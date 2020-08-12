Откуда берется пяточная шпора и можно ли избавиться от патологии без операции
Откуда ноги растут
Пяточная шпора, или плантарный фасциит, — заболевание, которое связано с воспалением мышц, связок и сухожилий в области пятки. Медленно, но верно воспалительный процесс приводит к появлению наростов на пяточной кости. При ходьбе они доставляют довольно мучительную боль.
Любые костные гребни, отростки, выступы, как правило, растут в тех местах, где сухожилие тянет кость. То есть каждая неровность на кости, в том числе и пяточная шпора, — это место тяги мышц. Есть такая анатомическая структура — подошвенный апоневроз. Так называется плотное сухожилие, которое натянуто от пяточной кости до головок плюсневых костей. Его роль — удерживать свод стопы.
Когда стопы испытывают неправильную нагрузку, апоневроз слишком сильно тянет кость в месте своего прикрепления к ней. Со временем в этом самом месте появляются наросты, которые и называются пяточными шпорами. Их размер может варьировать от 3 до 12 мм. Представьте, какие неприятности могут они доставлять.
Группа риска — люди, испытывающие постоянную нагрузку на ноги. И, конечно, свою роль играют и такие провоцирующие факторы, как неудобная обувь, плоскостопие, лишний вес.
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Стопы принимают удар
Мы уже выяснили, что ключевой фактор в образовании пяточных шпор — неправильная нагрузка на стопы.
Так как наш организм — это неделимое целое, то все органы в нем взаимосвязаны. И когда тело человека разбалансировано (из-за родовой и приобретенных травм, в случае пяточной шпоры — прежде всего травмы копчика), это обязательно сказывается на стопах. Чаще всего они деформируются, чтобы поддерживать тело. Стопы принимают удар как конечное звено и несут не только все тело, но и всю нагрузку, связанную с искривлениями и деформациями.
Когда человек получает родовую травму, кости черепа смещаются, в частности, смещается затылочная. Из-за этого разворачиваются все позвонки по цепочке: от первого шейного и дальше вниз, затем разворачиваются бедренные кости, голени и стопы. Приобретенные травмы усиливают деформацию. Поэтому я всегда призываю начинать лечение плоскостопия и пяточной шпоры не с ортопедических стелек, а с устранения первопричины — смещения костей основания черепа.
Фото: Pexels.com
Как лечить пяточную шпору?
Для устранения фасциита обычно используют физиотерапию, если не помогает, то следует хирургическое вмешательство. Однако эти меры не устраняют первопричину, поэтому они не эффективны на 100% и могут даже усилить боли.
Первый шаг должен быть направлен на устранение последствий родовой травмы. Пациент приходит к остеопату и выстраивает все тело, чтобы подошвенный апоневроз получал равномерную нагрузку. Именно это позволяет, во-первых, уменьшить болевые ощущения, во-вторых, наросты начинают постепенно рассасываться из-за уменьшения тяги сухожилий подошвы.
Как помочь стопам в домашних условиях?
Во-первых, носить удобную обувь. Кожаную, хорошо сидящую на ноге. Если у вас плоскостопие, вальгус (косточка), то не стоит надеяться на излечение, купив себе ортопедические стельки — идите к остеопату! Кроме того, избавьте ноги от чрезмерной нагрузки. Если вы весь день на ногах, да еще носите неудобную обувь, имеете лишний вес и проблемы с обменом веществ, стоит задуматься о смене образа жизни.
Ежедневно выполняйте упражнения на растяжение и разработку стоп.
Например:
Ходите на всех отделах стопы: на носочках, пяточках, внутренней и внешней части стоп. Важно: когда ходите на носочках, слегка сгибайте ноги в коленях, чтобы облегчить нагрузку.
«Скалка»
Возьмите простую гладкую скалку (можно ту, которой раскатывают тесто), положите ее на пол и «прокатайте» каждую стопу. Если возникнут болевые ощущения, эти места проработайте дольше и более тщательно.
Фото: Pexels.com
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