Пищевое отравление: как не пропустить опасные симптомы и что должно быть в аптечке на такой случай

Чем отличается кишечная инфекция

Летом, в жару, риск заражения кишечными инфекциями возрастает в разы. Бактерии размножаются в тепле и влажности. Отравиться можно, употребив в пищу накипяченную воду, продукты, не прошедшие достаточную термическую обработку, немытые фрукты, на кожице которых скопились бактерии. Источником отравления также может стать контакт с больным человеком.

Распознать кишечное расстройство довольно легко: диарея, боли в животе, тошнота, слабость, повышение температуры, отсутствие аппетита. Обычное отравление проходит довольно быстро, достаточно промывания желудка, обильного питья и приема энтеросорбентов, которые должны быть в любой домашней аптечке. Отравление, вызванное кишечными инфекциями, протекает гораздо тяжелей и требует медицинской помощи. Признаки следующие:

длительное кишечное расстройство (возможно, с примесями крови), схваткообразная боль в животе;

слабость в мышцах, затрудненное дыхание;

резкое повышение температуры, судороги;

обезвоживание организма.

В зоне риска беременные женщины и дети. Печальная статистика: смертность от диареи у детей в возрасте до пяти лет входит в тройку самых распространенных причин. А еще родители, промывая желудок детям раствором марганцовки, рискуют "одарить" чадо ожогом слизистой. Поэтому самостоятельно лучше ребенку ничего не промывать, а вызывать скорую.