Пневмония: можно ли лечить на дому, когда бить тревогу и какие последствия можно ожидать
11 дней борьбы с болезнью
Недавний рассказ телеведущей Авроры всколыхнул ее Instagram. Девушка рассказала подписчикам, что они с мужем перенесли коронавирус на ногах. Диагноз им подтвердили лабораторные тесты, сделанные уже в финале лечения. Изначально же боролись же они с пневмонией, переболев ею дома, и четко выполняя предписания своего врача-пульмонолога (из платной клиники).
«Так что корону нам никто не подтвердил, но мы уверены что она есть (или была). Поскольку все признаки налицо - температура 37.3-38.5, дикая ломота в теле, слабость, потеря обоняния и в результате пневмония. У Алексея двусторонняя, у меня в правом лёгком», - писала Аврора. Диагноз подтвердила компьютерная томография.
По словам телеведущей, так плохо они себя еще прежде не чувствовали: страшная слабость, ломота в теле, температура поднималась до 38 градусов. При всех этих симптомах пара отказалась от госпитализации, тк не захотели оставлять дочь-подростка одну дома. Последняя, к слову, не заболела. Лечение супругов антибиотиками продолжалось одиннадцать дней. Врач назначила им противовирусный Тамифлю, антибиотик Таваник, ингаляции Беродуал+Лазолван, антигистаминные (Тавигил, Цетрин), бронхомунал. А также пить много горячей воды и витамина С (1000 млгр в день). Напомним, что схему лечения назначает только ваш лечащий врач, исходя из результатов анализов. В данном случае она была именно такой и поставила супругов на ноги.
Фото: Instagram
Одышка — тревожный симптом
Итак, пневмония бывает типичной (вызванной типичными возбудителями) и атипичной (коронавирус имеет место именно в этом случае). Болезнь может быть очаговой (поразить небольшой участок легкого) и крупозной — тогда речь пойдет об односторонней или двусторонней пневмонии.
В ряде случаев пневмонию действительно можно лечить дома. Если у вас не наблюдается одышки и температура не превышает 38,5 градусов. Тревожный сигнал - именно одышка и высокая температура, при их наличии госпитализация необходима. К слову, кашель наблюдается примерно у 30 - 50% пациентов с коронавирусной инфекцией, у половины больных он не фиксируется.
Врач первым делом выяснит, насколько насыщена кислородом кровь пациента — это очень важный показатель, и узнает (проведя аускультацию лёгких), есть ли изменения при дыхании. Если ситуация не вызывает опасений, то пару-тройку дней болезнь лечат как обычную ОРВИ. Если улучшение не наступает, делается компьютерная томография органов грудной клетки. Медики уверяют, что коронавирус специфически отражается на легких и лечение начинается не дожидаясь результатов анализа из лаборатории. Увы, в нынешних условиях переполненных больниц пользователи все чаще делятся тем, что скорая не всегда выезжает на звонок, мест в больницах не хватает, тесты делают не всем... Тем не менее при острых симптомах бригада скорой обязана к вам выехать - настаивайте на этом!
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Когда стоит бить тревогу?
Какими могут последствия пневмонии? Ведь говорят, что в случае коронавируса пневмония серьезно поражает легкие, вызывая фиброз (серьезная патология - разрастание соединительной ткани).
Эксперты с подобным мнением не соглашаются, ведь четких доказательств тому нет. Все зависит от конкретного случая: наличия у пациента хронических заболеваний, его возраста и иммунитета, а также схемы лечения. Но последствия тяжелой пневмонии действительно могут быть очень серьезными. К осложнениям относятся острая дыхательная недостаточность, плеврит, отек легких, сепсис. Стоит ли говорить, что самостоятельное лечение недопустимо? Да, на фоне пандемии многие уверяют, что перенесли пневмонию, вызванную коронавирусом, на ногах, а кто-то и вовсе бессимптомно. Этого же мнения придерживаются и многие врачи. Но если вы отмечаете у себя:
- одышку;
- температуру 38,5;
- слабость и ломоту в теле;
- боли в груди при вдохе и кашле, то незамедлительно вызывайте врача.
Фото: Pexels.com, Instagram, Depositphotos.com
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