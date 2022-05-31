Победить время: что такое отложенное материнство и кому оно подходит

Осенью 2021 года были опубликованы результаты исследования, которое проводилось в Иерусалиме и касалось сохранения ооцитов — женских гаметоцитов, или половых клеток, участвующих в размножении. 70 женщин заморозили яйцеклетки с 2011 по 2014 год. Через пять лет среди них провели телефонный опрос и выяснилось следующее: основной причиной участия в программе стало отсутствие партнера (59 человек). У трех женщин не было планов рожать детей на момент участия в исследовании, но они были в браке. Профессиональные причины были у одной, и четыре пациентки планировали повторные беременности в будущем.

За пять лет 44 женщины пытались забеременеть либо естественным путем, либо с помощью вспомогательных репродуктивных технологий с использованием свежих или криоконсервированных ооцитов. У 28 респондентов произошли роды в результате беременности, полученной естественным путем или с помощью новой программы ЭКО (без использования уже замороженных яйцеклеток), 14 сообщили об использовании своих криоконсервированных ооцитов (у трех из них произошли роды, еще у 11 беременность либо прогрессировала в момент опроса, либо была неудачная попытка). 26 женщин не пытались забеременеть.

Таким образом, можно сказать, что к услуге отсроченного материнства относятся как к некой страховке. Может, понадобится, может — нет, но лучше пусть будет.

Существуют также медицинские показания для того, чтобы «запастись» яйцеклетками. Это может быть актуально в случае, если планируется лучевая или химиотерапия при наличии злокачественных образований. Такое лечение снижает овариальный резерв (число яйцеклеток, которые готовы к оплодотворению на данный момент) и увеличивает риск бесплодия.

Кроме того, к отложенному материнству рекомендуется прибегнуть, если требуется проведение оперативного лечения в связи с заболеванием яичников, потому что при подобном вмешательстве так или иначе страдает имеющийся запас яйцеклеток. К тому же, когда в семье, например, у мамы и старших сестер менструации прекратились раньше 40 лет, существует риск ранней менопаузы. Тогда стоит либо не затягивать с деторождением, либо задуматься о заморозке яйцеклеток.