Было или нет? Мнение пластического хирурга о «новых лицах» Пугачевой, Ротару, Гузеевой и других звезд

Тем временем специалисты сходятся во мнении, что Алентова не раз делала круговую подтяжку лица, блефаропластику, коррекцию филлерами и не только. Возможно, актриса была недовольна изменениями и обращалась к специалистам раз за разом? В итоге веки стали асимметричными, а чересчур активное натяжение кожи привело к тому, что носослезные борозды переместились к скулам.

«К сожалению, имела место неудачная подтяжка лица. Мир пластической хирургии давно пришел к вертикальному вектору натяжению лица, а здесь мы видим горизонтальный. Из-за этого произошла деформация рта и в целом лица. Функционал сохранен, я говорю именно об эстетике. Повторные операции тут не помогут, увы, так как попросту нет лишней ткани, которая могла бы урегулировать нынешнюю ситуацию…»

Все дело в маске?

София Ротару в свои 72 года, без преувеличения, выглядит потрясающе. Четкий овал лица, правильные черты, высокий лоб, свои губы, никаких узких глаз или натянутой у висков кожи (верный признак круговой подтяжки). На этот счет даже ходят байки! Будто Ротару носит на лице силиконовую маску… Якобы на лицо перед каждым выходом на публику накладывается пластический грим, который способен омолодить (или состарить – в зависимости от задачи) кого угодно.