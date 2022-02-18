«Плохой мазок»: как понять, когда микрофлора вышла из-под контроля и требует лечения
Вероника Викторовна Берсенева,
врач — акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, маммолог, врач УЗ-диагностики клиники «МедикСити»
Условно-патогенные микроорганизмы: что к ним относят
Для начала разберемся, что обозначает термин «условно-патогенная флора». Патоген — это микроорганизм или чужеродный белок, который может вызвать заболевание. Словосочетание «условно-патогенный» означает то, что этот белок может вызвать болезнь только в определенных условиях — например, если патоген попадает в другую среду: из кишечника во влагалище или при изменениях кислотно-щелочного баланса среды бактерии или грибы начинают усиленно размножаться. Условно-патогенная флора есть у всех людей. На коже и слизистых оболочках не могут присутствовать только хорошие бактерии. Баланс между хорошими микроорганизмами и патогенными динамичен: сегодня результат один, а завтра может быть другой. В гинекологии мы часто сталкиваемся с такими условно-патогенными микроорганизмами, как кишечная палочка, стафилококк, гарднерелла, грибы (candida), микоплазма: ureaplasma parvum, ureaplasma urealiticum, mycoplasma hominis.
Лечение условно-патогенной флоры только «по анализам» не проводят. Нужно лечить условно-патогенную микрофлору, которая размножилась, вышла из-под контроля и вызвала воспалительный процесс.
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По некоторым данным, условно-патогенная микрофлора обнаруживается в мочеполовом тракте у 75-80% здоровых женщин. Однако в лечении нуждаются только те, у кого носительство уреаплазмы, гарднереллы или кандиды сопровождается симптоматикой и жалобами (патологические выделения из половых путей, зуд, жжение, болезненность при мочеиспускании, дискомфорт или боль в нижней части живота), и в том случае, когда все другие наиболее вероятные возбудители воспалительного процесса исключены (например, хламидия, трихомонада, гонорея, микоплазма гениталиум).
Таким образом, решение о целесообразности лечения принимается индивидуально в каждом случае, с учетом данных осмотра, проведенного обследования, тщательно собранного анамнеза и анализа жалоб пациентки.
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Откуда в анализах появляются условные патогены
Врач — акушер-гинеколог Алена Минц (@alena.mintz) часто поднимает эту тему в своем Instagram-аккаунте. Как правило, после того как ее в очередной раз забросали вопросами о том, что делать с «плохим» мазком. Вот что она раз за разом пытается донести до подписчиц.
Откуда в анализах появляются условные патогены? ⠀ Из формирования комфортных для них условий, а не из-за контакта с партнером и заражения. Ведь условные патогены тоже живые существа. Появилась комфортная среда? Вот они и размножаются. ⠀
Что приводит к размножению бактерий: ⠀
- спринцевания (не делайте их!); ⠀
- перенесенные заболевания, когда организм в целом слаб и нуждается в восстановлении. Особенно влияет применение антибиотиков; ⠀
- гормональные изменения во время беременности; ⠀
- несоблюдение правил гигиены; ⠀
- несоблюдение диеты; ⠀
- использование спермицидов (контрацептивных свечей). ⠀ Не всякий плохой мазок лечат. Может, вам надо пересдать анализ, потому что мазок был взят неправильно. Или вы болели и еще не восстановились. Лечат первопричину и явные жалобы, которые не пройдут мимо вас.
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Нужно ли лечить микрофлору беременным
Получается, что лечить условно-патогенную флору вообще не нужно?
⠀ Не совсем так. Есть случаи, когда лечение все же применяется. Но когда это происходит? Только при наличии проявлений и жалоб от пациентки! К примеру, если нашли кандиду, но при этом выделения в норме и зуд отсутствует, то это не означает молочницу. Если же проявления есть, конечно, пациентку лечат. Так же происходит и с другими условными патогенами. ⠀
А что делать беременным, нужно ли определять флору и лечиться?
Если у будущей мамы обнаружены патогены, но нет никаких жалоб и симптомов, то лечить их не нужно. Условно-патогенная сфера не является причиной проблем с плодом и беременностью, выкидышей и т. д. Однако на 36-37-й неделе беременности нужно сдать бакпосев на стрептококк группы В. Во время родов он может быть опасен для малыша, но только во время родов. Во время беременности ребенок в безопасности.
Тема бакпосева обширная, этот анализ оправдан при наличии жалоб и поиске иных возбудителей, не условно патогенных (гонорея, трихомонада).
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