Отек Квинке: симптомы и первая помощь при опасной аллергической реакции
На съемках одной из программ «Жить здорово!» ее ведущая Елена Малышева рассказывала о том, как столкнулась с отеком Квинке прямо на площадке. Реакция развилась за считанные минуты. После нанесения грима Малышева посмотрела в зеркало и увидела опухшие губы и веки — она тут же поспешила умыться, но посмотрев в зеркало еще через минуту, увидела уже полностью отекшее лицо багрового цвета. Следом отекли руки — съемку пришлось отменить, на площадку вызвали «скорую». В ситуации с отеком Квинке действовать нужно незамедлительно.
Поклонники телеведущей знают, что она аллергик со стажем. Впервые о наличии у себя аллергической реакции Малышева узнала, будучи ученицей девятого класса. Когда она заболела пневмонией, ей ввели антибиотик из класса пенициллинов, в ответ появились красные пятна на теле. Мама-терапевт предупредила дочь, что она должна запомнить эту реакцию на аллерген. Собственно, главное условие для людей со схожей реакцией — исключить взаимодействие с аллергеном. Последних множество. От банальной пыльцы в период весеннего цветения до аллергии на воду, резину, металл у некоторых.
Быков Сергей Анатольевич
Врач-аллерголог, иммунолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов
Основные типы ангионевротического отека
Отек Квинке (ангионевротический отек) — это стремительная, часто аллергическая реакция на действие различных факторов, которая может привести к летальному исходу. Это распространенное заболевание, которым в течение жизни страдают около 10-20% людей. Ангионевротический отек в виде внезапно возникающего плотного подкожного или подслизистого образования может произойти в области головы (в области губ, щек, век, мягкого неба, миндалин и языка), горла, гортани, конечностей, гениталий и кишечника (возможны тошнота, рвота, резкие боли). Если отек нарастает в горле или на языке, это может затруднить глотание и дыхание. В этом случае следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Выделяют 4 основных типа ангионевротического отека:
аллергический ангионевротический отек, вызванный аллергической реакцией на аллергены (более одной трети случаев ангионевротического отека связаны с крапивницей);
идиопатический ангионевротический отек, причина которого неизвестна (хотя определенные факторы, такие как стресс, травма или инфекция, могут вызвать симптомы);
лекарственный ангионевротический отек, который является побочным эффектом некоторых лекарств, например, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ);
наследственный ангионевротический отек — редкое генетическое заболевание, вызванный «дефектными» генами, которые передаются по наследству.
Фото: Pexels.com
Кто страдает чаще?
В зоне риска аллергики и лица, принимающие определенные лекарственные препараты. Женщины и дети чаще подвержены развитию заболевания. Основной причиной отека является действие разнообразных аллергенов: лекарственных, пищевых, пыльцевых, инфекционных, промышленных, животных (шерсть), аллергенов насекомых и других. Реже отек появляется под действием механических, вибрационных, температурных факторов и при хронических заболеваниях.
В связи с быстрым нарастанием симптомов и угрожающей опасности вплоть до развития анафилактического шока при ангионевротическом отеке следует вызывать скорую помощь. При появлении неожиданного плотного отека, особенно при поражении дыхательных путей, следует до приезда врача обеспечить доступ воздуха к больному и устранить контакт с аллергеном или другим причинно-связанным фактором. Можно дать активированный уголь для выведения аллергена из организма.
После оказания на месте первой врачебной помощи предполагается возможная госпитализация в зависимости от клинической картины процесса. При легком поражении возможно амбулаторное лечение, при средней и тяжелой формах — оказание помощи в лечебном учреждении.
Фото: Pexels.com
Как помочь в случае отека Квинке
В случаях аллергического и идиопатического ангионевротического отека можно использовать антигистаминные препараты и (для снятия аллергического воспаления) кортикостероиды (для уменьшения воспаления и подавления иммунной системы). Лечение ангионевротических отеков также включает мочегонные препараты, при легочной недостаточности — бронхолитики, при возможном развитии анафилактического шока и падении артериального давления — адреналин. При опасных для жизни реакциях используют адреналин и другие препараты, но под наблюдением врача. В процессе лечения выявляются факторы, способствующие развитию данного патологического процесса, устанавливаются причинно-значимый аллерген и роль факторов окружающей среды.
При наследственном ангионевротическом отеке перечисленные мероприятия неэффективны, поэтому используются другие препараты. Независимо от того, установлена ли этиология, пациентам следует избегать приема лекарств, усугубляющих ангионевротический отек. Например, следует прекратить прием препаратов НПВП и ингибиторов АПФ. Помимо нежелательных лекарств, пациенты должны избегать употребления алкоголя, так как спиртное может усугубить симптомы.
Фото: Globallook, Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!