Почему мы видим мушки перед глазами и что с этим делать — комментарий офтальмолога
Эрика Эскина
д. м. н., руководитель офтальмологической клиники «Сфера»
Почему мы видим пятна перед глазами
«Мушки» перед глазами — это симптом, при котором человек видит пятна разных форм, как бы плывущие за взглядом. Чаще всего они появляются при взгляде на яркие и светлые объекты. Научное название большинства «мушек» — помутнение стекловидного тела, состояние, при котором волокна стекловидного тела глаза теряют прозрачность и образуют «комочки». Такие уплотнения отбрасывают на сетчатку глаза тень, которую мы воспринимаем как звездочки, мушки, червячки и в виде других пятен причудливых форм. Обычно этот симптом возникает у людей старше 50 лет и считается вариантом нормы. Но иногда появление «мушек» — тревожный симптом.
Причин возникновения темных пятен перед глазами может быть много, и не все из них вызваны напрямую глазными заболеваниями. Мушки могут возникать вследствие таких патологий:
гипертоническая болезнь,
нарушение кровоснабжения сетчатки глаз;
приступы мигрени, которые провоцируют мушки и звездочки.
Среди глазных болезней, которые вызывают появление плавающих пятен:
- близорукость;
отслойка сетчатки;
отслойка стекловидного тела;
кровоизлияние в полость стекловидного тела.
Фото: Pexels.com
Каким может быть лечение
Если мушки появляются резко, они начинают увеличиваться в размере и количестве и при этом вы чувствуете снижение зрения, это может говорить о развитии тяжелых глазных заболеваний, включая кровоизлияния в глаз или отслойку сетчатки.
При возникновении таких симптомов следует срочно обратиться к офтальмологу. В зависимости от результатов обследования врач может назначить как консервативное лечение с использованием таблеток и глазных капель, так и оперативное: пациенту может быть назначена лазерная коагуляция разрывов сетчатки или более серьезная операция по укладке сетчатки на место или удалению крови из стекловидного тела.
Если причина кроется не в заболевании глаза, врач направит пациента на консультацию к терапевту и другим специалистам: неврологу, кардиологу или эндокринологу. Прямой связи с сезонностью в появлении мушек нет, разве что зимой они становятся более заметными на фоне белого снега. Чаще всего в зимний период пациенты обращаются с жалобами на повышенную слезоточивость и сухость глаз — симптомами, которые сопряжены с неблагоприятными погодными факторами, в первую очередь с холодным ветром. Он провоцирует раздражение слизистой оболочки глаза, на что она «отвечает» повышенным объемом выделяемых слез, с которым слезовыводящие пути справляются не всегда. При низкой температуре и сильных ветрах это считается нормой.
Фото: Pexels.com
На что еще жалуются офтальмологу зимой
Негативное воздействие оказывает также теплый сухой воздух в отопительный сезон. Он может стать катализатором для развития синдрома сухого глаза — заболевания, для которого на ранней стадии характерна слезоточивость, сменяющаяся ощущением сухости, рези, инородного тела в глазах и общим снижением остроты зрения. Основная причина такого состояния кроется в недостатке или в изменении состава вырабатываемой слезной жидкости, в результате чего испарения с поверхности глаза происходят быстрее. Если вы заметили у себя какие-либо из перечисленных выше симптомов, посетите офтальмолога, чтобы врач смог установить причину состояния и подобрать грамотное лечение.
Фото: Pexels.com
Полезные привычки для глаз
Добавим, что мы тоже можем помочь собственным глазам в зимний период. Знаете, что является лучшим отдыхом для глаз? Прогулки! Офтальмологи подтвердят, что гулять полезно каждый день. Зимой мы стараемся реже выходить на улицу, но все-таки нужно это делать. Плюс обязательно менять линзы на ночь и отслеживать реакцию на декоративную косметику. Если чувствуете раздражение слизистой, прекратите использовать.
Напомнить про увлажнитель воздуха в помещении тоже не будет лишним. Также стоит по возможности не читать лежа и следить, чтобы рацион был сбалансированным (слишком много быстрых углеводов вредно и для глаз!). А делая домашнюю работу, например готовя, соблюдайте дистанцию длиной в предплечье. Работая за монитором, каждые пятнадцать минут старайтесь делать перерывы, во время которых... просто активно моргайте. Эти простые советы помогут сохранить здоровье глаз.
Фото: Pexels.com