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Почему вы на самом деле стесняетесь делать селфи и как это исправить

Ответьте себе на вопрос: что вы чувствуете, делая селфи в общественном месте? Смущение, неловкость или удовольствие в предвкушении удачного кадра и сотен лайков? Мы все выкладываем фото себя любимых в соцсети, только одним это дается морально куда тяжелее, чем другим. Виной всему комплексы, говорят психологи. Причем есть они как у стесняшек, так и у тех, кто дня не может прожить без серии однообразных автопортретов.

Не верьте глазам своим

Социальные сети давно и прочно вошли в нашу жизнь. Благодаря им многие создают имидж успешных людей, что-либо продают и неплохо на этом зарабатывают. Цену подобным постам мы все хорошо знаем. То и дело пары, казавшиеся миллионам подписчиков крепкими, подают на развод и публично выясняют отношения. Психологи советуют не принимать на веру все, что вы видите в соцсетях. Вы понятия не имеете, что скрывается за счастливыми с виду селфи.

Об автопортретах отдельный разговор. Наверняка в вашей ленте есть люди, которые выкладывают серии типовых селфи, совершенно не стесняясь морщинок вокруг глаз, не идеального подбородка или формы носа. Таких людей на самом деле меньшинство: они искренне считают себя красивыми и успешными – у них все в порядке с самооценкой. Есть другая категория - тех, кто прежде, чем выложить фото, десять раз рассмотрит его под воображаемую лупу. Переберет с десяток фильтров, чтобы придать коже идеальный оттенок, не забудет отбелить зубы и наложить самый модный фильтр или маску. Есть немало и тех, кто ретуширует фото, но с пеной у рта будет доказывать, что снимок не обрабатывался. На примере звезд мы постоянно слышим о подобных случаях. Когда кто-либо из публичных личностей являет на фото неестественно длинные ноги или подозрительно тонкую талию. Конечно, все мы хотим быть лучше, моложе и красивее, чем есть. И далеко не все готовы к объективной критике. Важнее другое. Для чего именно вы выкладываете эти снимки?

Елена Сюр
психолог, психотерапевт

Все ради имиджа

Итак, есть нарциссы, которые готовы заниматься самолюбованием круглосуточно. Они получают удовольствие, демонстрируя свое лицо и тело. Готовы позировать часами, делая все новые и новые снимки. Они также готовы вкладываться в свою внешность: ходят в зал, к косметологам, откажутся от десерта, чтобы не дай бог не прибавить в весе. Для таких людей имидж – самое главное. Зачастую такие люди тратят последние деньги, чтобы поехать домой исключительно на такси бизнес-класса, снимают квартиру в центре, отметая мысли об ипотеке в спальном районе и так далее. То есть усиленно создают имидж успешного человека, которым хотят быть. Более того, у кого-то получается стать таким и ловко продавать свои услуги, товары подписчикам, мечтающим о таком же образе жизни. Другие признаются потом, что их лучшие кадры были сделаны, когда больше всего на свете им хотелось свернуться калачиком и рыдать после очередной неудачи. Что ж, каждый делает свой выбор. По мнению психологов, главная проблема таких людей – зависимость от внимания и лайков. Они засыпают и просыпаются с телефоном в руках, думая лишь о количество просмотров, комментариях и охватах. Падение интереса аудитории может не просто испортить им настроение, а вогнать в настоящую хандру.

Фото: Pexels.com

Почему мы стесняемся делать селфи

Наконец, есть категория людей, которые стесняются делать селфи и выкладывать их в соцсети. Вы наверняка видели их в общественных местах, возможно, вы и сами к ним относитесь. Наводите на себя фронтальную камеру и мысленно оглядываетесь по сторонам: точно никто не видит, что вы делаете фото? Решили опубликовать селфи, но в последнюю минуту передумали? Показалось, что нос слишком длинный, губы недостаточно пухлые и вообще снимок дурацкий. Такие люди слишком зависимы от мнения окружающих. Категория, которая описывалась выше, тоже зависима, но не так болезненно. Там люди считают себя неотразимыми и не понимают, как кто-то отказывается лайкнуть их «умопомрачительное» селфи. В данном случае «стесняшки» болезненно воспринимают любую критику, считают, что недостаточно хороши и красивы. И вообще, вдруг кто-то усмехнется или хмыкнет, увидев, как они делают селфи?

