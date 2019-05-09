logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Отечность лица и еще 3 проблемы с внешностью, которые можно решить с помощью остеопатии

Современные девушки готовы тратить баснословные деньги на косметические процедуры, дорогостоящие средства и уходы во имя одной единственной цели – стать красивой. Цель благая, но нередко выбранный путь является не единственно верным. И когда кожа не становится идеальной, волосы продолжают выпадать, а отеки не проходят, девушки, как правильно, винят в этом неверно подобранный уход, неправильно питание. Конечно, все это имеет значение, но есть еще одна причина, которой почему-то никто не придает значение. Подробности — в материале Passion.ru и врача-остеопата Владимира Животова.
Владимир Животов,
врач-остеопат, краниопостуролог

Так исторически сложилось у нас, что люди, будь то врачи или косметологи, работают с симптомами, а устранением первопричины заболевания занимаются в самую последнюю очередь. И это касается как здоровья, так и красоты. Заболела голова – пьем таблетки, появились отеки – накладываем маски.

Это в корне неверный подход, так как, обезвредив симптом, мы не избавимся от самой проблемы, и рано или поздно ситуация повторится. Остеопатия ищет причины симптомов в зажимах в теле, смещении костей и травмах, полученных еще при рождении. Мы подобрали 4 распространенные проблемы с внешностью, которые могут быть вызваны именно такими причинами, решением которых занимаются врачи-остеопаты.

Выпадение, ломкость и тусклый цвет волос

Для наглядности можно сравнить волосы с травой: чтобы они росли, им также нужна благоприятная «почва», влага. Волосяные луковицы питаются артериальной кровью, которая является проводником питательных веществ.

При нарушении кровообращения наступает «засуха», вследствие чего волосы становятся безжизненными, тусклыми, начинают выпадать. Почему это происходит? Чаще всего причиной нарушения кровообращения являются родовые или приобретенные травмы черепа, из-за которых происходит сжатие сосудов. Кровь не поступает к волосяным луковицам в достаточном количестве, что и провоцирует выпадение волос.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Отечность лица

Одной из причин появления отеков на лице может быть застой жидкости в тканях лица из-за сжатия сосудов. Когда венозные и лимфатические сосуды «пережимаются» костями, связками, напряженными мышцами, это способствует образованию так называемой «лишней воды». Во время сна мы находимся долгое время в горизонтальном положении, что еще больше «тормозит» отток жидкости от лица. Вот почему утром отечность проявляется наиболее заметно.

Уменьшение отечности – закономерный эффект от остеопатического лечения. Этот факт отмечают практически все пациенты. Приходя за одним результатом, они получали «жизнь без отеков» в качестве приятного бонуса.

Покраснения и раздражение кожи

Нарушение кровообращения также может провоцировать появление раздражений на коже лица. Так как происходит застой жидкости в коже, ее защитные свойства нарушаются. Кожа становится уязвимой и легко «подхватывает» инфекции, проявлением которых и являются покраснения, высыпания и т.п.

Поэтому прежде чем перекладывать ответственность на «предрасположенность» и «особенности» кожи, необходимо для начала улучшить отток лимфы и крови от лица, чтобы восстановились защитные свойства кожи и чтобы она самостоятельно очищалась.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Асимметрия лица

Одна из основных причин асимметрии лица – родовая травма. Если таз у мамы кривой, при прохождении головы через родовой канал она деформируется, кости смещаются со своего нормального положения; весь череп претерпевает такое изменение.

И если мама привела такого ребенка к остеопату в маленьком возрасте, есть все шансы исправить ситуацию. Чем старше становится человек, тем сложнее что-то изменить. У сформированного человека, конечно, поменять положение и полностью устранить асимметрию не удается. Также свой вклад в асимметрию могут внести и приобретенные травмы: удары, стоматологические травмы. Как ни странно, но такие случаи встречаются часто. На фоне остеопатического лечения они становятся менее заметны.

Конечно, недостаток витаминов в организме, вредные привычки, нарушение сна, ведение пассивного образа жизни и неправильное питание также сказываются на нашем внешнем виде. Но часто люди, в частности женщины, которые ведут здоровый образ жизни, продолжают испытывать все перечисленные проблемы. И в этом случае, возможно, стоит проконсультироваться с остеопатом.

Текст: Владимир Животов

Фото: Vostock Photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
10-летняя дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»