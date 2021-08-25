Отек Квинке: симптомы и первая помощь при опасной аллергической реакции

На съемках одной из программ «Жить здорово!» ее ведущая Елена Малышева рассказывала о том, как столкнулась с отеком Квинке прямо на площадке. Реакция развилась за считанные минуты. После нанесения грима Малышева посмотрела в зеркало и увидела опухшие губы и веки — она тут же поспешила умыться, но посмотрев в зеркало еще через минуту, увидела уже полностью отекшее лицо багрового цвета. Следом отекли руки — съемку пришлось отменить, на площадку вызвали «скорую». В ситуации с отеком Квинке действовать нужно незамедлительно.

Поклонники телеведущей знают, что она аллергик со стажем. Впервые о наличии у себя аллергической реакции Малышева узнала, будучи ученицей девятого класса. Когда она заболела пневмонией, ей ввели антибиотик из класса пенициллинов, в ответ появились красные пятна на теле. Мама-терапевт предупредила дочь, что она должна запомнить эту реакцию на аллерген. Собственно, главное условие для людей со схожей реакцией — исключить взаимодействие с аллергеном. Последних множество. От банальной пыльцы в период весеннего цветения до аллергии на воду, резину, металл у некоторых.