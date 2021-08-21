Почему звезды выбирают в мужья подкаблучников и чем это обычно заканчивается

Предлагаю рассмотреть вопрос о сильной женщине и слабом мужчине с разных сторон.

Итак, у нас есть женщина, которая сама умеет зарабатывать, выстраивать процессы, руководить, быть в центре внимания. Если девушка все это умеет делать, значит, она обладает определенными чертами характера и проделала немалый путь, чтобы прийти к такому результату. Такая барышня знает, чего хочет, в каких объемах и что для этого надо сделать.

Теперь давайте представим, что такая женщина находит для себя мужчину сильнее и успешнее ее. Такой спутник явно не захочет соревноваться и что-то доказывать своей избраннице. Подстраиваться под ее график, мириться с тем, что ему не нравится. На одной кухне две хозяйки не уживутся, также как и два альфа-самца.

Или же к ней притягивается мужчина, который восхищается ее качествами, навыками. Возможно, где-то в глубине души он хочет находиться рядом с ней, чтобы «заиметь» все это легким путем. Сначала слабый партнер дарит множество комплиментов, пытается угодить любимой. Но природа мужского эго такова, что он не позволит избраннице быть лучше его. А так как он изначально выбрал женщину сильнее, а переплюнуть уже не получается, остается только месть в виде измен, обвинений, иногда рукоприкладства.

Есть и третий вариант — альфонсы. Здесь также работает схема, когда женщина главная, а мужчина под ней. Поменяться местами практически невозможно.

Парадокс многих сильных и успешных женщин в том, что мало кто из них умеет выстраивать «горизонтальные» отношения. Каждая хочет иногда забраться к сильному мужчине на ручки. Так в чем же проблема? В том, что сильные женщины боятся потерять контроль над ситуацией, боятся довериться и расслабиться. Если такая женщина научится работу оставлять за дверью, а дома превращаться в мягкую и пушистую кошечку, у нее есть шанс построить союз с сильным и уверенным мужчиной.

Если мужчина изначально зарабатывает меньше женщины, есть ли риск, что так будет всегда? 50 на 50. Многое зависит и от внутренних качеств человека. Я знаю много пар, когда мужчина стремился стать лучше ради возлюбленной и добивался больших высот. Но если в партнере изначально нет качеств льва, то он им никогда не станет — какая бы женщина ни была рядом.