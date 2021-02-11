Паралич лицевого нерва: как зима и стресс могут спровоцировать опасный недуг

Предпосылки для возникновения неврита

• генетическая предрасположенность в виде наследственно узкого канала лицевого нерва в височной кости; • многолетнее пристрастие к вредным привычкам; • перенесенный ранее ишемический или геморрагический инсульт; • беременность; • длительное влияние на организм низких температур; • химиотерапия при лечении онкологических заболеваний.

Обратите внимание на симптомы

Главным клиническим проявлением болезни является слабость мышц лица, что приводит к специфическим клиническим симптомам:

• невозможности полностью закрыть глаза (лагофтальм); • звуки воспринимаются очень громко (гиперакузии); • снижению вкусовой чувствительности; • «крокодиловым слезам» — несмотря на сухость глаз, у больного отмечается слезотечение, но происходит это только во время употребления пищи; • ярко выраженной асимметрии лица; • обильному слюнотечению; • онемению лица; • покраснению глаз; • повышению температуры.

Зачастую паралич Белла характеризуется постепенным развитием, отчего первыми клиническими проявлениями принято считать: возникновение болевых ощущений позади уха; разглаживание носогубной складки; опущение уголка рта; слабость; приступы головной боли; снижение слуха; головокружение; отек лица с пораженной стороны. По мере усугубления проблемы возникают все остальные проявления. Важно: зимой переохлаждение в сочетании с предрасполагающими факторами являются основной причиной заболевания.