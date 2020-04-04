«Отложенное материнство»: что нужно знать женщинам, решившимся на заморозку яйцеклеток
Избежать биологической ловушки
Среди программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) всё более быстрыми темпами начинает развиваться «отложенное материнство»: забор ооцитов (яйцеклеток) на пике репродуктивного здоровья с их последующей глубокой заморозкой — витрификацией. Это позволяет женщине избежать биологической ловушки — истощения с возрастом овариального резерва и ухудшения его качества — и даёт возможность запланировать рождение ребёнка на наиболее удобное для себя время, не рискуя профессиональными и карьерными перспективами.
Кроме того, иногда это единственный выход для женщин, у которых нашли серьёзные проблемы со здоровьем, угрожающие самой функции деторождения.
«Эффективность ВРТ имеет конкретные возрастные ограничения, обусловленные женской физиологией: чем старше пациентка, тем сложнее ей забеременеть и тем выше риск осложнений. Общепринятой границей «беспроблемного» возраста можно считать 35 лет — после неё скорость ухудшения качества яйцеклеток начинает быстро расти. Если в 35 лет количество эуплоидных (с правильным набором хромосом, пригодных к переносу эмбрионов) составляет 60 %, то к 39 годам оно снижается до 45 %, а к 40–43 годам это число становится ниже 20 %. Соответственно, существенно падают и шансы на успех ЭКО — с 75 до 40 % и менее».
Как «отложенная беременность» выглядит на практике:
комплексное обследование (анализы и общение с врачом);
решение выявленных проблем — лечение, если необходимо;
стимуляция суперовуляции по оптимальному и безопасному протоколу;
замораживание и хранение яйцеклеток на заданный срок;
собственно процедура ЭКО;
беременность и роды.
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Кому нельзя и сколько стоит?
В комплекс анализов для «отложенного материнства» входят, помимо стандартных общих тестов крови и мочи, проверка гормонального фона (в том числе женских гормонов и гормонов щитовидной железы), мазки на некоторые инфекции и функциональная диагностика. Словом, примерно то, что делается на диспансеризации.
Что касается противопоказаний, то они описаны в приказе Минздрава России (№ 107н от 30 августа 2012 г.) Среди них — ряд серьёзных болезней вроде туберкулёза, грубые эндокринные и анатомические нарушения, некоторые онкологические заболевания. В любом случае решение принимается после консультаций с профильными врачами.
Сегодня «отложенное материнство» не слишком популярно, во многом из-за малой осведомлённости женщин. Тем не менее, по статистике клиники, частота обращений достигает 10% от общего числа циклов ЭКО. То есть для современной медорганизации это около 100 циклов в год. Среди обратившихся, по данным Елены Младовой, можно выделить три основных типа пациенток:
— женщин перед планируемым оперативным вмешательством на яичниках (например, перед удалением эндометриом);
— пациентов с тяжёлым заболеваниями — например, с раком молочной железы;
— не имеющих партнёра или откладывающих беременность по другим соображениям (социальное сохранение фертильности).
По московским меркам процедура достаточно доступна — стоимость около 150 000 рублей. Кроме того, оплачивается хранение биологического материала — примерно 50 000 рублей на пять лет (с возможностью продления). И да, современная технология мгновенного замораживания при очень низкой температуре — витрификация — позволяет добиться практически 100%-го выхода яйцеклеток и эмбрионов из гибернации, а хранить их можно неограниченно долго.
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Как все происходит в реальности
«Я заморозила свои яйцеклетки, когда мне было 35 лет. Сама процедура - стандартная история ЭКО, только без переноса эмбриона. Сначала нужно сдать гору анализов. Потом врач назначает прием на 2-3 день цикла. С этого дня начинается гормональная стимуляция. Схемы стимуляции бывают разные – от минимальных до максимальных. Это зависит от того, насколько сильно нужно стимулировать яичники, а также от веса. В минимальной укол делается только один раз. Дальше ты живешь обычной жизнью, работаешь и периодически ходишь на контрольное УЗИ. Есть программы, где ты колешь себе препарат утром и вечером (в живот) автоматическим шприцом-ручкой, как для диабетиков. Когда работала допоздна, то умудрялась делать это в офисе в туалете.
Ближе к середине цикла чувствуешь себя беременной, потому что если в обычном цикле зреет одна яйцеклетка, то здесь у меня, например, было 28 штук. В этот период нужно воздержаться от физических нагрузок, чтобы клетки не лопнули раньше времени. Когда яйцеклетки созревают, делается еще два укола, на следующий день - пункция. Процедура пункции проходит под наркозом и длится меньше 20 минут. Через час после нее я поехала на работу.
Что касается клеток, наверное, главное, о чем не говорят на консультациях в коммерческих клиниках: когда вы разморозите клетки, чтобы оплодотворить и снова заморозить до подсадки, это будет дополнительна нагрузка для них. После нескольких разморозок эмбрионы приживаются хуже. Если есть возможность, морозьте сразу не яйцеклетки, а готовые к переносу оплодотворенные эмбрионы».
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