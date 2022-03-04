Почему при катаракте нельзя обойтись без операции и как она проходит — комментирует эксперт

Катаракта — распространенное глазное заболевание, которое чаще встречается у людей старше 55 лет. При катаракте хрусталик мутнеет, теряет эластичность, из-за чего у человека начинаются проблемы со зрением. Офтальмологи настаивают: «Катаракту нужно обязательно удалять, ведь прогрессирование патологии грозит развитием вторичной глаукомы, при которой велик риск потерять зрение навсегда».

Катаракта развивается из-за возрастных изменений в хрусталике, преломляющей линзе глаза. По мере старения организма хрусталик изнашивается, становится более плотным, теряет свои преломляющие свойства. Зрение ухудшается, появляются такие симптомы, как:

плотная мутная пелена перед глазами;

туман, снижение остроты зрения.

характерный симптом катаракты — человек даже в очках с трудом читает, пишет, занимается бытовыми домашними делами.

Помогут ли народные средства

Избавиться от катаракты можно только с помощью операции — факоэмульсификации с последующей имплантацией интраокулярной линзы, искусственного хрусталика. В ходе вмешательства пораженный катарактой природный хрусталик с помощью ультразвука превращается в эмульсию и выводится из глаза. На его место имплантируется гибкая искусственная линза. Все манипуляции хирург осуществляет через микроразрез размером до 1,8 мм, который самогерметизируется, не требуя наложения швов.

Операция выполняется амбулаторно, без госпитализации в течение 15-20 минут под местной капельной анестезией. Пациент получает возможность в достаточно короткие сроки вернуться к привычному образу жизни. Вылечить катаракту каплями, народными средствами нельзя. Это неэффективно и, более того, может просто навредить.

Благодаря тому что операция проводится через микродоступ всего 1,8 мм без наложения швов с использованием современных щадящих технологий, реабилитационный период длится гораздо меньше времени, чем раньше. В среднем восстановление занимает 3-4 недели. Но время реабилитации в каждом конкретном случае индивидуально и определяется лечащим врачом.