуры: криомассаж, лазер и другие аппаратные методики».
Фото: Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!