Пищевое отравление: как не пропустить опасные симптомы и что должно быть в аптечке на такой случай
Чем отличается кишечная инфекция
Летом, в жару, риск заражения кишечными инфекциями возрастает в разы. Бактерии размножаются в тепле и влажности. Отравиться можно, употребив в пищу накипяченную воду, продукты, не прошедшие достаточную термическую обработку, немытые фрукты, на кожице которых скопились бактерии. Источником отравления также может стать контакт с больным человеком.
Распознать кишечное расстройство довольно легко: диарея, боли в животе, тошнота, слабость, повышение температуры, отсутствие аппетита. Обычное отравление проходит довольно быстро, достаточно промывания желудка, обильного питья и приема энтеросорбентов, которые должны быть в любой домашней аптечке. Отравление, вызванное кишечными инфекциями, протекает гораздо тяжелей и требует медицинской помощи. Признаки следующие:
длительное кишечное расстройство (возможно, с примесями крови), схваткообразная боль в животе;
слабость в мышцах, затрудненное дыхание;
резкое повышение температуры, судороги;
обезвоживание организма.
В зоне риска беременные женщины и дети. Печальная статистика: смертность от диареи у детей в возрасте до пяти лет входит в тройку самых распространенных причин. А еще родители, промывая желудок детям раствором марганцовки, рискуют "одарить" чадо ожогом слизистой. Поэтому самостоятельно лучше ребенку ничего не промывать, а вызывать скорую.
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Нередко бывает так, что несколько человек в компании ели одну и ту же пищу, но только один получил пищевое отравление. В чем тут дело? Зависит от нескольких факторов: количества болезнетворного микроба, попавшего в организм, от состояния организма и его иммунной системы. У кого-то она сильнее.
Как отличить пищевое отравлении от вирусного и бактериального
Первое дает о себе знать симптомами почти сразу после попадания токсинов в организм – примерно через час. Развитие кишечной инфекции не имеет жестких временных рамок. Оно может начаться через неделю или даже месяц (известны и такие случаи), то есть инкубационный период дольше, а само заболевание опасней и требует медицинской помощи.
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Как помочь себе при отравлении?
Взрослые могут самостоятельно промыть желудок: нужно пить как можно больше воды и и вызвать рвоту, надавив (например, пальцами) на корень языка. Токсины, которые попали в желудок вместе с едой, должны оттуда выйти. Это необходимо, чтобы не произошло всасывания в кровь.
Чтобы не допустить обезвоживания, необходимо восполнить потерю жидкости. С этой целью опять же необходимо пить воду, можно с добавлением соли. После отравления вам инстинктивно не захочется много есть. В таких случаях положена лечебная диета: исключить кисломолочные продукты, мясо, копчености, выпечку, сладости. Стоит перейти на каши, бульон, сухари, морсы.
Одна из самых распространенных кишечных инфекций – сальмонеллез (лечится антибиотиками). Заражение сальмонеллами происходит через пищу. Стоит помнить, что, например, курица и яйца являются источниками сальмонеллеза. Это значит, что курица всегда должна быть хорошо термически обработана, то же касается и яиц – их обязательно нужно мыть, прежде чем разбить на сковороду. Не забываем и о том, что в холодильнике продукты также портятся: салаты должны храниться не дольше 12 часов, приготовленная домашняя еда – 24-36 часов. Не теряющий актуальности совет: чаще мыть руки и не есть пищу, внешний вид или запах которой вызывает подозрение.
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