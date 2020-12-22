Почему онкомаркеры не выявляют рак на ранней стадии, а что может помочь
Онкомаркеры не помогают выявить рак на ранней стадии
Обсуждение диагностической значимости онкомаркеров в профессиональной среде продолжается уже более 30 лет. Нередко мнения врачей расходятся, несмотря на регламентацию этих исследований в отдельных нормативных документах. Следует помнить, что так называемый онкоскрининг — дорогостоящий и оправданный лишь в некоторых клинических случаях метод диагностики. Назначать исследования онкомаркеров должен только врач-онколог в каждой конкретной клинической ситуации совместно с другими видами исследований.
Профессиональные организации онкологов (ESMO, NCCN, АОР) не рекомендуют проводить маркерный онкоскриниг для раннего выявления рака. Проведение обследования на онкомаркеры показано только тем пациентам, у которых по результатам инструментальных методов обследования имеются подозрения на наличие опухолевой патологии в организме (в качестве уточняющей диагностики), и пациентам, уже имеющим онкологический диагноз (в качестве прогностического фактора, для оценки эффективности проводимой терапии и как мониторинг). Хочу еще раз подчеркнуть: маркерный онкоскрининг НЕ помогает выявить рак на начальной стадии. Более того, эти исследования могут ошибочно пропустить диагноз раковой опухоли.
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Какие исследования могут помочь выявить опухоль
В каждом конкретном случае опухоль имеет свои закономерности. Достаточно знать, что в организме здорового человека ежедневно возникают мутации в нескольких десятках и сотнях делящихся клеток. Каждая из этих клеток может дать опухолевый клон. Распознать и уничтожить клетки-мутанты помогает иммунная система человека. Какие же анализы помогают выявить онкологию на ранней стадии? Сформированы программы онкологического скрининга раковых заболеваний:
Для женщин — ежегодный осмотр гинекологом, взятие мазков на цитологию, проведение УЗИ молочных желез и маммографии (начиная с 45-летнего возраста).
Более перспективным является МРТ-маммография, диагностическая ценность которой приближается к 100%-ой.
Для мужчин старше 50 лет полезен будет ПСА–скрининг, но польза от него может быть ничтожной без профилактического осмотра уролога.
Пациентам старше 50 лет полезно проходить колоноскопию и гастроскопию — как мужчинам, так и женщинам.
- Курильщики должны ежегодно проходить низкодозовую МСКТ органов грудной полости.
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Существует ли анализ крови, который может показать наличие раковых клеток в организме?
Такие анализы есть, но они не являются общедоступными. Молекулярно-генетическое тестирование здорового человека может выявить наличие отдельной предрасположенности к раковым заболеваниям. Среди них — синдром Линча, синдром Пейтца-Йегерса, болезнь фон Гиппеля–Линдау, носительство мутаций генов BRCA1/2 и прочие. Обычно мы направляем кровь здоровых людей в американскую лабораторию Myriad, где независимые эксперты обезличено определяют риски развития генетических синдромов.
Скажу также, что за последние три года в онкологии произошел революционный переворот в технологиях диагностики и, соответственно, лечения раковых заболеваний. Онкологические заболевания не стали делиться на категории излечимые/неизлечимые. Неизлечимые — стали относить к разряду хронических заболеваний, и это принципиальное изменение в методологии лечения метастатических опухолей привело к изменению целей лечения. В настоящее время целью лечения неизлечимой метастатической опухоли стало сохранение или улучшение качества жизни пациента. При этом, конечно же, предусматривается увеличение продолжительности этой жизни.
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Для чего имеет смысл сдавать онкомаркеры
Таким образом подытожим: бежать в лабораторию и сдавать кровь на онкомаркеры на всякий случай бесполезно. Это пустая трата денег и, возможно, лишние страхи, которые возникнут на почве результатов анализов. Более того, корректно трактовать их может только врач. Как мы уже говорили, повышение онкомаркеров далеко не всегда означает наличие опухоли в организме. Например, опухолевый маркер, который иногда повышен в крови женщин с раком яичников, может давать подобные показатели и при доброкачественных образованиях. То есть этот маркер недостаточно чувствителен для выявления рака яичников у женщин. Схожая ситуация с раком простаты у мужчин. Повышение уровня ПСА (простат-специфический антиген) может быть вызвано доброкачественной аденомой, острым простатитом, наблюдаться после трансректального ультразвукового исследования. То есть повышенный онкомаркер и тут не может на сто процентов сигнализировать о патологии. Потому сдавать онкомаркеры имеет смысл только вкупе с другими методами диагностики. Какая еще польза?
мониторинг эффективности лечения онкологического диагноза (как реагирует опухоль на лечение);
отслеживание рецидивов;
принятие решения о наиболее эффективном методе воздействия на опухоль (лучевая терапия, химиотерапия, оперативное вмешательство и другие);
ранняя диагностика — только вместе с другими методами исследования среди пациентов, входящих в группы риска.
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