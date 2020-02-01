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Почему раньше роды проходили легче и как современные женщины могут себе помочь

Современные условия для рожениц не сравнить с тем, в каких рожали наши предки. Женщины на Руси нередко разрешались от бремени буквально в поле, где их застигала работа. Смертность была высокой: как среди матерей, так и среди младенцев. Сейчас совсем другие цифры и возможности, но страх родов по-прежнему силен среди женщин. Он же зачастую существенно мешает процессу.

От чего умирали роженицы?

Можно без всякой иронии сказать, что нам повезло жить в век антибиотиков, обезболивания и развитой медицины. Только представьте, каково было нашим предкам лечить зубы без анестезии. А рожать?! При том, что делали это в разы чаще, чем сейчас. 10 детей в деревенской семье были не редкостью. Увы, детская и материнская смертность также лидировали. Роженицы умирали в основном от сепсиса, разрывов матки, кровотечений и многочисленных инфекций. И касалось это не только крестьянок, но и царственных особ.

К услугам рожениц были по сути лишь повивальные бабки. Только в 1754 году открылись первые акушерские школы в Петербурге и Москве. Преподавали в них зарубежные профессора. Тогда же появилась пособие для акушерок «Наставление, как женщине в беременности, в родах и после родов себя содержать надлежит». Кстати, школы не пользовались популярностью, учениц было очень мало. Поэтому даже в конце 19 века 98% рожениц в России по прежнему разрешались от бремени без акушерской помощи.

Фото: vostock-photo

Как раньше обезболивали роды?

Попытки облегчить боль с помощью разных средств, конечно, предпринимались. Как правило, использовали морфий, настойку опия. Наркотические вещества, в свою очередь, могли привести к ослаблению маточных сокращений и угнетению дыхания младенца.

Из современных препаратов чаще других звучит «Промедол» - наркотический анальгетик, который усиливает маточные сокращения, стимулируя течение родовой деятельности. Но есть у него и серьезные недостатки: замедленное выведение препарата из крови младенца. Поэтому чаще всего сейчас прибегают к эпидуральной анестезии. Вопрос в другом: несмотря на развитие медицины, большинство женщин по-прежнему испытывают огромный страх перед родами. Ряд будущих мам предпочитают даже рожать дома, так как в роддоме их страх способен перейти в стадию ужаса.

Фото: vostock-photo

Ольга Леонидовна Шустова
гинеколог-эндокринолог, акушер клиники современных технологий КСТ

«Конечно, 20-30 лет у нас было совсем не много средств в арсенале, чтобы обезболить роды. Сегодня совершенно другая картина и другие показатели материнской и детской смертности. Но женщины по-прежнему боятся боли. Отсутствие психологической подготовки к родам вызывает порой неправильные реакции и аномалии. Ведь физиологический фактор боли присутствует в родах только на 30%, а психологический – аж на 70%. Страх способствует выбросу адреналина, что, в свою очередь, ведет к сужению сосудов и гипоксии – в результате усиливается болевая реакция. Замкнутый круг. Кстати, у многих приматов такой болевой реакции на этот физиологический процесс нет.

Женщина, готовясь к первым родам, должна знать, что это физиологический процесс и боли, которые вы будете испытывать, не запредельные. Очень многое зависит от настроя. Сейчас большое количество практик, методик, которые готовят будущую маму к родам. Практикуются партнерские роды, когда рядом с вами муж, близкий человек. В ряде роддомов есть джакузи, где можно «пережить» самый болезненный период раскрытия шейки матки и подготовки родового канала – в теплой воде это дается безболезненней».

Фото: vostock-photo

Ведите себя активно

По мнению нашего эксперта, женщина в родах должна вести себя активно: найти позу, в которой ей будет максимально удобно помогать появиться малышу на свет. Активность приветствуется и во время беременности: не экстремальные виды спорта, йога, плавание, пешие прогулки. Чем физически крепче и лучше подготовлена женщина, тем проще ей дастся процесс.

Не мучение, а труд

Плюс вы можете прибегнуть к эпидуральной анестезии, которая становится все более популярной и доступной. «Благодаря медикаментозному способу обезболивания, сейчас практически отсутствует аномалии родовой деятельности, дистоции шейки матки. Не нужно бояться эпидуральной анестезии. Ни в одном родильном доме женщине не будут вводить препараты, которые могут навредить. Все методики давно отработаны. Добавим, что роженица поступает со всеми анализами и результатами ультразвукового исследования, то есть мы видим состояние плода на момент родов. Риски осложненных беременностей снижаются – раньше женщинам, увы, такое и не снилось.

И вот что еще хочу сказать. В Библии якобы есть такое выражение «За грехи свои рожать будешь в муках…» Так вот: такой фразы нет, я изучала вопрос. Наоборот, там сказано в адрес Евы, что «трудясь, будешь рожать детей своих». Так что роды – это не мучение, а труд! И правильно настроившись на эту работу, у вас все будет хорошо! Не бойтесь».

Фото: vostock-photo

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