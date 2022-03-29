Откуда берется привычка гуглить симптомы и почему это вредно — объясняет специалист

Почему мы это делаем?

В России культура заботы о собственном здоровье пока только формируется. К сожалению, в основном многие готовы обращаться за медицинской помощью только в экстренных случаях, в то время как самолечением занимается каждый третий. Среди причин, по которым люди не обращаются к врачу:

сомнения в эффективности лечения;

недоверие к медицинским организациям;

нежелание платить за лечение;

желание узнать все здесь и сейчас;

нехватка времени;

страх перед медицинскими процедурами и вмешательствами.

Как это ни печально, но факт в том, что большое число людей не доверяет специалистам, но не боится лечить по рекомендациям в интернете найденные там же симптомы и болезни. И это в целом проблема мирового масштаба. Несколько лет назад шведские врачи даже записали ироничную песню под названием «Никогда не гугли свои симптомы». А в комментариях к видео люди поделились сотнями своих историй.