Почему во время климакса легко набрать лишний вес и при чем здесь витамин D

Время наступления климакса

Ближе к 45-50 годам женщины постепенно подходят к периоду менопаузы. Он характеризуется отсутствием менструации, возможным проявлением климактерического синдрома — появлением приливов, потливости, изменением настроения. В данный период большой процент женщин начинает прибавлять в весе. Этому способствуют возраст — происходит замедление обмена веществ, а также гормональный дисбаланс — в менопаузу уменьшается выработка эстрогенов яичниками. А поскольку жировая ткань в какой-то степени имеет способность синтезировать эстрогены, компенсаторно организм борется за наличие и сохранность, а иногда и за увеличение жировой ткани. Поэтому с наступлением менопаузы действительно необходимо следить за рационом питания и калорийностью, учитывать потребление углеводов. Генетика играет большую роль, но полностью не определяет телосложение. Именно поэтому не всегда стоит полагаться на пример и вес мамы или бабушки.

При увеличении веса, отсутствии знаний и возможности начать самостоятельную правильную борьбу с лишним весом рекомендуются консультации врачей — диетолога, эндокринолога, которые составят новый индивидуальный рацион питания, соответствующий возрасту, изменениям в организме и вашим требованиям. Также важно наладить физическую нагрузку. Подойдет любая кардионагрузка, в том числе регулярная зарядка по утрам или простые занятия дома.