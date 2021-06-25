Овечкин, Варнава и другие звезды, благодарные врачам за спасение или помощь

Анна Снаткина

Актриса много раз благодарила врача, которая буквально помогла ей встать на ноги. Еще во время учебы в театральном институте девушка получила травму во время урока фехтования. Девушку с приступом дикой боли увезли на скорой в больницу. Там продержали несколько дней на обезболивающих и поставили в итоге диагноз: межпозвоночная грыжа, задет центральный позвоночный нерв.

Врачи разводили руками: грыжу можно удалить, но нет гарантий, что не сформируются новые. В любом случае нужна операция и об учебе в театральном институте пока точно нужно забыть. Снаткина вместе с родителями решила, что операционное вмешательство — это крайняя мера. С трудом они нашли врача реабилитационной 10-ой больницы Валентину Николаевну Кремлеву — она поставила актрису на ноги. В общей сложности процесс реабилитации занял два года, но все это время Снаткина не прекращала работать, снялась в сериалах «Московская сага» и «Участок». Актриса до сих пор благодарит опытного специалиста за свое восстановление без операции.