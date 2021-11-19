Почему остеопороз особенно опасен для женщин старше 50 лет — разбираемся с ортопедом

Умеренные нагрузки

Сидячий образ жизни негативно сказывается на состоянии организма, в том числе и костей. В целях профилактики остеопороза старайтесь больше двигаться. Нужно ежедневно гулять на свежем воздухе не менее часа. Попробуйте скандинавскую ходьбу. Это отличная физическая активность при щадящей нагрузке. Чем больше времени вы проводите на свежем воздухе, тем больше получаете витамина D, который важен для здоровья костей. Начните заниматься спортом, только помните, что все тренировки в фитнес-зале должны быть умеренными. Тогда физические упражнения помогут укрепить мышцы и увеличить минеральную плотность костей. Но излишние, слишком интенсивные нагрузки лишь нанесут вред опорно-двигательной системе.

Правильный рацион

Задумайтесь о своем питании: оно должно включать достаточное количество продуктов, насыщенных кальцием. В основном минерал содержится в молочных продуктах (молоке, кефире, йогурте, сыре). Также кальцием богаты рыба, орехи, шпинат, брокколи и т. д. Витамин D — другой необходимый элемент, который поступает в организм с такими продуктами, как рыба, рыбий жир, яичный желток, сыр. Не забываем про белок — он тоже способствует укреплению костей. Продукты, богатые белком: мясо, рыба, бобовые, орехи и другие. Откажитесь от курения и ограничьте употребление алкоголя. Поверьте, в будущем вы поблагодарите себя за столь верно принятое решение.

Эти основные меры профилактики не только помогут избежать развития остеопороза, но и позволят предотвратить многие другие проблемы с организмом в будущем. Никогда не поздно задуматься о своем образе жизни и изменить его, чтобы продлить молодость и получить максимум от организма.