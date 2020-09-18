Почему отекают лицо и ноги: истинные причины и способы помочь себе
Разберем самые распространенные патологии, при которых наблюдается застой жидкости в организме. Например, когда есть варикозное расширение век, отеки неизбежны. Более того, обезвоживание способно обернуться образованием тромбов. При варикозном расширении необходимо носить компрессионные гольфы и пить больше воды. Опасный стереотип думать, что при отечности нужно меньше пить. Обезвоживание, наоборот, недопустимо!
Часто отеки свидетельствуют о сбоях в работе почек. Ведь именно этот парный орган отвечает в том числе за вывод жидкости из организма. Если есть патология, может отекать лицо. На проблемы с почками указывает попутно характерная боль в пояснице, изменение цвета мочи.
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С отеками нередко сталкиваются гипертоники – люди с повышенным артериальным давлением, которые принимают соответствующие препараты. Последние еще называют блокаторами кальциевых каналов, одно из осложнений, которое они дают – отечность ног. Происходит это по следующей причине: лекарства расширяют сосуды, те становятся более проницаемыми и таким образом проникающая жидкость скапливается в нижних конечностях. В этих случаях, по согласованию с врачом, подбирается альтернативная группа препаратов для снижения давления. Если отмена таблеток невозможна, необходимо постоянно носить компрессионные гольфы и в какой-то степени смириться с отеками ног (нормализация давления в данном случае приоритетная задача).
У беременных женщин отеки на протяжении длительного времени могут быть признаком гестоза - осложнения беременности, сопровождающегося расстройством функций внутренних органов. Поэтому будущие мамы регулярно сдают мочу на анализ белка и следят за давлением.
При сердечной недостаточности также возможны отеки. Таким пациентам необходимо ограничить употребление соли, чтобы натрий «не вытягивал» воду в окружающие ткани.
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Продукты в борьбе с отеками
Подчеркнем: в организме должен существовать баланс потребления и вывода жидкости из организма. Как проверить, что у вас отеки? В ряде случаев они видны невооруженным глазом (когда на лодыжках остаются следы резинки от носков, утром на лице мешки под глазами), но отеки могут быть и скрытыми. Чтобы выявить их, нужно надавить пальцем на голень – если в течение нескольких секунд остается ямка, возможно, это отек. Также можно провести анализ диуреза, когда количество выделяемой жидкости меньше, чем было выпито – это тоже симптом задержки жидкости.
В ряде случаях поможет диета. Стоит сократить количество быстрых углеводов (утром после обильного застолья можно наблюдать «отекшую», увеличившуюся в объемах талию, а у кого-то и опухшее лицо), соли, пряностей и потреблять норму белков, необходимую для вашего веса. Есть продукты, который традиционно считаются хорошими помощниками в борьбе с отеками. Например, зеленый чай, мангольд (разновидность свеклы), петрушка. Последняя помогает сохранить калий в организме. Плюс массаж, контрастный душ и компрессионные гольфы, чулки. Но стоит понимать, что коррекция питания поможет, если речь не идет о серьезных заболеваниях, вышеперечисленных патологиях.
У нашего эксперта, врача-остеопата, есть и другое объяснение тому, почему в организме застаивается жидкость.
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Чем может помочь остеопат
«Если говорить языком простым, то отеки – это жидкость, которая накапливается в какой-либо части тела. И если с утра ваше лицо отекает, можно, конечно, винить во всем соленую пищу или спиртное, выпитое с друзьями вечером в баре, однако стоит и подумать о том, почему жидкость не выводится? Почему кровь и лимфа не оттекают от лица?
Из вен, расположенных под глазами, кровь течет через полость черепа (НЕ по венам лица). Это важно знать, чтобы понимать, где искать препятствие. Ведь именно оно мешает нормальному оттоку крови и является истинной причиной появления отеков под глазами, это локальная отечность.
Почечная отечность, к примеру, распространяется на все лицо. И если в анамнезе нет никаких указаний на патологии почек, причина явно не в них.
А где же она? В черепе. Точнее, в смещении костей черепа, чему в свою очередь причиной является давняя травма черепа. Смещенные кости – как упавшее в ручей дерево – пережимают вены и не дает крови нормально двигаться по сосудам.
Спускаемся ниже: травмы черепа, будь то родовые или приобретенные, являются причиной смещения шейных позвонков и напряжения шейных мышц. Это еще одна причина застоя крови и лимфы в голове. Вы можете проверить это и по наличию других симптомов: боли в шее, холке, головокружениям, наличию грыж, нарушению памяти и т.д.
Все, что вы можете сделать самостоятельно в этом случае, – выполнять упражнения для расслабления мышц шеи. В остальном же лучше обращаться к остеопату и восстанавливать положение костей черепа – убирать последствия травм.
И уж точно не надейтесь на косметику. Здоровый образ жизни, конечно, имеет значение, но если вы заядлый ЗОЖ-ник, на ночь не пьете, соленого не едите, спите достаточно, а отеки появляются, – это первый признак застоя жидкостей.
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Отеки и травма копчика
Итак, отеки – это «лишняя вода», жидкость, которая застаивается в данном случае в ногах и вызывает их отечность. Откуда она там берется? Давайте немного ознакомимся с системой циркуляции крови в сосудистом русле. Процессы обмена происходят через сеть капилляров. Жидкость удерживается в просвете капилляров за счет того, что белки крови «связывают» воду. Стенки капилляров не позволяют жидкости проникать свободно во внесосудистое русло.
Система сложна. И она рассчитана на определенное давление внутри сосудов. Но как только оно повышается, жидкая часть крови начинает проникать через капиллярную стенку наружу. Это провоцирует образование отеков. И самая распространенная причина отечности нижних конечностей – повышение внутрисосудистого давления и “выдавливание” жидкости.
Напрашивается логичный вопрос: а в каких случаях давление повышается? Чаще всего причиной является травма копчика, которая вызвала опущение органов, а они в свою очередь сдавливаются сосуды, по которым лимфа и кровь оттекают от ног.
Травма копчика, из-за которой смещаются крестец и копчик а мышцы тазового дна натягиваются, является исходной причиной сдавления лимфатических и венозных сосудов и повышения давления в капиллярах нижних конечностей.
А если у пациента присутствуют воспаление, аллергическая реакция, снижено количество белка в крови – вот он сопутствующий фактор! Эти причины второстепенны, но усугубить состояние могут.
Таким образом, если вас беспокоят отеки ног и симптом этот носит системный характер, позаботьтесь о том, чтобы вернуть на место опущенные внутренние органы посредством выполнения специальных упражнений. И обязательно посетите остеопата, чтобы убрать последствия травмы копчика».
Фото: Pexels.com
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