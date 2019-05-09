Отечность лица и еще 3 проблемы с внешностью, которые можно решить с помощью остеопатии

Так исторически сложилось у нас, что люди, будь то врачи или косметологи, работают с симптомами, а устранением первопричины заболевания занимаются в самую последнюю очередь. И это касается как здоровья, так и красоты. Заболела голова – пьем таблетки, появились отеки – накладываем маски.
Это в корне неверный подход, так как, обезвредив симптом, мы не избавимся от самой проблемы, и рано или поздно ситуация повторится. Остеопатия ищет причины симптомов в зажимах в теле, смещении костей и травмах, полученных еще при рождении. Мы подобрали 4 распространенные проблемы с внешностью, которые могут быть вызваны именно такими причинами, решением которых занимаются врачи-остеопаты.
Выпадение, ломкость и тусклый цвет волос
Для наглядности можно сравнить волосы с травой: чтобы они росли, им также нужна благоприятная «почва», влага. Волосяные луковицы питаются артериальной кровью, которая является проводником питательных веществ.
При нарушении кровообращения наступает «засуха», вследствие чего волосы становятся безжизненными, тусклыми, начинают выпадать. Почему это происходит? Чаще всего причиной нарушения кровообращения являются родовые или приобретенные травмы черепа, из-за которых происходит сжатие сосудов. Кровь не поступает к волосяным луковицам в достаточном количестве, что и провоцирует выпадение волос.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Отечность лица
Одной из причин появления отеков на лице может быть застой жидкости в тканях лица из-за сжатия сосудов. Когда венозные и лимфатические сосуды «пережимаются» костями, связками, напряженными мышцами, это способствует образованию так называемой «лишней воды». Во время сна мы находимся долгое время в горизонтальном положении, что еще больше «тормозит» отток жидкости от лица. Вот почему утром отечность проявляется наиболее заметно.
Уменьшение отечности – закономерный эффект от остеопатического лечения. Этот факт отмечают практически все пациенты. Приходя за одним результатом, они получали «жизнь без отеков» в качестве приятного бонуса.
Покраснения и раздражение кожи
Нарушение кровообращения также может провоцировать появление раздражений на коже лица. Так как происходит застой жидкости в коже, ее защитные свойства нарушаются. Кожа становится уязвимой и легко «подхватывает» инфекции, проявлением которых и являются покраснения, высыпания и т.п.
Поэтому прежде чем перекладывать ответственность на «предрасположенность» и «особенности» кожи, необходимо для начала улучшить отток лимфы и крови от лица, чтобы восстановились защитные свойства кожи и чтобы она самостоятельно очищалась.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Асимметрия лица
Одна из основных причин асимметрии лица – родовая травма. Если таз у мамы кривой, при прохождении головы через родовой канал она деформируется, кости смещаются со своего нормального положения; весь череп претерпевает такое изменение.
И если мама привела такого ребенка к остеопату в маленьком возрасте, есть все шансы исправить ситуацию. Чем старше становится человек, тем сложнее что-то изменить. У сформированного человека, конечно, поменять положение и полностью устранить асимметрию не удается. Также свой вклад в асимметрию могут внести и приобретенные травмы: удары, стоматологические травмы. Как ни странно, но такие случаи встречаются часто. На фоне остеопатического лечения они становятся менее заметны.
Конечно, недостаток витаминов в организме, вредные привычки, нарушение сна, ведение пассивного образа жизни и неправильное питание также сказываются на нашем внешнем виде. Но часто люди, в частности женщины, которые ведут здоровый образ жизни, продолжают испытывать все перечисленные проблемы. И в этом случае, возможно, стоит проконсультироваться с остеопатом.
Текст: Владимир Животов
Фото: Vostock Photo
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