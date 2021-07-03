Патологии щитовидки на примере Марии Миногаровой: как живется после удаления железы

Мария Миногарова о собственной щитовидке: «подлый орган»

Телеведущая в последних интервью рассказала, что долгие годы отвратительно себя чувствовала. Девушка связывала это с нервной работой: попытки построить модельную карьеру, изнурительные диеты ради следования модельным идеалам, затем напряженные съемки в телепроектах не лучшим образом отражались на самочувствии. Модель постоянно испытывала перепады настроения, неконтролируемые приступы агрессии, усталость. Найдя наконец время на полное обследование организма, стало ясно, что виной тому патология в работе щитовидной железы. По словам Миногаровой, щитовидка «подлый орган, который не болит и не мешает, но очень влияет на эмоциональное состояние» (так как отвечает за выработку гормонов). Удаление железы не самое популярное решение — прибегают к нему лишь в ряде конкретных случаев, показаний.

После операции самочувствие девушки медленно, но верно стало улучшаться. При этом она продолжает пить гормональные препараты. По словам Марии, врачи не рекомендуют ей беременеть ближайшие несколько лет, но наши эксперты уверяют, что это слишком длительный срок. Беременеть после подобной операции можно. Сама же Миногарова добавляет, что становиться мамой пока не планирует, а значит, этот вопрос не стоит перед ней остро.

Патологии щитовидной железы, как мы уже говорили, довольно распространены. Потому в международном медицинском календаре даже существует День щитовидной железы — он отмечается 25 мая. Среди звезд, которые испытывали серьезные проблемы, связанные с работой этой железы, на ум приходят Джиджи Хадид, Ким Кэттролл, София Вергара, Опра Уинфри, экс-«татушка» Юлия Волкова.