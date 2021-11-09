Почему регулярно сдавать кровь полезно и как стать донором — отвечает эксперт
Ольга Майорова
Главный врач Центра крови имени Гаврилова Департамента здравоохранения Москвы
Чем полезна кроводача
Чаще всего доноры приходят к нам в Центр крови с желанием помочь кому-то, сделать доброе дело, нежели за финансовым поощрением или эффектами для здоровья. Мы рады каждому донору, независимо от его мотивации. Главное для нас — состояние его здоровья, чтобы полученная кровь была безопасна с биологической точки зрения и могла быть использована для спасения больных. Согласна с тем, что донорство крови — это больше, чем медицинская процедура, это еще и особый вид благотворительности. Ведь кровь — это уникальный биологический материал, источником которого может быть только человек. Многие из наших доноров регулярно сдают кровь на протяжении нескольких лет, то есть сделали донорство частью своей жизни. Это кадровые доноры. Мы очень ценим этих людей и заботимся об их здоровье.
Многолетние исследования по наблюдению за состоянием здоровья доноров, регулярно сдающих кровь, как в нашей стране, так и за рубежом выявили не только отсутствие отклонений в состоянии их здоровья, а и реальную пользу. Каждая кроводача стимулирует иммунную систему донора, улучшает обмен веществ в организме. По данным норвежских ученых, систематическое донорство снижает риск инфаркта миокарда в пять раз и увеличивает продолжительность жизни. Кроме того, донор получает постоянный контроль состояния собственного здоровья.
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Кто может стать донором
Стать донором может практически любой здоровый гражданин Российской Федерации, если он старше 18 лет и имеет вес более 50 кг. Однако существуют медицинские противопоказания к донорству крови и ее компонентов как временные, включающие в себя пониженный гемоглобин, вакцинацию, простуду, так и постоянные, связанные с серьезными заболеваниями. Полный список оснований для отказа в донорстве можно посмотреть на нашем сайте https://donor.mos.ru/donoru/komu-nelzya-byit-donorom.
Перед каждой донацией донору делают анализ крови. Также он проходит обследование у врача-трансфузиолога, который проверяет общее состояние здоровья и наличие противопоказаний. Также врач сверяет данные донора со специальной базой ЕМИАС. Это гарантирует безопасность как для здоровья самого донора, так и реципиента. К слову, прописка не имеет значения, граждане РФ могут сдавать кровь в любом населенном пункте. Главное — наличие документов, удостоверяющих личность. Обычно наши доноры — это люди в возрасте от 18 до 35 лет.
На данный момент нет регламентированного возрастного порога для донации крови, все зависит от здоровья конкретного человека.
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Система проверки и хранения крови
Сначала доноры заполняют анкету и отмечаются в регистратуре, далее их направляют в лабораторию на анализ крови. После этого все доноры проходят осмотр у врача-трансфузиолога. Если он допускает их до сдачи, то донорам предлагают стакан сладкого чая с печеньем, после чего происходит сама сдача крови. После нее донор получает справку о кроводаче и деньги на кассе. Одно из самых распространенных заблуждений, что на донацию нужно приходить на голодный желудок. Наоборот, нужно поесть! Легкий завтрак, например, сладкий чай, сухое печенье, каша на воде или яблоко поддержат силы и улучшат настроение. Обязательно выспитесь. Не следует сдавать кровь после ночного дежурства или бессонной ночи.
За одну донацию берется строго 450 мл крови и еще 20 мл для анализов. Кровь хранится в нашем Центре в специальных холодильниках с термоконтролем. Как ее проверяют на безопасность? Сегодня в системе донорства крови выстроена мощная система безопасности. Компоненты крови проходят многократные высокотехнологичные проверки, прежде чем попадут в больницу к пациенту. Полученная от донора кровь и ее компоненты серьезно исследуются, в т.ч. на наличие вирусов и патологий. Обязательно проверяем на антигены вирусов гепатита В и С, ВИЧ, возбудителей сифилиса. Если есть хотя бы малейшие сомнения, то проводится дополнительная проверка, а донора вызывают на повторное обследование.
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Цельную кровь не хранят в исходном виде, после донации ее разделяют на фракции с помощью центрифуги. Срок хранения цельной крови при стандартной комнатной температуре составляет 24 часа. Тромбоциты при такой температуре можно хранить до пяти суток при условии непрерывного перемешивания. А эритроциты — при температуре от двух до шести градусов по Цельсию в течение 42 дней. Плазма, если хранится при температуре от 25 градусов ниже нуля, сохранна до 3 лет.
Как стать донором?
Например, обратиться к нам в Центр крови им. О. К. Гаврилова ДЗМ. У нас два корпуса и можно выбрать наиболее удобную локацию: г. Москва, ул. Поликарпова, д. 14, корп. 2 (метро «Беговая»), либо ул. Бакинская, д. 31 (метро «Царицыно»). Записаться на донацию цельной крови можно самостоятельно через онлайн-сервис на нашем сайте или по телефонам: 8 (495) 326-38-40; 8 (495) 945-33-19 с 8:00 до 15:00. Из документов понадобится паспорт РФ (иностранным гражданам дополнительно документы, подтверждающие проживание на территории Российской Федерации на законных основаниях не менее одного года).
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