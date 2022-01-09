Почему во время климакса легко набрать лишний вес и при чем здесь витамин D
Эльза Давидовна Месропян
врач — акушер-гинеколог клинического госпиталя «Лапино» группы компаний «Мать и дитя».
Время наступления климакса
Ближе к 45-50 годам женщины постепенно подходят к периоду менопаузы. Он характеризуется отсутствием менструации, возможным проявлением климактерического синдрома — появлением приливов, потливости, изменением настроения. В данный период большой процент женщин начинает прибавлять в весе. Этому способствуют возраст — происходит замедление обмена веществ, а также гормональный дисбаланс — в менопаузу уменьшается выработка эстрогенов яичниками. А поскольку жировая ткань в какой-то степени имеет способность синтезировать эстрогены, компенсаторно организм борется за наличие и сохранность, а иногда и за увеличение жировой ткани. Поэтому с наступлением менопаузы действительно необходимо следить за рационом питания и калорийностью, учитывать потребление углеводов. Генетика играет большую роль, но полностью не определяет телосложение. Именно поэтому не всегда стоит полагаться на пример и вес мамы или бабушки.
При увеличении веса, отсутствии знаний и возможности начать самостоятельную правильную борьбу с лишним весом рекомендуются консультации врачей — диетолога, эндокринолога, которые составят новый индивидуальный рацион питания, соответствующий возрасту, изменениям в организме и вашим требованиям. Также важно наладить физическую нагрузку. Подойдет любая кардионагрузка, в том числе регулярная зарядка по утрам или простые занятия дома.
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Почему во время менопаузы легко набрать вес
Часто с наступлением менопаузы женщине сложно принять происходящие изменения. Эти переживания «заедаются» вредной пищей и лишними порциями. При стрессе активно вырабатывается гормон кортизол, который способствует перееданию и повышенному аппетиту. При проявлении сильных переживаний, страха, а также нестабильного настроения рекомендована консультация психолога, налаживание сна и обязательно лечение климактерического синдрома.
В менопаузу происходит гормональная перестройка, повышается риск различных заболеваний. Необходимо регулярно проходить check-up, посещать акушера-гинеколога, эндокринолога, маммолога, выполнять УЗИ органов малого таза, молочной, щитовидной желез, сдавать кровь на анализ. При необходимости также возможна консультация кардиолога.
Применение гормональной терапии не только улучшает качество жизни, уменьшая проявления климактерического синдрома, но и защищает женщин от остеопороза (снижения плотности костей) и сердечно-сосудистых заболеваний. Доза и состав препарата подбираются индивидуально для каждой пациентки после полного дообследования.
эндокринолог сети медицинских центров «Поликлиника.ру»
Мария Абакумова
Показания для гормональной терапии
Современная медицина может облегчить течение периода менопаузы. Существуют препараты заместительной гормональной терапии (чаще в комбинации эстрогенов, прогестагенов, иногда в комбинации с андрогенами). Решение вопроса о назначении такой терапии принимается после тщательного обследования у гинеколога, так как имеется ряд противопоказаний.
Для назначения заместительной терапии должны быть определенные показания: преждевременная менопауза (у женщин моложе 40 лет), искусственная менопауза (хирургическая), ярко выраженные симптомы климактерического синдрома, наличие факторов риска развития остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний. Также существуют препараты фитоэстрогенов, лекарственных веществ, не обладающих эстрогенным эффектом, но оказывающих положительное влияние на симптомы климакса.
В постменопаузальном периоде женщина испытывает потребность в приеме профилактических доз витамина Д, который, обеспечивая всасывание кальция в кишечнике, способен снизить риск развития остеопороза и добиться нормальной минерализации костной системы. Рецепторы к витамину Д найдены во всех тканях нашего организма, в том числе и в жировой.
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Связь лишнего веса и нехватки витамина D
На данный момент ожирение рассматривается как важнейший фактор дефицита витамина D. И одновременно с этим при нехватке этого витамина высоки риски прогрессирования абдоминального ожирения, системного атеросклероза, сахарного диабета, а также развития аутоиммунных и некоторых видов онкологических заболеваний.
В период менопаузы женщине следует уделять особое внимание своему питанию и физической активности. Необходимо ежедневно употреблять одну или две порции злаков (в виде цельного зерна), сырые и тушеные овощи, по возможности заменить сладкое фруктами. Также важно следить за водным режимом — за день необходимо выпивать полтора литра жидкости и более.
Кроме того, следует помнить о важности употребления молочных и кисломолочных продуктов (две-три порции в день), ограничить соль и обогатить свой рацион полезными жирами (омега 3, 6 и 9). Источниками этих жиров являются рыба, авокадо, нерафинированные масла, семена, орехи и т. д. Также желательно снизить частоту потребления красного мяса до одного-двух раз в неделю. Советы могут показаться вам до боли знакомыми, но, как показывает практика, далеко не все им следуют. А они способны изменить самочувствие и внешний вид к лучшему.
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