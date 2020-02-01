Почему раньше роды проходили легче и как современные женщины могут себе помочь

От чего умирали роженицы?

Можно без всякой иронии сказать, что нам повезло жить в век антибиотиков, обезболивания и развитой медицины. Только представьте, каково было нашим предкам лечить зубы без анестезии. А рожать?! При том, что делали это в разы чаще, чем сейчас. 10 детей в деревенской семье были не редкостью. Увы, детская и материнская смертность также лидировали. Роженицы умирали в основном от сепсиса, разрывов матки, кровотечений и многочисленных инфекций. И касалось это не только крестьянок, но и царственных особ.

К услугам рожениц были по сути лишь повивальные бабки. Только в 1754 году открылись первые акушерские школы в Петербурге и Москве. Преподавали в них зарубежные профессора. Тогда же появилась пособие для акушерок «Наставление, как женщине в беременности, в родах и после родов себя содержать надлежит». Кстати, школы не пользовались популярностью, учениц было очень мало. Поэтому даже в конце 19 века 98% рожениц в России по прежнему разрешались от бремени без акушерской помощи.