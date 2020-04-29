Плоскостопие: причины патологии, симптомы, профилактика и лечение
Три стадии плоскостопия
Из-за родовой травмы разворачивается затылочная кость, вслед за ней – первый шейный позвонок и дальше – вниз по цепочке весь позвоночник, крестец, тазовые, бедренные кости, колени и, наконец, стопы. Таким образом, стопы являются конечным звеном и забирают на себя часть «удара» – принимают положение, при котором искривленному телу будет проще поддерживать удобную форму, двигаться. Это положение нельзя назвать неправильным, но в данной ситуации оно максимально правильное – для конкретного тела. Еще одна важная причина плоскостопия – слабость связок, удерживающих положение стопы. Эта слабость вызвана эндокринными нарушениями, дефицитом витамина Д, микроэлементов.
У плоскостопия выделяют три стадии. На первой симптомы не такие явные, однако человек может чувствовать усталость в ногах после физических нагрузок, болевые ощущения при ходьбе, появляется отечность.
Вторая стадия – это не только болевые ощущения (которые становятся более выраженными), но и внешние изменения: стопа полностью плоская с уплощенными сводами. У некоторых пациентов появляется косолапость, то есть нарушения сказываются и на походке.
Третья стадия затрагивает уже весь опорно-двигательный аппарат. Человеку становится больно и неудобно ходить. Все это протекает на фоне артрозов, межпозвонковых грыж и т.д.
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Неудобная обувь всему виной?
Обувь не является причиной плоскостопия. Но, конечно, это усугубляющий фактор. И я всегда рекомендую пациентам выбирать исключительно удобную кожаную обувь, которая не будет сдавливать ногу. Стопа и так «отвечает» за весь организм. Вся нагрузка переходит на нее, поэтому появляются боли, а если еще и поместить стопы в неудобную обувь – болевые ощущения, неудобство усилятся.
Как самостоятельно определить у себя плоскостопие?
По симптомам, которые проявляются на каждой из трех стадий. Утомляемость, отеки, болевые ощущения во время ходьбы, косолапость, боли в стопах, в коленях. Конечно, на первой стадии определить плоскостопие не так просто, люди могут не обращать внимание на некоторый дискомфорт. Поэтому сейчас, когда вы знаете симптомы плоскостопия, стоит обратить внимание на ощущения во время и после ходьбы, сильных физических нагрузок и прислушаться к своему организму.
Также обратите внимание на то, как снашивается ваша обувь. При плоскостопии обувь будет стираться не равномерно, на внутренней части – сильнее.
Другими словами, можно выделить следующие симптомы:
- Утомление ног при ходьбе, тяжесть в конце дня
- Боли в стопе при физических нагрузках
- Ощущение «свинцовые стопы»
- Судороги и отечность в лодыжках
- Дискомфорт в обуви на каблуке, проблемы с выбором подходящей модели, стаптывание каблука вовнутрь
- Изменение размеров ноги
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Можно ли вылечить?
Важно понимать, что ортопедические стельки не лечат плоскостопие! Даже наоборот: они начинают исправлять положение стопы, и нагрузка со стоп переносится выше, из-за чего могут появиться и усилиться боли в коленях, пояснице. Может помочь только остеопатическое лечение и в зависимости от конкретной ситуации, от возраста облегчить состояние пациента или полностью исправить искривление. Потребуется также посещение эндокринолога, так как слабость соединительной ткани – усугубляющий фактор. Необходимо восполнить недостаток витаминов и микроэлементов, устранить гормональные нарушения, если таковые присутствуют.
А физическая нагрузка и упражнения помогают снять напряжение со стоп, облегчить состояние.
Если мы говорим о взрослом человеке, то вылечить плоскостопие уже невозможно, поэтому длительность восстановительного процесса – всю жизнь. Надо просто поддерживать правильное положение тела, чтобы оптимизировать нагрузку на стопы. И это постоянная работа. Грамотнее будет сказать, что плоскостопие – это проблема, которая говорит о уже существующих нарушениях в организме: о сколиозе, копчиковой травме, слабости соединительной ткани.
Фото: pixabay.com
Это сама по себе проблема, так как человек испытывает боль, неудобство во время ходьбы, боли в коленях, невозможность носить некоторые виды обуви.
И да, в лечении проблем стоп возраст имеет основное значение. До начала полового созревания мы можем исправить ситуацию и в значительной степени устранить последствия родовой травмы, но после – вылечить плоскостопие невозможно. Мы, остеопаты, можем только выстроить тело взрослого человека так, что ему будет вполне комфортно ходить. И остеопатическое лечение позволяет замедлить изнашивание суставов и формирование косточки на большом пальце.
Фото: Pexels.com, Pixabay.com
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