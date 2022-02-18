«Плохой мазок»: как понять, когда микрофлора вышла из-под контроля и требует лечения

Нужно ли лечить микрофлору беременным

Получается, что лечить условно-патогенную флору вообще не нужно?

⠀ Не совсем так. Есть случаи, когда лечение все же применяется. Но когда это происходит? Только при наличии проявлений и жалоб от пациентки! К примеру, если нашли кандиду, но при этом выделения в норме и зуд отсутствует, то это не означает молочницу. Если же проявления есть, конечно, пациентку лечат. Так же происходит и с другими условными патогенами. ⠀

А что делать беременным, нужно ли определять флору и лечиться?

Если у будущей мамы обнаружены патогены, но нет никаких жалоб и симптомов, то лечить их не нужно. Условно-патогенная сфера не является причиной проблем с плодом и беременностью, выкидышей и т. д. Однако на 36-37-й неделе беременности нужно сдать бакпосев на стрептококк группы В. Во время родов он может быть опасен для малыша, но только во время родов. Во время беременности ребенок в безопасности.

Тема бакпосева обширная, этот анализ оправдан при наличии жалоб и поиске иных возбудителей, не условно патогенных (гонорея, трихомонада).