Ожирение у детей и подростков: от каких пищевых привычек нужно отказаться, чтобы не усугублять проблему
Вся жизнь — борьба
Пищевые традиции однозначно родом из семьи (культурные, национальные, религиозные и наследственные). Например, индусы в основном вегетарианцы. В их домах мяса попросту не бывает. Исключением могут быть разные нарушения обмена, когда у ребенка обнаруживается индивидуальная непереносимость лактозы (диатезы), сахара (диабет), глютена (целиакия) и т.д. Тогда человек вынужден исключить продукты, являющиеся для него опасными.
Очень важно научить ребенка правильно питаться. И делать это нужно на собственном примере. Если мама ест булки (сладкая сдоба — самая вредная еда), то на каком основании ребенок не будет их есть? Когда до формирования самосознания он просто пассивно «зеркалит» мамины повадки, привычки, интонации и образ мысли. Родительство — ответственная деятельность. Здесь приходится меняться целиком: следить за своим образом жизни, питания, мыслей. Чтобы потом не было рассуждений на тему, откуда что взялось.
Простые углеводы легко усваиваются, приносят удовольствие и... лишний вес. Всю жизнь нам приходится выбирать между здоровьем и соблазнами, которые в будущем приводят к нарушениям. Дети принимают нас на веру во всем. Поэтому с раннего возраста важно учить их правильному питанию. Привыкнув к сладкому, ребенок в протестном пубертатном возрасте не захочет себе отказывать в знакомом удовольствии.
В связи с вышесказанным: личным волевым решением с сегодняшнего дня нужно навести порядок в пищевом рационе: сократить до минимума наличие сладких продуктов. И без них в жизни много впечатлений, доставляющих радость.
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Без фанатизма
Но исключительно правильное питание тоже чревато перекосами. Если дома не едят сладкого, мучного, жирного, соленого рано или поздно подросток все равно попробует фастфуд, сладости в компании друзей, одноклассников. Известны случаи, когда мама, ярая поклонница ЗОЖ и ПП, констатирует, что ее отпрыск проедает все карманные деньги в пиццерии или бургерной, а о правильном питании и слышать не хочет. Своего рода протест против ограничений.
«Любой фанатизм граничит с психологическим нездоровьем. Пищевой — особенно. Еда — это всегда удовольствие. Осознанное ограничение в удовольствии сопровождается волевым усилием над собой. Жесткие ограничения, если они введены не по медицинским показаниям, - это крайние меры, которые при резкой смене обстоятельств обязательно отменяются. Поэтому, запрещая, нужно рационально объяснять. Тупое «нельзя» приведет к вопросу: «а почему другим можно?» Что-то неполезное - иногда можно. Не зря индустрия фастфуда потратилась на высокие органолептические качества. Фастфуд — это вкусно. Иногда посещать «Макдональдс» можно. Чтобы знать, почему эта мировая сеть, несмотря на шквал критики, живет и процветает. И не чувствовать себя «лузером». Но систематическое потребление подобных блюд, разумеется, противопоказано.
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Не сваливайте лишний вес на заболевания
И, конечно, мы нередко слышим объяснения от людей с лишними килограммами: «у меня просто кость широкая!», «у нас в семье не было тощих!», «ребенок болезненный, не будем же еще на диету его сажать!» Но уже доказано: широкая кость — это выдумка...
«Сваливать лишний вес только на заболевания нельзя. Есть целые семьи толстяков, где аппетит передается по наследству. Но если кто-то один начинает питаться рационально, то тут же худеет, выгодно отличаясь от сородичей. И это хорошо заметно.
Большинство проблем со здоровьем мы приобретаем с пищей. К остальным причинам можно отнести инфекции, травмы и стрессы. Поэтому дети с повышенным весом — это перекормленные люди. Только на личном примере, с «ближайшего понедельника» (то есть с текущего момента), займитесь восстановлением правильного питания располневшего ребенка, при котором белки, жиры и углеводы станут правильно усваиваться, а не откладываться про запас». Другого варианта нет.
Поделитесь, какие пищевые привычки были (есть) в вашей семье? Чай с печеньками несколько раз в день, картошка с хлебом и сметаной, пирожки и блинчики по выходным?
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