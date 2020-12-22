Почему онкомаркеры не выявляют рак на ранней стадии, а что может помочь

Обсуждение диагностической значимости онкомаркеров в профессиональной среде продолжается уже более 30 лет. Нередко мнения врачей расходятся, несмотря на регламентацию этих исследований в отдельных нормативных документах. Следует помнить, что так называемый онкоскрининг — дорогостоящий и оправданный лишь в некоторых клинических случаях метод диагностики. Назначать исследования онкомаркеров должен только врач-онколог в каждой конкретной клинической ситуации совместно с другими видами исследований.

Профессиональные организации онкологов (ESMO, NCCN, АОР) не рекомендуют проводить маркерный онкоскриниг для раннего выявления рака. Проведение обследования на онкомаркеры показано только тем пациентам, у которых по результатам инструментальных методов обследования имеются подозрения на наличие опухолевой патологии в организме (в качестве уточняющей диагностики), и пациентам, уже имеющим онкологический диагноз (в качестве прогностического фактора, для оценки эффективности проводимой терапии и как мониторинг). Хочу еще раз подчеркнуть: маркерный онкоскрининг НЕ помогает выявить рак на начальной стадии. Более того, эти исследования могут ошибочно пропустить диагноз раковой опухоли.