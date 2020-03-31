Было или нет? Мнение пластического хирурга о «новых лицах» Пугачевой, Ротару, Гузеевой и других звезд
Операция и не одна
Каждое селфи 70-летней Аллы Пугачевой вызывает восторг у ее аудитории в соцсети. Несколько лет назад Алла Борисовна заметно похудела (до этого певица всю жизнь безуспешно боролась с лишним весом) и с тех пор продолжает хорошеть. На ее лице практически нет морщин. Что это: правильно выставленный свет или качественный уход плюс повезло с генетикой? Недавно народная артистка ответила на вопрос журналистов о пластике: «делала небольшие подтяжки под местным наркозом». Общий наркоз артистке запретили из-за проблем с сердцем.
«Мы видим идеально ровный подбородок, у певицы отсутствует жировая ткань в зоне платизмы (подбородка) и лишняя ткань на верхних и нижних веках. На некоторых фото нос, что называется, смотрит вверх – не исключено, что корректировался кончик. Однозначно была круговая подтяжка лица, скорее всего эндоскопическая подтяжка лба (поднятие уровня бровей), платизмопластика – подтяжка шеи. И да, проводились вышеперечисленные операции под общим наркозом, конечно же».
Фото: Instagram
Перфекционизм всему виной
Знаменитую актрису Веру Алентову частенько обвиняют в злоупотреблении услугами пластических хирургов, мол звезда фильма «Москва слезам не верит» стала с возрастом неузнаваемой. Артистка подобные слухи никогда не комментирует, но часто подчеркивает, что является перфекционисткой во всем, что касается ее профессии. А внешность – рабочий инструмент любой актрисы.
Фото: GlobalLookPress
Тем временем специалисты сходятся во мнении, что Алентова не раз делала круговую подтяжку лица, блефаропластику, коррекцию филлерами и не только. Возможно, актриса была недовольна изменениями и обращалась к специалистам раз за разом? В итоге веки стали асимметричными, а чересчур активное натяжение кожи привело к тому, что носослезные борозды переместились к скулам.
«К сожалению, имела место неудачная подтяжка лица. Мир пластической хирургии давно пришел к вертикальному вектору натяжению лица, а здесь мы видим горизонтальный. Из-за этого произошла деформация рта и в целом лица. Функционал сохранен, я говорю именно об эстетике. Повторные операции тут не помогут, увы, так как попросту нет лишней ткани, которая могла бы урегулировать нынешнюю ситуацию…»
Все дело в маске?
София Ротару в свои 72 года, без преувеличения, выглядит потрясающе. Четкий овал лица, правильные черты, высокий лоб, свои губы, никаких узких глаз или натянутой у висков кожи (верный признак круговой подтяжки). На этот счет даже ходят байки! Будто Ротару носит на лице силиконовую маску… Якобы на лицо перед каждым выходом на публику накладывается пластический грим, который способен омолодить (или состарить – в зависимости от задачи) кого угодно.
Фото: GlobalLookPress
Директор артистки недавно лишь посмеялся над этими слухами, объяснив, что его подопечная попросту является красивой женщиной, которая долгие годы следит за своей формой: соблюдает диету, ухаживает за кожей у проверенных косметологов – не более того. Сама София Михайловна отмечает, что в семье внуки не называют ее бабушкой. Оно и понятно – язык не повернется.
Женщины без комплексов
А есть ли в российском шоу-бизнесе звезды. Которые не скрывают оперативных вмешательств? Да, имеются. Это Лолита и Лариса Гузеева.
Фото: GlobalLookPress
Так, например, певица, которая пережила недавно пятый развод, пару лет назад призналась, что делала блефаропластику (мол, от постоянного грима кожа век растянулась), а затем «отрезала» подбородок, который «лез в любом ракурсе». «Это не блажь, а необходимая для работы штука. Теперь я хоть могу поворачиваться в профиль, а то в последний год мне просто нельзя было этого делать, поскольку мышцы от вокала провисли». Более того, Лолита считает: скрывать свой возраст – глупо, любые цифры есть в Сети. Да и скрывают его только те, кто недоволен своей внешностью. Певица к ним не относится. Кроме того, некоторые процедуры она настоятельно советует, например, липосакцию. Мол, недорого, быстро и легко можно избавиться от опостылевших жировых запасов. Сидеть на диете – не в духе певицы.
«Если говорить о лице, то у Лолиты была платизмопластика, подтяжка овала лица, вероятно, удалены комки Биша, так как мы видим впалые щечки. И блефаропластика, конечно, имела место, так как ушел уставший взгляд. Комментируя подбородок, сразу видно, что нити тут были бы бесполезны, так как он сам по себе тяжеловат. Но работа проделана достойная – мы видим результат, который того стоил».
Фото: Instagram
Острая на язык Лариса Гузеева частенько сыпет признаниями. Телеведущая не скрывает, что делала блефаропластику и осталась довольна результатом. Операция позволила избавиться от нависших век и придающих уставший вид мешков под глазами. «Было страшно, но результат того стоит», — призналась актриса.
«У Гузеевой очень хорошо сделаны глаза – это блефаропластика верхних и нижних век. Вижу, что подбородок скорректирован – тут либо мини-подтяжка, либо липосакция с нитями. Нити, если имели место, возымели хороший эффект, тк у нее не выраженный птоз и изначально не тяжелый подбородок. То есть такой вариант не для всех. Если много лишней ткани (веса), то нити будут попросту бесполезны.
Каковы признаки наличия пластических операций? Если после 50 лет у женщины отсутствуют брыли, четко стоящая скуловая зона, если веки не опущены и мы видим четкий подбородок с отсутствием птоза, то с большой долей вероятности говорим о том, что имели место обращения к специалисту. И да, делать это нужно вовремя».
Таким образом, приходим к выводу, что визиты звезд к пластическим хирургам зачастую носят регулярный характер. Но лучший результат получают те, кто нашел своего врача, обращается к нему своевременно и всю жизнь следит за внешностью. Ибо лишний вес, пагубные пристрастия и привычка нервничать способны свести на нет старания любого специалиста.
Фото: GlobalLookPress, Instagram
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