Почему звезды выбирают в мужья подкаблучников и чем это обычно заканчивается
Ксения Бородина
Телеведущая с недавних пор свободная женщина. Слухи о ее разводе с Курбаном Омаровым ходили буквально с момента их вступления в брак шесть лет назад. Хейтеры посмеивались над тем, что супруг теледивы явно меньше зарабатывает, да и попросту живет за ее счет. А потом то и дело стали появляться слухи об изменах отца младшей дочери Бородиной. Ксения до последнего стояла на страже семьи: отбивалась от нападок завистников и уверяла, что Курбан хорошо зарабатывает, мол, у него свой бизнес, свой блог на YouTube, а еще он прекрасный отец и надежный партнер. Тем не менее после очередного слуха о разладе в звездном союзе последовал молниеносный разрыв. Бородина лишь обмолвилась, что ее уже бывший муж допустил в отношениях то, что не простит ни одна нормальная женщина.
Таким образом, разводом закончился второй брак ведущей «Дома-2». В первом девушка терпела вспыльчивый характер Юрия Будагова и его проблемы с деньгами. К слову, недавно бизнесмена объявили в международный розыск. Сама Бородина зарабатывает хорошо и буквально с юных лет. Еще подростком девушка пообещала себе, что никогда не будет нуждаться в деньгах и сделает карьеру на ТВ. Почему же эту успешную, самостоятельную и умеющую за себя постоять женщину привлекают мужчины, явно не добившиеся подобного успеха?
Фото: Passion.ru/Екатерина Ширинкина
Ани Лорак
У певицы в чем-то схожая история. Исполнительница делала большие ставки на свой брак и, без преувеличения, окружила любовью бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу. Родила от него любимую дочь Софи. Однако очень скоро после свадьбы поползли слухи о том, что Мурат живет за счет знаменитой жены и не стесняется изменять ей. Лишь два года спустя после развода Лорак публично признала, что пережила предательство. Мурат действительно изменял ей — слухи оказались правдой. Бывший супруг крутил романы в Киеве, пока артистка ездила на гастроли по миру, зарабатывая деньги для семьи. В интервью Лорак рассказала, что брала многомиллионные кредиты, чтобы помочь любимому мужчине раскрутить бизнес. После разрыва Ани пока не готова вступать в новые отношения. Она понимает лишь, что ей нужен избранник под стать, то есть реализовавший себя в профессии, умеющий зарабатывать и способный хранить верность.
Фото: Instagram @anilorak
Ксения Собчак
Телеведущую назвать жертвой язык не повернется. Тем не менее и в первом браке, и во втором журналистка регулярно слышит вопросы на тему того, как ей живется с мужчиной, который зарабатывает меньше. Собчак не скрывает, что ее заработки действительно куда выше, но, во-первых, и бывший супруг, и нынешний финансово себя обеспечивали, во-вторых, избранники компенсируют разрыв в заработках другими ресурсами. В частности, нынешний муж Константин Богомолов каждый раз покоряет супругу интеллектом, знанием современного театра, искусства, работоспособностью, наконец.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Экс-супруг Максим Виторган похвастаться громкими проектами и амбициями не мог, он и сам признает, что по натуре человек ленивый, зато в браке родился замечательный мальчик Платон. Собчак не устает повторять, что Виторган — замечательный отец для их сына.
Анастасия Вона
Психолог, эксперт по межличностным отношениям
Предлагаю рассмотреть вопрос о сильной женщине и слабом мужчине с разных сторон.
Итак, у нас есть женщина, которая сама умеет зарабатывать, выстраивать процессы, руководить, быть в центре внимания. Если девушка все это умеет делать, значит, она обладает определенными чертами характера и проделала немалый путь, чтобы прийти к такому результату. Такая барышня знает, чего хочет, в каких объемах и что для этого надо сделать.
Теперь давайте представим, что такая женщина находит для себя мужчину сильнее и успешнее ее. Такой спутник явно не захочет соревноваться и что-то доказывать своей избраннице. Подстраиваться под ее график, мириться с тем, что ему не нравится. На одной кухне две хозяйки не уживутся, также как и два альфа-самца.
Или же к ней притягивается мужчина, который восхищается ее качествами, навыками. Возможно, где-то в глубине души он хочет находиться рядом с ней, чтобы «заиметь» все это легким путем. Сначала слабый партнер дарит множество комплиментов, пытается угодить любимой. Но природа мужского эго такова, что он не позволит избраннице быть лучше его. А так как он изначально выбрал женщину сильнее, а переплюнуть уже не получается, остается только месть в виде измен, обвинений, иногда рукоприкладства.
Есть и третий вариант — альфонсы. Здесь также работает схема, когда женщина главная, а мужчина под ней. Поменяться местами практически невозможно.
Парадокс многих сильных и успешных женщин в том, что мало кто из них умеет выстраивать «горизонтальные» отношения. Каждая хочет иногда забраться к сильному мужчине на ручки. Так в чем же проблема? В том, что сильные женщины боятся потерять контроль над ситуацией, боятся довериться и расслабиться. Если такая женщина научится работу оставлять за дверью, а дома превращаться в мягкую и пушистую кошечку, у нее есть шанс построить союз с сильным и уверенным мужчиной.
Если мужчина изначально зарабатывает меньше женщины, есть ли риск, что так будет всегда? 50 на 50. Многое зависит и от внутренних качеств человека. Я знаю много пар, когда мужчина стремился стать лучше ради возлюбленной и добивался больших высот. Но если в партнере изначально нет качеств льва, то он им никогда не станет — какая бы женщина ни была рядом.
_Фото: Passion.ru/Екатерина Ширинкина, Eastnews, Instagram
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