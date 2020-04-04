«Отложенное материнство»: что нужно знать женщинам, решившимся на заморозку яйцеклеток

Избежать биологической ловушки

Среди программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) всё более быстрыми темпами начинает развиваться «отложенное материнство»: забор ооцитов (яйцеклеток) на пике репродуктивного здоровья с их последующей глубокой заморозкой — витрификацией. Это позволяет женщине избежать биологической ловушки — истощения с возрастом овариального резерва и ухудшения его качества — и даёт возможность запланировать рождение ребёнка на наиболее удобное для себя время, не рискуя профессиональными и карьерными перспективами.

Кроме того, иногда это единственный выход для женщин, у которых нашли серьёзные проблемы со здоровьем, угрожающие самой функции деторождения.

«Эффективность ВРТ имеет конкретные возрастные ограничения, обусловленные женской физиологией: чем старше пациентка, тем сложнее ей забеременеть и тем выше риск осложнений. Общепринятой границей «беспроблемного» возраста можно считать 35 лет — после неё скорость ухудшения качества яйцеклеток начинает быстро расти. Если в 35 лет количество эуплоидных (с правильным набором хромосом, пригодных к переносу эмбрионов) составляет 60 %, то к 39 годам оно снижается до 45 %, а к 40–43 годам это число становится ниже 20 %. Соответственно, существенно падают и шансы на успех ЭКО — с 75 до 40 % и менее».

Как «отложенная беременность» выглядит на практике: