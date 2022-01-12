Почему мы видим мушки перед глазами и что с этим делать — комментарий офтальмолога

Каким может быть лечение

Если мушки появляются резко, они начинают увеличиваться в размере и количестве и при этом вы чувствуете снижение зрения, это может говорить о развитии тяжелых глазных заболеваний, включая кровоизлияния в глаз или отслойку сетчатки.

При возникновении таких симптомов следует срочно обратиться к офтальмологу. В зависимости от результатов обследования врач может назначить как консервативное лечение с использованием таблеток и глазных капель, так и оперативное: пациенту может быть назначена лазерная коагуляция разрывов сетчатки или более серьезная операция по укладке сетчатки на место или удалению крови из стекловидного тела.

Если причина кроется не в заболевании глаза, врач направит пациента на консультацию к терапевту и другим специалистам: неврологу, кардиологу или эндокринологу. Прямой связи с сезонностью в появлении мушек нет, разве что зимой они становятся более заметными на фоне белого снега. Чаще всего в зимний период пациенты обращаются с жалобами на повышенную слезоточивость и сухость глаз — симптомами, которые сопряжены с неблагоприятными погодными факторами, в первую очередь с холодным ветром. Он провоцирует раздражение слизистой оболочки глаза, на что она «отвечает» повышенным объемом выделяемых слез, с которым слезовыводящие пути справляются не всегда. При низкой температуре и сильных ветрах это считается нормой.