Почему вы на самом деле стесняетесь делать селфи и как это исправить
Не верьте глазам своим
Социальные сети давно и прочно вошли в нашу жизнь. Благодаря им многие создают имидж успешных людей, что-либо продают и неплохо на этом зарабатывают. Цену подобным постам мы все хорошо знаем. То и дело пары, казавшиеся миллионам подписчиков крепкими, подают на развод и публично выясняют отношения. Психологи советуют не принимать на веру все, что вы видите в соцсетях. Вы понятия не имеете, что скрывается за счастливыми с виду селфи.
Об автопортретах отдельный разговор. Наверняка в вашей ленте есть люди, которые выкладывают серии типовых селфи, совершенно не стесняясь морщинок вокруг глаз, не идеального подбородка или формы носа. Таких людей на самом деле меньшинство: они искренне считают себя красивыми и успешными – у них все в порядке с самооценкой. Есть другая категория - тех, кто прежде, чем выложить фото, десять раз рассмотрит его под воображаемую лупу. Переберет с десяток фильтров, чтобы придать коже идеальный оттенок, не забудет отбелить зубы и наложить самый модный фильтр или маску. Есть немало и тех, кто ретуширует фото, но с пеной у рта будет доказывать, что снимок не обрабатывался. На примере звезд мы постоянно слышим о подобных случаях. Когда кто-либо из публичных личностей являет на фото неестественно длинные ноги или подозрительно тонкую талию. Конечно, все мы хотим быть лучше, моложе и красивее, чем есть. И далеко не все готовы к объективной критике. Важнее другое. Для чего именно вы выкладываете эти снимки?
Все ради имиджа
Итак, есть нарциссы, которые готовы заниматься самолюбованием круглосуточно. Они получают удовольствие, демонстрируя свое лицо и тело. Готовы позировать часами, делая все новые и новые снимки. Они также готовы вкладываться в свою внешность: ходят в зал, к косметологам, откажутся от десерта, чтобы не дай бог не прибавить в весе. Для таких людей имидж – самое главное. Зачастую такие люди тратят последние деньги, чтобы поехать домой исключительно на такси бизнес-класса, снимают квартиру в центре, отметая мысли об ипотеке в спальном районе и так далее. То есть усиленно создают имидж успешного человека, которым хотят быть. Более того, у кого-то получается стать таким и ловко продавать свои услуги, товары подписчикам, мечтающим о таком же образе жизни. Другие признаются потом, что их лучшие кадры были сделаны, когда больше всего на свете им хотелось свернуться калачиком и рыдать после очередной неудачи. Что ж, каждый делает свой выбор. По мнению психологов, главная проблема таких людей – зависимость от внимания и лайков. Они засыпают и просыпаются с телефоном в руках, думая лишь о количество просмотров, комментариях и охватах. Падение интереса аудитории может не просто испортить им настроение, а вогнать в настоящую хандру.
Фото: Pexels.com
Почему мы стесняемся делать селфи
Наконец, есть категория людей, которые стесняются делать селфи и выкладывать их в соцсети. Вы наверняка видели их в общественных местах, возможно, вы и сами к ним относитесь. Наводите на себя фронтальную камеру и мысленно оглядываетесь по сторонам: точно никто не видит, что вы делаете фото? Решили опубликовать селфи, но в последнюю минуту передумали? Показалось, что нос слишком длинный, губы недостаточно пухлые и вообще снимок дурацкий. Такие люди слишком зависимы от мнения окружающих. Категория, которая описывалась выше, тоже зависима, но не так болезненно. Там люди считают себя неотразимыми и не понимают, как кто-то отказывается лайкнуть их «умопомрачительное» селфи. В данном случае «стесняшки» болезненно воспринимают любую критику, считают, что недостаточно хороши и красивы. И вообще, вдруг кто-то усмехнется или хмыкнет, увидев, как они делают селфи?
