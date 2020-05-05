Пневмония: можно ли лечить на дому, когда бить тревогу и какие последствия можно ожидать

11 дней борьбы с болезнью

Недавний рассказ телеведущей Авроры всколыхнул ее Instagram. Девушка рассказала подписчикам, что они с мужем перенесли коронавирус на ногах. Диагноз им подтвердили лабораторные тесты, сделанные уже в финале лечения. Изначально же боролись же они с пневмонией, переболев ею дома, и четко выполняя предписания своего врача-пульмонолога (из платной клиники).

«Так что корону нам никто не подтвердил, но мы уверены что она есть (или была). Поскольку все признаки налицо - температура 37.3-38.5, дикая ломота в теле, слабость, потеря обоняния и в результате пневмония. У Алексея двусторонняя, у меня в правом лёгком», - писала Аврора. Диагноз подтвердила компьютерная томография.

По словам телеведущей, так плохо они себя еще прежде не чувствовали: страшная слабость, ломота в теле, температура поднималась до 38 градусов. При всех этих симптомах пара отказалась от госпитализации, тк не захотели оставлять дочь-подростка одну дома. Последняя, к слову, не заболела. Лечение супругов антибиотиками продолжалось одиннадцать дней. Врач назначила им противовирусный Тамифлю, антибиотик Таваник, ингаляции Беродуал+Лазолван, антигистаминные (Тавигил, Цетрин), бронхомунал. А также пить много горячей воды и витамина С (1000 млгр в день). Напомним, что схему лечения назначает только ваш лечащий врач, исходя из результатов анализов. В данном случае она была именно такой и поставила супругов на ноги.