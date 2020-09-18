Почему отекают лицо и ноги: истинные причины и способы помочь себе

Чем может помочь остеопат

«Если говорить языком простым, то отеки – это жидкость, которая накапливается в какой-либо части тела. И если с утра ваше лицо отекает, можно, конечно, винить во всем соленую пищу или спиртное, выпитое с друзьями вечером в баре, однако стоит и подумать о том, почему жидкость не выводится? Почему кровь и лимфа не оттекают от лица?

Из вен, расположенных под глазами, кровь течет через полость черепа (НЕ по венам лица). Это важно знать, чтобы понимать, где искать препятствие. Ведь именно оно мешает нормальному оттоку крови и является истинной причиной появления отеков под глазами, это локальная отечность.

Почечная отечность, к примеру, распространяется на все лицо. И если в анамнезе нет никаких указаний на патологии почек, причина явно не в них.

А где же она? В черепе. Точнее, в смещении костей черепа, чему в свою очередь причиной является давняя травма черепа. Смещенные кости – как упавшее в ручей дерево – пережимают вены и не дает крови нормально двигаться по сосудам.

Спускаемся ниже: травмы черепа, будь то родовые или приобретенные, являются причиной смещения шейных позвонков и напряжения шейных мышц. Это еще одна причина застоя крови и лимфы в голове. Вы можете проверить это и по наличию других симптомов: боли в шее, холке, головокружениям, наличию грыж, нарушению памяти и т.д.

Все, что вы можете сделать самостоятельно в этом случае, – выполнять упражнения для расслабления мышц шеи. В остальном же лучше обращаться к остеопату и восстанавливать положение костей черепа – убирать последствия травм.

И уж точно не надейтесь на косметику. Здоровый образ жизни, конечно, имеет значение, но если вы заядлый ЗОЖ-ник, на ночь не пьете, соленого не едите, спите достаточно, а отеки появляются, – это первый признак застоя жидкостей.