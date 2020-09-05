Панические атаки: признаки, причины, эффективные методы борьбы
Оглавление
Механизм панического расстройства
К какому врачу обращаться, методы лечения
Немедикаментозные способы борьбы
Признаки панической атаки
Панической атакой называют состояние необъяснимой повышенной тревоги, которое носит внезапный характер и случается без очевидных внешних причин. Подобные состояния могут носить как эпизодический, так и регулярный характер. Перечислим признаки панических атак:
повышение артериального давление,
учащенное сердцебиение,
ком в горле, сложно дышать,
избыточное потоотделение;
тремор рук;
головокружение, слабость;
предобморочное состояние, «ватные» ноги;
неконтролируемый страх смерти.
Все это вегетативные симптомы. Страх умереть в подобном состоянии отмечают у себя многие пациенты. Кто-то начинает бояться инфаркта, кто-то смерти от онкологического заболевания, кого-то страшит потерять контроль над собой и оказаться в плену психического заболевания (лиссофобия).
Различают три вида атак:
спонтанная - возникает неожиданно;
ситуационная - приступ настигает на фоне стрессовой ситуации, например, перед процедурой МРТ, экзаменом, в зале суда и так далее;
условно-ситуационная: наблюдается из-за воздействия алкоголя, кофеина, приема лекарственных средств.
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Механизм панического расстройства
Следует понимать, что вышеперечисленные проявления появляются из-за работы симпатической нервной системы, которая заставляет активизироваться в организме стресс-гормоны. В норме подобное состояние мы испытываем во время стресса, когда гипофиз даёт команду надпочечникам на выделение кортизола, кровь активно поступает в мозг и сердце, для питания мышц выделяется повышенное количество глюкозы. В критической ситуации, когда нам нужно действовать активно (условно, нападать или спасаться бегством), подобная реакция организма объяснима и закономерна.
В случае с паническими атаками человек испытывает подобное состояние внезапно, часто без видимых на то причин. Хотя, безусловно, на ровном месте подобных состояний не возникает. Приступам может предшествовать потеря близкого или болезненная ссора, увольнение, трагическая новость, в принципе повышенный уровень тревожности, хронические неврозы.
И очень важно научиться брать под контроль это состояние. В этом и состоит главная сложность, ведь человека буквально трясет от страха и предчувствия чего-то непоправимого. Вот как описывает свое типичное состояние во время паники один из пользователей:
«3 года назад резко ухудшилось здоровье: стал задыхаться, постоянно вскакивал ночью от нехватки воздуха, паниковал. Далее скакнуло от постоянного стресса и недосыпа давление, после чего о я слег окончательно. В общем, мне проверили все что можно, результат – физически я абсолютно здоров. Пошел к психотерапевту, который прописал курс антидепрессантов. Все нормализовалось, но боюсь, что когда-нибудь атаки могут вернуться…»
Фото: Pexels.com
К какому врачу обращаться, методы лечения
Отмечается, что подобное расстройство больше характерно для молодых людей в возрасте до сорока лет. И зачастую ему подвержены изначально тревожные, мнительные, ранимые люди, остро переживающие стрессовые ситуации и долгое время копившие негативные эмоции в себе. Когда мы подавляем в себе разного рода реакции, они рано или поздно найдут выход.
Если вы переживали в недавнем времени подобное состояние, то стоит обратиться к психиатру. Как шутят врачи, каждый имеет право на приступ паники. Но если она произошла однажды, то, увы, может повториться. Основных способов лечения по-прежнему два:
противотревожные препараты;
психотерапевтические методы.
В нашей стране с визитом к психиатру предпочитают не спешить (так сложилось исторически – возникают стойкие ассоциации с сумасшедшими и психбольницами). Некоторые ошибочно идут на прием к кардиологу, неврологу, гастроэнтерологу, жалуясь на боли в сердце, спазмы в желудке, скачки артериального давления, которые являются лишь внешними признаками панических атак. Психиатр же подберет медикаментозные средства. Вы также можете обратиться для начала к психотерапевту, которые научит методам расслабления и переключения.
Фото: Pexels.com
Немедикаментозные способы борьбы
Как уже было сказано выше, очень важно переключить свое внимание в момент атаки на что-либо другое. Разберем основные способы.
Сместить фокус. Например, заставить себя приседать, отжиматься, затеять уборку. Позвонить кому-либо из близких и рассказать о своем состоянии, выйти на улицу. Оказавшись среди людей, можно начать считать, условно, количество прохожих в кроссовках или брюках. Считать количество проезжающих автомобилей или единиц общественного транспорта. Параллельно массировать ушные раковины или пальцы рук. Если атака случилась ночью, включите свет и телевизор, музыку, радио – что угодно, чтобы почувствовать себя в привычной безопасной атмосфере.
Сосредоточиться на дыхании. Это упражнение считается одним из самых эффективных и пригодится, когда под рукой не окажется выписанных врачом медикаментов. Дышите медленно, на вдохе задержите дыхание и надавите пальцами на закрытые глаза, затем медленно выдохните. Дышите в таком ритме, пока не отметите стабилизацию состояния.
Повторять позитивные установки. Обратившись к психотерапевту, вы наверняка получите несколько установок, которые вам будет предложено повторять во время приступа. Собственно, все методики направлены на то, чтобы расслабиться, согреть тело и снизить артериальное давление.
Фото: Pexels.com
Как помочь близкому?
Если вы стали свидетелем панической атаки, в ваших силах помочь.
Поговорите с человеком, не дайте ему закрыться и уйти в себя. Можно взять его за руки, проговорить, что его тревожит. Спокойным, уверенным голосом объяснить, что ничего не угрожает, он находится в безопасности. Объяснить, что его страх иррационален и не имеет под собой реального основания.
Объясните и покажите, как правильно дышать. Возможно, стоит попрактиковать дыхательную гимнастику вместе с ним. Дышите медленно, заставляя его считать.
Находитесь рядом, пока приступ не минует (а продолжаться он может до получаса. Если дольше – стоит вызвать бригаду скорой помощи). После самым лучшим будет уговорить близкого сходить на прием к специалисту.
Фото: Pexels.com
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