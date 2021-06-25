Овечкин, Варнава и другие звезды, благодарные врачам за спасение или помощь
Анна Снаткина
Актриса много раз благодарила врача, которая буквально помогла ей встать на ноги. Еще во время учебы в театральном институте девушка получила травму во время урока фехтования. Девушку с приступом дикой боли увезли на скорой в больницу. Там продержали несколько дней на обезболивающих и поставили в итоге диагноз: межпозвоночная грыжа, задет центральный позвоночный нерв.
Врачи разводили руками: грыжу можно удалить, но нет гарантий, что не сформируются новые. В любом случае нужна операция и об учебе в театральном институте пока точно нужно забыть. Снаткина вместе с родителями решила, что операционное вмешательство — это крайняя мера. С трудом они нашли врача реабилитационной 10-ой больницы Валентину Николаевну Кремлеву — она поставила актрису на ноги. В общей сложности процесс реабилитации занял два года, но все это время Снаткина не прекращала работать, снялась в сериалах «Московская сага» и «Участок». Актриса до сих пор благодарит опытного специалиста за свое восстановление без операции.
Фото: GlobalLookPress
Екатерина Варнава
Звезда Comedy Woman с большим уважением относится к людям, выбравшим профессию врача. Ведь среди них и ее собственная мама, даже на пенсии продолжающая работать врачом-терапевтом. «Это невероятная сила и смелость спасать, лечить, оберегать здоровье общества, которое еще недавно не предавало должного значения вашей работе. Времена имеют свойства меняться, мнения меняются, но вы всегда будете нужны!», — писала недавно артистка.
Еще раньше она делилась личными трагедиями: один за другим ушли из жизни ее родной брат, а затем отец. В случае с братом причиной смерти стал оторвавшийся тромб, папа долго боролся с онкологическим диагнозом, но болезнь в итоге оказалась сильнее. Этот трагический опыт заставил Екатерину пересмотреть отношение к собственному здоровью. Она периодически рассуждает в своем аккаунте о том, что многие из нас спешат к врачам, когда проблемы со здоровьем уже невозможно игнорировать. В том числе, когда речь идет об онкологических диагнозах, где важно как можно раньше начинать лечение. Сама Варнава регулярно посещает врачей, следя за состоянием здоровья.
Фото: GlobalLookPress
Гоша Куценко
Актер с огромным уважением относится к людям в белых халатах по ряду причин. Его мама была врачом-рентгенологом. Многие помнят, что женщина умерла от рака головного мозга. Семья боролась с диагнозом Светланы Васильевны полтора года. Актер знал, что мама втайне от него мечтала об эвтаназии, такими нестерпимыми были мучившие ее боли. Через три месяца после смерти мамы ушел из жизни и отец актера — причиной тоже стал онкологический диагноз.
После ухода родителей Куценко снял режиссерский дебют — фильм «Врач», который стал его терапией, возможностью прожить травматический опыт на экране — он сыграл нейрохирурга-онколога, который борется за жизнь пациентов, а в финале погибает сам. По словам Куценко, до конца жизни он будет благодарить врачей, которые за время лечения мамы стали ему почти родными людьми. На премьере фильма в зале было множество медработников, которых пригласил актер.
Недавно артист вновь благодарил врачей за то, что помогли ему вылечиться от коронавирусной инфекции. Куценко заразился COVID-19 на съемочной площадке и теперь призывает всех помнить о социальной дистанции и ответственности.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @avrora_tv
Аврора
Аврора не раз выражала благодарность семейному врачу, который смог поставить их на ноги. Также в своем аккаунте она подробно перечисляла средства, которые они использовали во время курса лечения от астмы. Врач давно стал почти другом семьи. Его профессионализм и оперативность (как известно, в самом начале пандемии четких схем лечения не было и в помине) помогли начать действовать быстро. Аврора и ее супруг две недели четко придерживались выбранной врачом схемы, причем дистанционно. Экс-звезда «МУЗ-ТВ» вспоминает, что в эти дни они чувствовали себя откровенно плохо: температура, кашель, дикая слабость и отсутствие сил даже встать с постели. За родителями ухаживала дочь-подросток, которую смертельно опасный вирус обошел стороной.
Мария Кожевникова
Несмотря на протекающую без осложнений беременность, во время родов что угодно может пойти не по сценарию. Немало женщин благодарят опытных врачей-акушеров за то, что помогли их детям появиться на свет. Среди них, в частности, Мария Кожевникова. Во время рождения третьего сына врачи зафиксировали с помощью УЗИ двойное обвитие шеи плода. В таких случаях, рассказывала актриса, настаивают на кесаревом сечении, к которому Мария прибегать не хотела. Актрисе вызывали схватки и по факту она смогла родить естественным путем, но во многом благодаря именно действиям опытного врача.
Александр Овечкин
Не только счастливые мамы, но и отцы благодарят врачей за рождение детей. Так, Александр Овечкин публично делился словами благодарности в адрес врача, которая дважды сопровождала в родах его жену Анастасию. Речь об акушере-гинекологе Мариане Бубуче, которая долгие годы живет и работает в Майями — там появились на свет оба сына знаменитого хоккеиста. Жена Овечкина Анастасия не вдавалась в подробности, с какими именно трудностями она столкнулась во время родов, но даже проводила серию эфиров с врачом, во время которых все будущие мамы могли задать ей свои вопросы.
«Я убеждена, что вы нам посланы Богом! Знаю, что и так говорю это при каждой встрече, но решила еще раз признаться вам в любви и здесь», — писала молодая мама вскоре после родов в своем Instagram.
Фото: GlobalLookPress, Instagram Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!