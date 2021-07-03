Патологии щитовидки на примере Марии Миногаровой: как живется после удаления железы
Мария Миногарова о собственной щитовидке: «подлый орган»
Телеведущая в последних интервью рассказала, что долгие годы отвратительно себя чувствовала. Девушка связывала это с нервной работой: попытки построить модельную карьеру, изнурительные диеты ради следования модельным идеалам, затем напряженные съемки в телепроектах не лучшим образом отражались на самочувствии. Модель постоянно испытывала перепады настроения, неконтролируемые приступы агрессии, усталость. Найдя наконец время на полное обследование организма, стало ясно, что виной тому патология в работе щитовидной железы. По словам Миногаровой, щитовидка «подлый орган, который не болит и не мешает, но очень влияет на эмоциональное состояние» (так как отвечает за выработку гормонов). Удаление железы не самое популярное решение — прибегают к нему лишь в ряде конкретных случаев, показаний.
После операции самочувствие девушки медленно, но верно стало улучшаться. При этом она продолжает пить гормональные препараты. По словам Марии, врачи не рекомендуют ей беременеть ближайшие несколько лет, но наши эксперты уверяют, что это слишком длительный срок. Беременеть после подобной операции можно. Сама же Миногарова добавляет, что становиться мамой пока не планирует, а значит, этот вопрос не стоит перед ней остро.
Патологии щитовидной железы, как мы уже говорили, довольно распространены. Потому в международном медицинском календаре даже существует День щитовидной железы — он отмечается 25 мая. Среди звезд, которые испытывали серьезные проблемы, связанные с работой этой железы, на ум приходят Джиджи Хадид, Ким Кэттролл, София Вергара, Опра Уинфри, экс-«татушка» Юлия Волкова.
Фото: GlobalLookPress
Максим Юрьевич Юдин
Врач-онколог, врач-хирург, заместитель главного врача по хирургии в «СМ-Клиника» на Новочеремушкинской улице
Комментарий специалиста: показания для удаления щитовидки
Первым показанием для оперативного лечения, конечно, является злокачественное новообразование щитовидной железы. Следуя современным рекомендациям, даже при наличии злокачественного поражения щитовидной железы во многих случаях мы пытаемся найти способ сохранить часть щитовидной железы, так как это влияет на качество жизни после операции. Еще один синдром, который требует обследования перед принятием решения об операции, — это тиреотоксикоз (повышенная функциональная активность щитовидной железы). Важным моментом при принятии решения в этом случае является возможность применения альтернативы хирургии — терапии радиоактивным йодом. И опять в этом случае первое и главное — мультидисциплинарный подход к лечению: насколько тот или иной метод показан и безопасен для больного.
Еще одна большая группа патологий щитовидной железы — многоузловой зоб во всех его клинических вариантах (эутиреоидный, смешанный, токсический). Сам по себе многоузловой зоб не опасен и при правильном обследовании и установленном диагнозе требует лишь наблюдения. Но бывают случаи, когда у пациента щитовидная железа оказывает компрессионное воздействие на дыхательные пути, сосуды шеи, вызывая тем самым ряд последствий, которые меняют качество жизни. В этом случае оптимальный способ решить проблему — хирургический. При обследовании на предмет патологии щитовидной железы показания к операции могут быть самыми разными, но вот механизмы достижения результатов лечения должны быть персонализированы, а подход к лечению — мультидисциплинарным.
В нашей клинике разработан и внедрен алгоритм ведения пациентов с различными заболеваниями щитовидной железы, и средняя длительность пребывания в стационаре составляет 1 день. Весь ранний послеоперационный период пациент наблюдается амбулаторно, и даже может удаленно работать. Основной принцип этого алгоритма — обеспечение безопасности в ходе операции (применение нейромониторинга). Благодаря этому пациенты с различной тяжестью заболевания проводят в клинике примерно одинаковое время, и амбулаторный период восстановления тоже примерно один и тот же.
Надеждина Элина Анатольевна
Врач-эндокринолог Клиники МЕДСИ на Марата (Санкт-Петербург), врач первой квалификационной категории
Комментарий специалиста: когда можно беременеть и отчего происходит набор лишнего веса
Различные патологии щитовидной железы в нашей стране сильно распространены, так как в России имеется дефицит йода, и это уже провоцирует развитие различных заболеваний щитовидной железы, начиная от диффузного зоба, связанного с недостатком йода, заканчивая аутоиммунным тиреоидитом и узловыми образованиями щитовидной железы. Для операции по удалению железы существуют определенные показания.
Среди них:
доказанная онкология щитовидной железы;
синдром сдавления окружающих жизненно важных органов, связанный с увеличением щитовидной железы;
функциональная автономия, то есть узловой зоб щитовидной железы, который работает функционально и не подвластен никаким терапевтическим мероприятиям;
это длительно текущий тиреотоксикоз, который часто рецидивирует.
Фото: Pexels.com
Удаляется вся щитовидная железа только в том случае, если это тиреотоксикоз или это доказанная онкология щитовидной железы. Во всех остальных случаях возможно какое-то частичное удаление ткани щитовидной железы.
Восстановительный период занимает около месяца — в течение этого периода можно понять: если удалена щитовидная железа, то заместительная терапия начинается сразу же, если частичное удаление, то за этот месяц мы понимаем, насколько эффективно работает основная часть щитовидной железы. Проходит обычно благополучно, как правило, без осложнений.
Что касается беременности после, то все решается в индивидуальном порядке. Конечно, сразу после операции беременеть не рекомендуется, потому что надо чтобы прошло какое-то время, хотя бы месяца 2-3 для того, чтобы установить, какой гормональный уровень сформировался у пациентки после операции, так как во время беременности нагрузка на щитовидную железу удваивается, особенно в первый триместр беременности. Важно, чтобы гормонов щитовидной железы хватало и для мамы, и для ребенка.
Если пациент не получает заместительную гормонотерапию и возникает недостаток гормонов щитовидной железы, то может наблюдаться набор лишнего веса. То есть обмен веществ сильно замедляется, происходит набор веса — и за счет жировой ткани, и за счет избытка жидкости — есть выраженные отеки у пациента.
_Фото: GlobalLookPress, Instagram Марии Миногаровой Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!