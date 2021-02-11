Паралич лицевого нерва: как зима и стресс могут спровоцировать опасный недуг
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Из-за чего возникает паралич лицевого нерва?
Паралич лицевого нерва (паралич Белла) может быть обусловлен разными предрасполагающими факторами, приводящими к нарушению проводимости нервного импульса от головного мозга к мимическим мышцам.
Такими факторами являются:
• вирусная инфекция (опоясывающий герпес, паротит, грипп, менингит, энцефалит); • сахарный диабет; • воспаление артерии, отвечающей за кровоснабжение лицевого нерва; • ВИЧ-инфекция; • рассеянный склероз; • черепно-мозговые травмы; • аневризма позвоночной артерии; • злокачественная гипертония; • атеросклероз мозговых сосудов; • острая интоксикация организма; • инъекционное введение обезболивающих лекарственных веществ в нижний альвеолярный нерв; • злокачественные или доброкачественные опухолевидные новообразования.
В зоне риска могут оказаться как совершенно здоровые люди, попавшие в неблагоприятные условия (переохлаждение, стресс, травма, интоксикация), так и пациенты с хроническими заболеваниями. Отдельно по поводу стресса: в подобных ситуациях организм человека мобилизуется, что приводит к укреплению иммунитета, но если стресс хронический, снижается сопротивляемость организма к инфекциям, обостряются хронические заболевания.
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Предпосылки для возникновения неврита
• генетическая предрасположенность в виде наследственно узкого канала лицевого нерва в височной кости; • многолетнее пристрастие к вредным привычкам; • перенесенный ранее ишемический или геморрагический инсульт; • беременность; • длительное влияние на организм низких температур; • химиотерапия при лечении онкологических заболеваний.
Обратите внимание на симптомы
Главным клиническим проявлением болезни является слабость мышц лица, что приводит к специфическим клиническим симптомам:
• невозможности полностью закрыть глаза (лагофтальм); • звуки воспринимаются очень громко (гиперакузии); • снижению вкусовой чувствительности; • «крокодиловым слезам» — несмотря на сухость глаз, у больного отмечается слезотечение, но происходит это только во время употребления пищи; • ярко выраженной асимметрии лица; • обильному слюнотечению; • онемению лица; • покраснению глаз; • повышению температуры.
Зачастую паралич Белла характеризуется постепенным развитием, отчего первыми клиническими проявлениями принято считать: возникновение болевых ощущений позади уха; разглаживание носогубной складки; опущение уголка рта; слабость; приступы головной боли; снижение слуха; головокружение; отек лица с пораженной стороны. По мере усугубления проблемы возникают все остальные проявления. Важно: зимой переохлаждение в сочетании с предрасполагающими факторами являются основной причиной заболевания.
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К кому обращаться, и как лечить
Следует обратиться за помощью к неврологу, который изучит историю болезни, — нужно определить, что послужило толчком к воспалительному поражению лицевого нерва; ознакомится с анамнезом жизни больного (были ли травмы, переохлаждение и т.д.); проведет тщательный осмотр — для оценивания внешнего вида лица; детально опросит пациента.
Окончательно определиться с диагнозом помогут инструментальные процедуры: КТ и МРТ мозга; электрофизиологические исследования. Лабораторные исследования в диагностике применяются редко. В процессе установления правильного диагноза также принимают участие педиатр (если пациентом является ребенок), офтальмолог, отоларинголог.
Лечение обычно сводится к применению консервативных методов. Стандарт лечебных мероприятий включает в себя применение лекарственных препаратов; физиотерапевтические процедуры; лечебный массаж; курс ЛФК.
В комплексе с медикаментозной терапией проводится лечение народными средствами: прогревание солью; прием отвара боярышника, пиона, календулы или пустырника; втирание в пораженную область теплого облепихового масла.
Физиотерапия представлена прогреванием; парафинотерапией; иглорефлексотерапией; фонофорезом с лекарственными веществами; влиянием высокочастотных токов; магнитотерапией; ультразвуком.
В тех ситуациях, когда консервативная терапия на протяжении 3 месяцев не дает положительных результатов, необходимо проведение хирургического вмешательства. Помимо этого, операция показана при врожденном параличе Белла; полном разрыве лицевого нерва.
Оперативное лечение проводится при помощи сшивания нерва; невролиза; аутотрансплантации. Операцию целесообразно проводить только в течение первого года с момента установления правильного диагноза, поскольку в дальнейшем развивается необратимая атрофия мимических мышц.
Фото: Pexels.com
Как избежать рецидива
Прогноз лечения напрямую зависит от причины возникновения паралича Белла. Полного выздоровления удается достичь примерно в 75% случаев. Однако исход ухудшается при отсутствии терапии спустя 3 месяца с момента появления первых клинических признаков. Недуг склонен к частым рецидивам, причем каждое последующее возобновление неприятной симптоматики протекает тяжелее и длительнее.
Для уменьшения рецидивов помогут профилактические рекомендации:
не переохлаждаться;
лечить патологии, которые могут стать пусковым механизмом паралича Белла;
отказаться от алкоголя и сигарет;
принимать медикаменты строго по предписанию лечащего врача;
регулярно проходить полный профилактический осмотр.
Фото: Pexels.com, GlobalLookPress_
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