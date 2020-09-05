Панические атаки: признаки, причины, эффективные методы борьбы

Механизм панического расстройства

Следует понимать, что вышеперечисленные проявления появляются из-за работы симпатической нервной системы, которая заставляет активизироваться в организме стресс-гормоны. В норме подобное состояние мы испытываем во время стресса, когда гипофиз даёт команду надпочечникам на выделение кортизола, кровь активно поступает в мозг и сердце, для питания мышц выделяется повышенное количество глюкозы. В критической ситуации, когда нам нужно действовать активно (условно, нападать или спасаться бегством), подобная реакция организма объяснима и закономерна.

В случае с паническими атаками человек испытывает подобное состояние внезапно, часто без видимых на то причин. Хотя, безусловно, на ровном месте подобных состояний не возникает. Приступам может предшествовать потеря близкого или болезненная ссора, увольнение, трагическая новость, в принципе повышенный уровень тревожности, хронические неврозы.

И очень важно научиться брать под контроль это состояние. В этом и состоит главная сложность, ведь человека буквально трясет от страха и предчувствия чего-то непоправимого. Вот как описывает свое типичное состояние во время паники один из пользователей:

«3 года назад резко ухудшилось здоровье: стал задыхаться, постоянно вскакивал ночью от нехватки воздуха, паниковал. Далее скакнуло от постоянного стресса и недосыпа давление, после чего о я слег окончательно. В общем, мне проверили все что можно, результат – физически я абсолютно здоров. Пошел к психотерапевту, который прописал курс антидепрессантов. Все нормализовалось, но боюсь, что когда-нибудь атаки могут вернуться…»