Почему регулярно сдавать кровь полезно и как стать донором — отвечает эксперт

Кто может стать донором

Стать донором может практически любой здоровый гражданин Российской Федерации, если он старше 18 лет и имеет вес более 50 кг. Однако существуют медицинские противопоказания к донорству крови и ее компонентов как временные, включающие в себя пониженный гемоглобин, вакцинацию, простуду, так и постоянные, связанные с серьезными заболеваниями. Полный список оснований для отказа в донорстве можно посмотреть на нашем сайте https://donor.mos.ru/donoru/komu-nelzya-byit-donorom.

Перед каждой донацией донору делают анализ крови. Также он проходит обследование у врача-трансфузиолога, который проверяет общее состояние здоровья и наличие противопоказаний. Также врач сверяет данные донора со специальной базой ЕМИАС. Это гарантирует безопасность как для здоровья самого донора, так и реципиента. К слову, прописка не имеет значения, граждане РФ могут сдавать кровь в любом населенном пункте. Главное — наличие документов, удостоверяющих личность. Обычно наши доноры — это люди в возрасте от 18 до 35 лет.

На данный момент нет регламентированного возрастного порога для донации крови, все зависит от здоровья конкретного человека.