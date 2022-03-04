Почему при катаракте нельзя обойтись без операции и как она проходит — комментирует эксперт
Лола Александровна Семенова
врач-офтальмолог, офтальмологическая клиника «Эксимер»
В каком возрасте грозит катаракта
Катаракта — распространенное глазное заболевание, которое чаще встречается у людей старше 55 лет. При катаракте хрусталик мутнеет, теряет эластичность, из-за чего у человека начинаются проблемы со зрением. Офтальмологи настаивают: «Катаракту нужно обязательно удалять, ведь прогрессирование патологии грозит развитием вторичной глаукомы, при которой велик риск потерять зрение навсегда».
Катаракта развивается из-за возрастных изменений в хрусталике, преломляющей линзе глаза. По мере старения организма хрусталик изнашивается, становится более плотным, теряет свои преломляющие свойства. Зрение ухудшается, появляются такие симптомы, как:
плотная мутная пелена перед глазами;
туман, снижение остроты зрения.
характерный симптом катаракты — человек даже в очках с трудом читает, пишет, занимается бытовыми домашними делами.
Помогут ли народные средства
Избавиться от катаракты можно только с помощью операции — факоэмульсификации с последующей имплантацией интраокулярной линзы, искусственного хрусталика. В ходе вмешательства пораженный катарактой природный хрусталик с помощью ультразвука превращается в эмульсию и выводится из глаза. На его место имплантируется гибкая искусственная линза. Все манипуляции хирург осуществляет через микроразрез размером до 1,8 мм, который самогерметизируется, не требуя наложения швов.
Операция выполняется амбулаторно, без госпитализации в течение 15-20 минут под местной капельной анестезией. Пациент получает возможность в достаточно короткие сроки вернуться к привычному образу жизни. Вылечить катаракту каплями, народными средствами нельзя. Это неэффективно и, более того, может просто навредить.
Благодаря тому что операция проводится через микродоступ всего 1,8 мм без наложения швов с использованием современных щадящих технологий, реабилитационный период длится гораздо меньше времени, чем раньше. В среднем восстановление занимает 3-4 недели. Но время реабилитации в каждом конкретном случае индивидуально и определяется лечащим врачом.
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Что меняется в подходе к лечению
Факоэмульсификация (операция по удалению катаракты) считается самой реабилитирующей операцией в мире. Это значит, что практически в 100% случаях зрение, утраченное из-за катаракты, восстанавливается после операции.
Настоящим прорывом в лечении катаракты стало применение фемтосекундного лазера для выполнения важнейших этапов операции. То есть теперь операция выполняется практически бесконтактно, без использования хирургических инструментов. Преимущества фемтосопровождения для пациента в более быстром восстановительном периоде после операции, высоком качестве зрения, максимальной точности и полной индивидуализации вмешательства.
Совершенствуются технологии и в области разработки искусственных хрусталиков. С появлением трифокальных интраокулярных линз у пациента появилась возможность видеть на все расстояния без очков. То есть в некоторых случаях человек получает качество зрения выше, чем до операции.
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Как проходит операция
Пациенты часто рассказывают, что долго не решались на операцию. «Шесть лет назад начала замечать дискомфорт в глазу. Все время хотелось снять пелену с глаза, ценники в магазине перестала различать. Обратилась к окулисту, обнаружили катаракту на правом глазу. Через два года ситуация ухудшилась. Стало понятно, что нужна срочная операция, но я не решалась и-за работы — как-то не до отпуска было. Но когда доктор сказал, что у меня от силы есть времени только полгода, потом будет поздно и уже никакая операция не поможет, то выбирать между потерей зрения и работой было бессмысленно. Когда решилась, начала сдавать анализы — их довольно много. Как прошла сама операция?
Закрывают лицо пеленкой, остается только вырез для глаза. Вставляют специальное устройство, чтобы не моргать глазом. Минут через пять операция закончилась. Не больно!
Эмоции на следующий день не забуду никогда. Такой восторг описала, когда сняли повязку! Оказывается, я не видела ничего вокруг, мир в буквальном смысле заиграл новыми красками», — делилась впечатлениями пользователь @Natsha. После операции прошло уже почти шесть лет, и зрение продолжает ее радовать.
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