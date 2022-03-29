Откуда берется привычка гуглить симптомы и почему это вредно — объясняет специалист
Иван Кузин
основатель проекта «Культура здоровья»
Почему мы это делаем?
В России культура заботы о собственном здоровье пока только формируется. К сожалению, в основном многие готовы обращаться за медицинской помощью только в экстренных случаях, в то время как самолечением занимается каждый третий. Среди причин, по которым люди не обращаются к врачу:
- сомнения в эффективности лечения;
- недоверие к медицинским организациям;
- нежелание платить за лечение;
- желание узнать все здесь и сейчас;
- нехватка времени;
- страх перед медицинскими процедурами и вмешательствами.
Как это ни печально, но факт в том, что большое число людей не доверяет специалистам, но не боится лечить по рекомендациям в интернете найденные там же симптомы и болезни. И это в целом проблема мирового масштаба. Несколько лет назад шведские врачи даже записали ироничную песню под названием «Никогда не гугли свои симптомы». А в комментариях к видео люди поделились сотнями своих историй.
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Чем это чревато
Приготовив ужин по найденному в интернете рецепту, мы немного расстроимся, если что-то пойдет не так или сочетание ингредиентов окажется не таким вкусным, как мы предполагали. Но все же продолжим экспериментировать на кухне дальше. Со здоровьем же интернет-эксперименты могут закончиться гораздо хуже. Даже человек, не страдающий ипохондрией, в своем, казалось бы, безобидном поиске может очень далеко зайти. При поиске причин головной боли, слабости и быстрой утомляемости вы сначала списываете все на стресс, погоду и недостаток сна, а через полчаса уже примеряете на себя десятки диагнозов, от мигрени до опухоли мозга. А еще через полчаса у вас в корзине онлайн-аптеки собраны лекарства на все случаи жизни. При таком подходе можно столкнуться с большим количеством проблем:
возможность заработать хронические и побочные заболевания в процессе неверно поставленного самому себе диагноза и выбранного лечения;
впасть в панику и усугубить стрессовую ситуацию, которая и без того могла стать причиной недомоганий;
столкнуться с мошенничеством на сомнительных форумах. Например, попасть на онлайн-консультацию к неквалифицированному специалисту. Телемедицина в нашей стране сейчас активно развивается, но все же направление на такую консультацию лучше получить в профильном учреждении;
нарваться на советчиков нетрадиционных и даже опасных способов диагностики и лечения;
- в итоге это может обернуться довольно крупными расходами на консультации, анализы и лекарства, которых можно было бы избежать.
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Как побороть эту привычку
Отнестись к поиску диагнозов в интернете более осознанно. Вы можете изучить общую информацию о заболевании, распространенных симптомах, но постановку диагноза и назначение анализов, исследований и препаратов доверьте специалисту. В случае же когда вы уже имеете подтвержденный врачом диагноз, интернет может стать дополнительным, но никак не основным источником информации. Если вы сомневаетесь в полученных результатах, выслушайте мнение еще одного реального врача, а не гугл-доктора. Медицинская диагностика — это сложный процесс, требующий опыта и профессиональных знаний широкого спектра.
С таким стремительным развитием диджитализации очень сложно повлиять на привычку людей заниматься самолечением в интернете. Но важно донести посыл, что найденная информация ни в коем случае не может отразить всю клиническую ситуацию.
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Добавим также, что за время пандемии отношение россиян к здоровью по понятным причинам изменилось. У кого-то оно существенно ухудшилось и требует терапии, реабилитации. У кого-то из-за самоизоляции, уменьшения количества социальных контактов пострадало в той или иной степени ментальное здоровье. Из-за общественного беспокойства растет страх тревоги — на этом фоне легко заподозрить у себя тот или иной диагноз и полезть в Интернет за разъяснениями.
К слову, предварительный диагноз вам может поставить и врач в Сети. Есть ресурсы, где за небольшую плату (например, 300 рублей) вы коротко формулируете вопрос, а врачи, которые в этот момент онлайн, на него отвечают. Советуем подумать, прежде чем пользоваться подобными услугами. Чтобы поставить диагноз, врач должен собрать анамнез, посмотреть результаты анализов или назначить их. Иногда рекомендация врача нужна срочно — в таком случае лучше воспользоваться телемедициной, то есть пообщаться с врачом дистанционно. В ряде случаев эта услуга будет очень кстати, но опять же не всегда. Пока она привычна далеко не всем пациентам и докторам, но в любом случае это лучше, чем гуглить симптомы.
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