Как обычно ноги растут из детства. Таким детям часто говорили что-то из серии: «Ты так плохо поступил, что подумает тетя Маша? Что скажут соседи? Мне стыдно теперь людям в глаза смотреть!» То есть с раннего детства ребенка настраивают на то, чтобы он думал о реакции посторонних людей. Зачастую у таких детей авторитарные, по факту не уверенные в себе мамы, которые постоянно оценивают ребенка, сравнивают его с другими, часто акцентируют внимание на недостатках. Они редко спрашивают, чего бы хотел ребенок и что нравится лично ему, искренне считая, что их выбор будет для чада лучшим. Взрослея, такие люди часто ставят перед собой завышенные цели, недовольны внешностью, постоянно сравнивают себя с другими, а у соседа, как известно, трава всегда зеленей.
Фото: Pexels.com
Используйте свои преимущества
На самом деле зрелый, самодостаточный человек всегда знает, где он молодец, а над чем еще стоит поработать. Понимает, что имеет право на разные эмоции и, если хочется выложить грустное селфи и порефлексировать, то никто ему не помеха. Не боится высказывать свое мнение и готов к тому, что кто-то с ним не согласится. Вы никогда не будете нравиться всем. Более того, важно отталкиваться от собственной личности даже если мы говорим о селфи. Не нужно выдавливать из себя на всех фото улыбку в 32 зуба, если по натуре вы серьезный, закрытый человек. При этом искренняя улыбка по-настоящему вас украсит. Не пытайтесь казаться тем, кем не являетесь – не получится. Будьте естественными и найдите в Сети людей, которые созвучны вам по настроению, мировоззрению. Посмотрите, как они ведут аккаунты, какие фото выкладывают, чему у них можно поучиться. Над имиджем как правило долго и упорно работают. И сделать это может каждый.
Фото: Pexels.com
Как сделать удачное селфи?
Итак, если селфи вам необходимо для ведения вашего профиля в соцсетях, то стоит прислушаться к советам профессионалов. Нам часто кажется, что фотогеничны только модели и актеры, но это не так. Просто есть люди, которым нужно чуть больше времени, чтобы найти удачный ракурс. Любой профессиональный фотограф скажет вам, что удачное фото - это прежде всего правильно выставленный свет. Вот и позаботьтесь о том, чтобы ваше лицо было освещено должным образом.
Источник света должен располагаться перед вами. Если делаете селфи днем – лучше встать напротив окна. Если на улице – повернитесь лицом к солнцу. при этом солнечные лучи не должны заставлять вас щуриться, иначе морщин на фото не избежать. Если говорить о снимках на природе, то лучшими для съемки считаются утренние часы и первые закатные - именно за ними так охотятся съемочные группы.
Найдите лучший ракурс для себя. Возможно, стоит повернуться на фото в 3/4 или чуть задрать подбородок. Экспериментируйте, ищите. Смотрите снимки других, работы фотографы и моделей. Насмотренность важна.
Пользуйтесь техническими возможностями своего смартфона. Настраивайте резкость, фокус, насыщенность цветов и, фактуры. Экспериментируйте и выбирайте лучшие режимы и фильтры для селфи.
Не пренебрегайте фоном. Бабушкин ковер или мусорный бак не украсят вас. Выбирайте что-то лаконичное, возможно, одноцветное (стену из плюща, если ы на улице, вид на воду, однотонную яркую стену и тд).
Искренние эмоции очень важны. Фальшь и наигранность всегда видны (как и отбеленные фильтром зубы). Ничто не украшает снимок, как непосредственность, искренняя улыбка или печаль в глазах. Да, вы не обязаны заливисто хохотать - настроение бывает разным.
Все равно не нравятся собственные снимки? Закажите фотосессию у фотографа. На рынке сейчас множество предложений на любой бюджет. Обратите внимание: многие блогеры регулярно делают фотосеты, которые затем используют для ведения аккаунтов. Да, это займет у вас целый день: сделать макияж, подобрать одежду и аксессуары, возможно, потерпеть погодные условия. Но оно того стоит: из ста снимков десять уж точно окажутся удачными! И помните, что профессиональные модели позируют часами, прежде чем результат устроит всех.
Фото: Pexels.com
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