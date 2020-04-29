Плоскостопие: причины патологии, симптомы, профилактика и лечение

Три стадии плоскостопия

Из-за родовой травмы разворачивается затылочная кость, вслед за ней – первый шейный позвонок и дальше – вниз по цепочке весь позвоночник, крестец, тазовые, бедренные кости, колени и, наконец, стопы. Таким образом, стопы являются конечным звеном и забирают на себя часть «удара» – принимают положение, при котором искривленному телу будет проще поддерживать удобную форму, двигаться. Это положение нельзя назвать неправильным, но в данной ситуации оно максимально правильное – для конкретного тела. Еще одна важная причина плоскостопия – слабость связок, удерживающих положение стопы. Эта слабость вызвана эндокринными нарушениями, дефицитом витамина Д, микроэлементов.

У плоскостопия выделяют три стадии. На первой симптомы не такие явные, однако человек может чувствовать усталость в ногах после физических нагрузок, болевые ощущения при ходьбе, появляется отечность.

Вторая стадия – это не только болевые ощущения (которые становятся более выраженными), но и внешние изменения: стопа полностью плоская с уплощенными сводами. У некоторых пациентов появляется косолапость, то есть нарушения сказываются и на походке.

Третья стадия затрагивает уже весь опорно-двигательный аппарат. Человеку становится больно и неудобно ходить. Все это протекает на фоне артрозов, межпозвонковых грыж и т.д.