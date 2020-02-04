Снижение работоспособности, ожирение, ранние морщины и другие удручающие последствия бессонницы

Просыпаться за ночь 10-15 раз — это норма

«Если такая ситуация возникает на фоне стресса, то это нормальная физиологическая реакция. Но бывает ситуация, когда стресс проходит, проблем нет, а сон все равно нарушен. Как правило, это возникает из-за того, что мозг «помнит» бессонницу, ассоциирует постель не со сном, а местом постоянной борьбы и желанием поскорее уснуть. Ложась в постель, человек начинает искусственно нагнетать проблему, думая, что опять его ждет бессонная ночь, системы бодрствования гиперактивируются и не дают центрам сна взять верх. Чем больше человек заставляет себя спать, тем меньше вероятность засыпания. Это одна из наиболее распространенных моделей, которая объясняет, почему развивается бессонница.

Кроме того, есть вариант бессонницы у людей, у которых нет гиперактивации, а нарушено восприятие времени во сне. Им кажется, что сон отсутствует, хотя на самом деле он есть. Любой человек просыпается за ночь 10-15 раз, чтобы изменить положение тела, как правило, эти пробуждения не запоминаются. А люди с бессонницей помнят каждое пробуждение, но не помнят время сна. Это так называемая псевдоинсомния.

Как правило, эти варианты развиваются у пациентов на фоне хронического стресса или при повышенном уровне тревоги и депрессии».

Проявления бессонницы

нарушения дыхания во сне (апноэ);

ночная эпилепсия или синдром беспокойных ног.

Жалобами при этих состояниях могут быть частые ночные пробуждения, избыточная дневная сонливость. По словам нашего эксперта, только проведение ночного полисомнографического исследования позволит выявить причину бессонницы и назначить правильное лечение.

Какие проблемы со здоровьем сулит бессонница?