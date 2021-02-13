Почему черника или гимнастика бесполезны для зрения и как сохранить здоровье глаз
Миф №1. Зимой не нужны солнечные очки
Мы не забываем защищать глаза летом при помощи солнцезащитных очков, а когда наступает зима, откладываем их до следующего сезона. А ведь зимой они нужны не меньше, чем в летний период. Следует помнить, что ультрафиолетовое (УФ) излучение неблагоприятно воздействует на наши глаза не только путем прямого воздействия солнечного света, но и в виде лучей, отраженных от поверхностей. Слишком интенсивное воздействие ультрафиолетового излучения на глазное яблоко вызывает фотокератит, который также называют солнечным ожогом роговицы или конъюнктивы.
Заболевание сопровождается неприятными симптомами с острой болью в глазах, чрезмерным слезотечением и светочувствительностью. Данное состояние также носит название «снежная слепота». Возможность обрести ожог роговицы достаточно велик в горах и на снежных равнинах. Первые признаки ожога роговицы человек может почувствовать спустя 30 минут или несколько часов после облучения. Без своевременного лечения симптомы быстро прогрессируют, приводя сначала к непереносимости яркого, потом слабого света, а затем и к полной потере зрения. Обязательно возьмите с собой солнцезащитные очки, выходя в погожий зимний день на улицу!
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Миф №2. Черника и морковь помогут улучшить зрение
Заблуждение живо с начала прошлого века. Тогда не было ряда научных исследований, и маленьких детей старались больше кормить черникой и морковью, чтобы «глаза были зоркими». Со временем родители перешли на биологические активные добавки и витамины, которые содержат витамины и микро- и макроэлементы для всего организма человека. Но данные продукты никак не помогают предотвратить развитие астигматизма, близорукости, косоглазия и других глазных патологий. Родителям на заметку: черника — сильный аллерген, а морковь очень насыщена каротином (провитамином витамина А), но если употреблять слишком много, то разовьется псевдожелтуха — кожа ребенка станет оранжево-желтой из-за чрезмерного количества каротина.
Миф №3. Весной синдром сухого глаза пройдет сам собой
Опасно думать, что синдром сухого глаза — зимний симптом, который сойдет на нет с наступлением весны. Если у вас дома сухой воздух, то не поскупитесь на увлажнитель. И не забывайте контролировать время нахождения за монитором и смартфоном, а также чаще моргайте. Каждому человеку в день положено моргать более 14 тысяч раз, когда мы находимся долгое время перед монитором, мы забываем моргать. От этого слезная пленка быстро высыхает и глаз становится незащищенным. Кстати, не стоит забывать, что клавиатура компьютера и мобильный телефон — самые грязные предметы. На их поверхности живут целые колонии микробов! Поэтому хорошо увлажненная роговица еще и защищает от инфекционных заболеваний (через нее микробы не могут проникнуть внутрь). В общем, чаще моргайте, особенно сидя за монитором.
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Миф №4. С возрастом дальнозоркость прогрессирует
А вот это не миф — так и есть. После 40 лет у всех людей возникает возрастная дальнозоркость. Это физиологический процесс, свойственный всем. Стоит вовремя начинать носить очки или сделать лазерную коррекцию зрения, которая поможет видеть окружающий мир как вдали, так и вблизи.
Миф №5. Специальная гимнастика улучшит зрение
Пропаганду гимнастики застали еще те взрослые, которые ходили к детским офтальмологам в 90-е. Но теперь уже ясно, что никакая гимнастика для глаз ничем не поможет при близорукости, дальнозоркости, астигматизме, тем более при серьезных патологиях глаз. Как бы вы или ваш ребенок не старались смотреть вверх, вниз, влево, вправо — вы просто натренируетесь быстро выполнять просьбы врача при осмотре глазного дна, не более. А если вы хотите снять усталость глаз, то да, можно попробовать и упражнения, хотя прогулка на свежем воздухе будет даже действенней. Старайтесь гулять ежедневно — это очень полезно не только для физической формы, но и для зрения.
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Миф №6. Косметика не может ухудшить зрение
Некачественная косметика не может повлиять непосредственно на зрение, но может привести к возникновению инфекционных процессов (например, блефаритам, блефароконъюнктивитам) или аллергической реакции. А еще в не подходящей вам туши для глаз могут быть токсичные компоненты — но это так, к слову. И, конечно, крайне вреден модный тренд на покрытие подводкой или тенями слизистой части век и межресничного пространства. Компоненты не должны попадать в глаз — место косметики строго на веках и ресницах. Если чувствуете, что глаза после нанесения туши или теней щипят, чешутся и приобрели воспаленный оттенок, срочно отказывайтесь от этих средств. Используйте гипоаллергенную продукцию хорошего качества.
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