Пневмония: как развивается, кто в зоне риска и как лечить опасное заболевание

Как развивается пневмония: симптомы

Пневмония, или воспаление легких, — это инфекционное заболевание, при котором страдают альвеолы — самые дальние и важные отделы легких, отвечающие за поступление в организм кислорода. Вызывают воспаление легких чаще всего бактерии, однако бывают и вирусные пневмонии — при гриппе и коронавирусной инфекции, например.

Развитие симптомов пневмонии зависит от крепости иммунной системы и площади вовлечения легочной ткани (чем больше зона воспаления, тем сильнее выражены симптомы). Так, например, у молодых и здоровых людей воспаление легких чаще всего развивается после сильного переохлаждения. И тогда это острое начало с высокой температурой тела, ознобом, одышкой, общей слабостью, сердцебиением и, не всегда, кашлем и/или болью в грудной клетке на стороне поражения.