Как обычно ноги растут из детства. Таким детям часто говорили что-то из серии: «Ты так плохо поступил, что подумает тетя Маша? Что скажут соседи? Мне стыдно теперь людям в глаза смотреть!» То есть с раннего детства ребенка настраивают на то, чтобы он думал о реакции посторонних людей. Зачастую у таких детей авторитарные, по факту не уверенные в себе мамы, которые постоянно оценивают ребенка, сравнивают его с другими, часто акцентируют внимание на недостатках. Они редко спрашивают, чего бы хотел ребенок и что нравится лично ему, искренне считая, что их выбор будет для чада лучшим. Взрослея, такие люди часто ставят перед собой завышенные цели, недовольны внешностью, постоянно сравнивают себя с другими, а у соседа, как известно, трава всегда зеленей.

Фото: Pexels.com

Используйте свои преимущества

На самом деле зрелый, самодостаточный человек всегда знает, где он молодец, а над чем еще стоит поработать. Понимает, что имеет право на разные эмоции и, если хочется выложить грустное селфи и порефлексировать, то никто ему не помеха. Не боится высказывать свое мнение и готов к тому, что кто-то с ним не согласится. Вы никогда не будете нравиться всем. Более того, важно отталкиваться от собственной личности даже если мы говорим о селфи. Не нужно выдавливать из себя на всех фото улыбку в 32 зуба, если по натуре вы серьезный, закрытый человек. При этом искренняя улыбка по-настоящему вас украсит. Не пытайтесь казаться тем, кем не являетесь – не получится. Будьте естественными и найдите в Сети людей, которые созвучны вам по настроению, мировоззрению. Посмотрите, как они ведут аккаунты, какие фото выкладывают, чему у них можно поучиться. Над имиджем как правило долго и упорно работают. И сделать это может каждый.

Фото: Pexels.com

Как сделать удачное селфи?

Итак, если селфи вам необходимо для ведения вашего профиля в соцсетях, то стоит прислушаться к советам профессионалов. Нам часто кажется, что фотогеничны только модели и актеры, но это не так. Просто есть люди, которым нужно чуть больше времени, чтобы найти удачный ракурс. Любой профессиональный фотограф скажет вам, что удачное фото - это прежде всего правильно выставленный свет. Вот и позаботьтесь о том, чтобы ваше лицо было освещено должным образом.

  • Источник света должен располагаться перед вами. Если делаете селфи днем – лучше встать напротив окна. Если на улице – повернитесь лицом к солнцу. при этом солнечные лучи не должны заставлять вас щуриться, иначе морщин на фото не избежать. Если говорить о снимках на природе, то лучшими для съемки считаются утренние часы и первые закатные - именно за ними так охотятся съемочные группы.

  • Найдите лучший ракурс для себя. Возможно, стоит повернуться на фото в 3/4 или чуть задрать подбородок. Экспериментируйте, ищите. Смотрите снимки других, работы фотографы и моделей. Насмотренность важна.

  • Пользуйтесь техническими возможностями своего смартфона. Настраивайте резкость, фокус, насыщенность цветов и, фактуры. Экспериментируйте и выбирайте лучшие режимы и фильтры для селфи.

  • Не пренебрегайте фоном. Бабушкин ковер или мусорный бак не украсят вас. Выбирайте что-то лаконичное, возможно, одноцветное (стену из плюща, если ы на улице, вид на воду, однотонную яркую стену и тд).

  • Искренние эмоции очень важны. Фальшь и наигранность всегда видны (как и отбеленные фильтром зубы). Ничто не украшает снимок, как непосредственность, искренняя улыбка или печаль в глазах. Да, вы не обязаны заливисто хохотать - настроение бывает разным.

  • Все равно не нравятся собственные снимки? Закажите фотосессию у фотографа. На рынке сейчас множество предложений на любой бюджет. Обратите внимание: многие блогеры регулярно делают фотосеты, которые затем используют для ведения аккаунтов. Да, это займет у вас целый день: сделать макияж, подобрать одежду и аксессуары, возможно, потерпеть погодные условия. Но оно того стоит: из ста снимков десять уж точно окажутся удачными! И помните, что профессиональные модели позируют часами, прежде чем результат устроит всех.

Фото: Pexels.com

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