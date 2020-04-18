Ожирение у детей и подростков: от каких пищевых привычек нужно отказаться, чтобы не усугублять проблему

Вся жизнь — борьба

Пищевые традиции однозначно родом из семьи (культурные, национальные, религиозные и наследственные). Например, индусы в основном вегетарианцы. В их домах мяса попросту не бывает. Исключением могут быть разные нарушения обмена, когда у ребенка обнаруживается индивидуальная непереносимость лактозы (диатезы), сахара (диабет), глютена (целиакия) и т.д. Тогда человек вынужден исключить продукты, являющиеся для него опасными.

Очень важно научить ребенка правильно питаться. И делать это нужно на собственном примере. Если мама ест булки (сладкая сдоба — самая вредная еда), то на каком основании ребенок не будет их есть? Когда до формирования самосознания он просто пассивно «зеркалит» мамины повадки, привычки, интонации и образ мысли. Родительство — ответственная деятельность. Здесь приходится меняться целиком: следить за своим образом жизни, питания, мыслей. Чтобы потом не было рассуждений на тему, откуда что взялось.

Простые углеводы легко усваиваются, приносят удовольствие и... лишний вес. Всю жизнь нам приходится выбирать между здоровьем и соблазнами, которые в будущем приводят к нарушениям. Дети принимают нас на веру во всем. Поэтому с раннего возраста важно учить их правильному питанию. Привыкнув к сладкому, ребенок в протестном пубертатном возрасте не захочет себе отказывать в знакомом удовольствии.

В связи с вышесказанным: личным волевым решением с сегодняшнего дня нужно навести порядок в пищевом рационе: сократить до минимума наличие сладких продуктов. И без них в жизни много впечатлений, доставляющих радость.