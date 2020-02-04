Снижение работоспособности, ожирение, ранние морщины и другие удручающие последствия бессонницы
Откуда берется бессонница?
Это состояние, когда есть нарушения ночного сна, несмотря на наличие необходимых условий. То есть отсутствие сна из-за шума на улице или приема избыточного количества кофеина на ночь бессонницей не является. Бессонница характеризуется трудностями засыпания, частыми ночными пробуждениями с невозможностью быстро заснуть или ранним утренним подъемами. В головном мозге есть две основные системы — активирующая система бодрствования и центры сна. А также внутренние биологические часы, которые в зависимости от освещенности дают команду той или иной системе. Если наступил день, активны системы бодрствования, с наступлением ночи власть над мозгом берут центры сна. Если происходит сбой в работе этого механизма, то наступает бессонница. Например, слишком избыточная освещенность в вечернее время или чрезмерная активация систем бодрствования блокируют нормальную работу центров сна. Человек ложится в постель и не может заснуть, потому что его мозг слишком активен, переполнен информацией и бесконечным потоком мыслей.
Фото: vostock-photo
Просыпаться за ночь 10-15 раз — это норма
«Если такая ситуация возникает на фоне стресса, то это нормальная физиологическая реакция. Но бывает ситуация, когда стресс проходит, проблем нет, а сон все равно нарушен. Как правило, это возникает из-за того, что мозг «помнит» бессонницу, ассоциирует постель не со сном, а местом постоянной борьбы и желанием поскорее уснуть. Ложась в постель, человек начинает искусственно нагнетать проблему, думая, что опять его ждет бессонная ночь, системы бодрствования гиперактивируются и не дают центрам сна взять верх. Чем больше человек заставляет себя спать, тем меньше вероятность засыпания. Это одна из наиболее распространенных моделей, которая объясняет, почему развивается бессонница.
Кроме того, есть вариант бессонницы у людей, у которых нет гиперактивации, а нарушено восприятие времени во сне. Им кажется, что сон отсутствует, хотя на самом деле он есть. Любой человек просыпается за ночь 10-15 раз, чтобы изменить положение тела, как правило, эти пробуждения не запоминаются. А люди с бессонницей помнят каждое пробуждение, но не помнят время сна. Это так называемая псевдоинсомния.
Как правило, эти варианты развиваются у пациентов на фоне хронического стресса или при повышенном уровне тревоги и депрессии».
Проявления бессонницы
- нарушения дыхания во сне (апноэ);
- ночная эпилепсия или синдром беспокойных ног.
Жалобами при этих состояниях могут быть частые ночные пробуждения, избыточная дневная сонливость. По словам нашего эксперта, только проведение ночного полисомнографического исследования позволит выявить причину бессонницы и назначить правильное лечение.
Какие проблемы со здоровьем сулит бессонница?
- Во сне мозг активно работает, обрабатывает полученную за день информацию. Сохраняет необходимую и удаляет все лишнее из памяти. Поэтому хронический недосып сказывается прежде всего на памяти. Снижается работоспособность и концентрация внимания.
- Люди, которые поздно ложатся спать (после 00:00) или спят менее четырех часов за ночь, рискуют получить ожирение. Это связано с тем, что нарушается обмен веществ, увеличивается выработка гормонов, усиливающих аппетит, а выработка гормонов, которые перерабатывают жир в энергию, падает.
- Из-за гормональных расстройств нарушается образование коллагена и эластина — волокон, которые отвечают за упругость кожи и предохраняют ее от появления морщин. Внешние признаки нехватки сна — покраснение глаз, землистый цвет лица, отсутствие румянца, синяки под глазами, повышенная отечность. Человек с хронической бессонницей выглядит старше своих лет.
- Бессонница влияет на иммунную систему. Люди, систематически недосыпающие, простужаются в среднем в три раза чаще других. Повышается риск онкологических заболеваний.
- Плохое настроение. Беспокойный сон — одна из основных причин плохого настроения утром. У людей, страдающих бессонницей, в два раза чаще развивается депрессия, а улучшение ночного сна способствует смягчению симптомов заболевания.
- Люди с плохим качеством сна в два раза чаще попадают в автомобильные аварии, у них повышен риск производственного травматизма.
Фото: vostock-photo
Как бороться?
Если бессонница возникла впервые на фоне острого эмоционального стресса, то возможен короткий курс приема снотворных препаратов (7-14 дней). Кому-то достаточно легких успокоительных травяных сборов или когнитивно-поведенческая терапия — свод правил по здоровому сну:
- не заставлять себя спать;
- не лежать в постели без сна;
- не спать днем;
- исключить психоэмоциональную нагрузку перед сном;
- сократить время пребывания в постели;
- релаксация.
Главное — понимать, что бессонница — это нормальная реакция, как подъем температуры при гриппе. Одна бессонная ночь никак не сказывается на выполнении привычного рода деятельности, кроме той, которая требует особой внимательности (водители, диспетчеры, операторы).
Если же стресс прошел, а бессонница осталась, то в каждом отдельном случае нужно разобраться с ситуацией. При сохранении бессонницы чаще трех раз в неделю на протяжении трех месяцев подряд необходимо посетить врача-сомнолога.
Фото: vostock-photo
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