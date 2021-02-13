Почему черника или гимнастика бесполезны для зрения и как сохранить здоровье глаз

Миф №2. Черника и морковь помогут улучшить зрение

Заблуждение живо с начала прошлого века. Тогда не было ряда научных исследований, и маленьких детей старались больше кормить черникой и морковью, чтобы «глаза были зоркими». Со временем родители перешли на биологические активные добавки и витамины, которые содержат витамины и микро- и макроэлементы для всего организма человека. Но данные продукты никак не помогают предотвратить развитие астигматизма, близорукости, косоглазия и других глазных патологий. Родителям на заметку: черника — сильный аллерген, а морковь очень насыщена каротином (провитамином витамина А), но если употреблять слишком много, то разовьется псевдожелтуха — кожа ребенка станет оранжево-желтой из-за чрезмерного количества каротина.

Миф №3. Весной синдром сухого глаза пройдет сам собой

Опасно думать, что синдром сухого глаза — зимний симптом, который сойдет на нет с наступлением весны. Если у вас дома сухой воздух, то не поскупитесь на увлажнитель. И не забывайте контролировать время нахождения за монитором и смартфоном, а также чаще моргайте. Каждому человеку в день положено моргать более 14 тысяч раз, когда мы находимся долгое время перед монитором, мы забываем моргать. От этого слезная пленка быстро высыхает и глаз становится незащищенным. Кстати, не стоит забывать, что клавиатура компьютера и мобильный телефон — самые грязные предметы. На их поверхности живут целые колонии микробов! Поэтому хорошо увлажненная роговица еще и защищает от инфекционных заболеваний (через нее микробы не могут проникнуть внутрь). В общем, чаще моргайте, особенно сидя за монитором.