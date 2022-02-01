Почему нельзя чистить уши ватными палочками и о чем может говорить звон в ушах

Что такое тиннитус и о чем он говорит

Могут отоларингологи рассказать и о других жалобах пациентов. Например, о тиннитусе. По разным подсчетам, 15-25% людей хотя бы раз сталкивались с этой патологией. Речь о шуме в ушах, который возникает без каких-либо внешних раздражителей, звуков вокруг.

«Тиннитус может проявляться по-разному. Это может быть звон в ушах, гул, шипение, стрекотание, напоминающее звук, который издают цикады, — считает руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. — Сам звук может быть разной продолжительности — от нескольких секунд до нескольких минут. Это может быть равномерный или пульсирующий звук, соответствующий ритму сердца».

Тиннитус встречается чаще у людей старше 40 лет, и мужчины подвержены ему сильнее женщин.