Пневмония: как развивается, кто в зоне риска и как лечить опасное заболевание
Смитиенко Анна Викторовна
Врач-терапевт, пульмонолог клиники "МедикСити", кандидат медицинских наук
Как развивается пневмония: симптомы
Пневмония, или воспаление легких, — это инфекционное заболевание, при котором страдают альвеолы — самые дальние и важные отделы легких, отвечающие за поступление в организм кислорода. Вызывают воспаление легких чаще всего бактерии, однако бывают и вирусные пневмонии — при гриппе и коронавирусной инфекции, например.
Развитие симптомов пневмонии зависит от крепости иммунной системы и площади вовлечения легочной ткани (чем больше зона воспаления, тем сильнее выражены симптомы). Так, например, у молодых и здоровых людей воспаление легких чаще всего развивается после сильного переохлаждения. И тогда это острое начало с высокой температурой тела, ознобом, одышкой, общей слабостью, сердцебиением и, не всегда, кашлем и/или болью в грудной клетке на стороне поражения.
У людей с ослабленным иммунитетом пневмония не всегда сопровождается повышением температуры тела, чаще всего она протекает с общей слабостью, одышкой и кашлем. При большой площади поражения легких появляются симптомы кислородного голодания: посинение кончиков пальцев, губ и мочек ушей (цианоз), заторможенность. Условно можно выделить три стадии в течении заболевания: начальную, разгара и разрешения. Их продолжительность зависит от многих факторов: от возбудителя, площади воспаления, состояния иммунной системы, сроков начала лечения.
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Кто находится в зоне риска и что можно сделать
К группам риска развития пневмонии относятся:
люди в возрасте старше 65 лет;
работники вредных для дыхательной системы производств (с повышенным пылеобразованием, мукомольные и т. п.), сварщики;
медицинские работники;
направляемые и находящиеся в специальных условиях пребывания: организованные коллективы (военнослужащие и призывники, лица, работающие вахтовым методом, пребывающие в местах заключения, социальных учреждениях — домах инвалидов, домах сестринского ухода, интернатах и т. д.);
пациенты с хроническими бронхо-легочными заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, в том числе получающие диализ, печени, с сахарным диабетом;
пациенты, получающие иммуносупрессивное лечение, в том числе биологическими препаратами;
люди, перенесшие трансплантацию органов или находящиеся в листе ожидания;
с врожденными и приобретенными иммунодефицитами (в т. ч. ВИЧ-инфекцией и ятрогенными иммунодефицитами);
пациенты, страдающие гемобластозами, получающие иммуносупрессивную терапию;
страдающие гемоглобинопатиями (в т. ч. серповидноклеточной анемией).
Таким людям показана вакцинация против пневмококковой инфекции и гриппа. Вакцинация против пневмококка в большинстве случаев проводится в два этапа: вначале вводят 13-валентную пневмококковую конъюгированную вакцину (Превенар 13), а затем — 23-валентную пневмококковую полисахаридную вакцину (Пневмо23 или Пневмовакс 23), интервал между ними варьируется от 2 до 12 месяцев и зависит от состояния иммунной системы. В дальнейшем 23-валентную пневмококковую вакцину рекомендуют повторять каждые 5 лет.
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Народные средства не помогут
Бактериальную пневмонию лечат антибактериальными препаратами, в зависимости от предполагаемого возбудителя, назначают антибиотики пенициллинового ряда, цефалоспорины, макролиды, тетрациклины или фторхинолоны. При пневмонии, вызванной вирусом гриппа, назначают такие противовирусные препараты, как осельтамивир или Занамивир.
Препаратов, эффективно действующих на коронавирус, в настоящее время еще не разработано, поэтому лечение COVID-19-ассоциированной пневмонии проводят лекарствами, способными влиять на механизмы развития болезни и ее осложнений.
Что касается народных средств, которые так любят использовать немногие пациенты, то некоторые из них способны облегчить ряд симптомов заболевания: уменьшить выраженность интоксикационного синдрома, облегчить кашель, однако вылечить пневмонию они не в состоянии. Поэтому при вышеуказанных симптомах заболевания нужно немедля обратиться к врачу и начать терапию. Пневмония может развиваться стремительно, а значит, важно не упустить время.
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