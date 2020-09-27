Почему вы на самом деле стесняетесь делать селфи и как это исправить

Не верьте глазам своим

Социальные сети давно и прочно вошли в нашу жизнь. Благодаря им многие создают имидж успешных людей, что-либо продают и неплохо на этом зарабатывают. Цену подобным постам мы все хорошо знаем. То и дело пары, казавшиеся миллионам подписчиков крепкими, подают на развод и публично выясняют отношения. Психологи советуют не принимать на веру все, что вы видите в соцсетях. Вы понятия не имеете, что скрывается за счастливыми с виду селфи.

Об автопортретах отдельный разговор. Наверняка в вашей ленте есть люди, которые выкладывают серии типовых селфи, совершенно не стесняясь морщинок вокруг глаз, не идеального подбородка или формы носа. Таких людей на самом деле меньшинство: они искренне считают себя красивыми и успешными – у них все в порядке с самооценкой. Есть другая категория - тех, кто прежде, чем выложить фото, десять раз рассмотрит его под воображаемую лупу. Переберет с десяток фильтров, чтобы придать коже идеальный оттенок, не забудет отбелить зубы и наложить самый модный фильтр или маску. Есть немало и тех, кто ретуширует фото, но с пеной у рта будет доказывать, что снимок не обрабатывался. На примере звезд мы постоянно слышим о подобных случаях. Когда кто-либо из публичных личностей являет на фото неестественно длинные ноги или подозрительно тонкую талию. Конечно, все мы хотим быть лучше, моложе и красивее, чем есть. И далеко не все готовы к объективной критике. Важнее другое. Для чего именно вы выкладываете эти снимки?