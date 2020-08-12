Откуда берется пяточная шпора и можно ли избавиться от патологии без операции

Откуда ноги растут

Пяточная шпора, или плантарный фасциит, — заболевание, которое связано с воспалением мышц, связок и сухожилий в области пятки. Медленно, но верно воспалительный процесс приводит к появлению наростов на пяточной кости. При ходьбе они доставляют довольно мучительную боль.

Любые костные гребни, отростки, выступы, как правило, растут в тех местах, где сухожилие тянет кость. То есть каждая неровность на кости, в том числе и пяточная шпора, — это место тяги мышц. Есть такая анатомическая структура — подошвенный апоневроз. Так называется плотное сухожилие, которое натянуто от пяточной кости до головок плюсневых костей. Его роль — удерживать свод стопы.

Когда стопы испытывают неправильную нагрузку, апоневроз слишком сильно тянет кость в месте своего прикрепления к ней. Со временем в этом самом месте появляются наросты, которые и называются пяточными шпорами. Их размер может варьировать от 3 до 12 мм. Представьте, какие неприятности могут они доставлять.

Группа риска — люди, испытывающие постоянную нагрузку на ноги. И, конечно, свою роль играют и такие провоцирующие факторы, как неудобная обувь, плоскостопие, лишний вес.