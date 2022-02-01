Почему нельзя чистить уши ватными палочками и о чем может говорить звон в ушах
В практике любого врача-ЛОРа найдется масса историй пациентов, которые повредили себе барабанную перепонку, следуя привычке чистить уши ватными палочками. Может случиться и что-то «полегче».
«Чистила ухо палочками после душа, всегда так делаю. И потом почувствовала, что ухо заложило, стала хуже слышать. А наутро ухо еще и болеть начало. Караул, что делать?!» — таких сообщений хватает на форумах, где люди ищут бесплатную консультацию врача или хотя бы таких же пострадавших. Идти, конечно, нужно к оториноларингологу, который почти наверняка скажет вам выбросить ушные палочки.
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Почему чистить уши не нужно?
«Все дело в том, что специально очищать ушные проходы от серы не нужно — в большинстве случаев наш организм справляется с этим самостоятельно. Сера предназначена для защиты ушного прохода, а также важна для того, чтобы удалять из уха частички пыли и грязи. Если мы начинаем слишком интенсивно убирать серу, то лишаем наш орган слуха такой защиты. Кроме того, во время очистки с помощью палочек или спичек с намотанной на них ватой есть риск повредить слуховой канал и барабанную перепонку, что создаст гораздо более серьезные проблемы, чем избыток ушной серы, — может развиться инфекция, а также возможна потеря слуха. В большинстве случаев удаления той серы, которая видна в ушной раковине, более чем достаточно», — рассказала Passion врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.
А как тогда чистить уши?
Как именно организм справляется с избытком ушной серы? Это происходит, когда мы смеемся, кашляем, трясем головой, едим — в эти моменты происходит процесс очищения ушной серы от отмерших клеток эпителия. С помощью ушных палочек легко «затолкать» серу вглубь слухового канала. Регулярное использование палочек травмирует кожу слухового прохода, происходит стимуляция серных желез — сера выделяется еще быстрее. Что касается детей, то им чистить уши обычными ватными палочками попросту нельзя — велик риск травмы. Вообще, во время принятия душа вы вполне может почистить ухо мыльным мизинцем — этого достаточно.
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Что такое тиннитус и о чем он говорит
Могут отоларингологи рассказать и о других жалобах пациентов. Например, о тиннитусе. По разным подсчетам, 15-25% людей хотя бы раз сталкивались с этой патологией. Речь о шуме в ушах, который возникает без каких-либо внешних раздражителей, звуков вокруг.
«Тиннитус может проявляться по-разному. Это может быть звон в ушах, гул, шипение, стрекотание, напоминающее звук, который издают цикады, — считает руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. — Сам звук может быть разной продолжительности — от нескольких секунд до нескольких минут. Это может быть равномерный или пульсирующий звук, соответствующий ритму сердца».
Тиннитус встречается чаще у людей старше 40 лет, и мужчины подвержены ему сильнее женщин.
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Рейтинг провоцирующих факторов
Среди наиболее распространенных причин, которые могут провоцировать тиннитус:
- образование серных пробок;
- повреждение барабанной перепонки;
- проблемы стоматологического характера;
- сильный дефицит веса;
- травма шеи или последствия нагрузки на шейный отдел;
- неврологические проблемы, например, приступы мигрени;
- избыточное употребление алкоголя и напитков с кофеином.
Звон в ушах может оказаться и симптомом проблем с сердцем и сосудами. Например, возникать при гипертонии и приступах повышенного давления, а также быть признаком атеросклероза, при котором нормальный кровоток нарушается из-за образовавшихся в кровеносных сосудах бляшек.
Если тиннитус (звон в ушах) мучает вас на протяжении определенного времени и не проходит, то стоит обратиться к врачу, который назначит ряд анализов и обследований. Возможно, потребуется оценить состояние сосудов в головном мозге, чтобы снизить риски сосудистых осложнений — например, инсульта.
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