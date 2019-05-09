Отечность лица и еще 3 проблемы с внешностью, которые можно решить с помощью остеопатии

Так исторически сложилось у нас, что люди, будь то врачи или косметологи, работают с симптомами, а устранением первопричины заболевания занимаются в самую последнюю очередь. И это касается как здоровья, так и красоты. Заболела голова – пьем таблетки, появились отеки – накладываем маски.

Это в корне неверный подход, так как, обезвредив симптом, мы не избавимся от самой проблемы, и рано или поздно ситуация повторится. Остеопатия ищет причины симптомов в зажимах в теле, смещении костей и травмах, полученных еще при рождении. Мы подобрали 4 распространенные проблемы с внешностью, которые могут быть вызваны именно такими причинами, решением которых занимаются врачи-остеопаты.

Выпадение, ломкость и тусклый цвет волос

Для наглядности можно сравнить волосы с травой: чтобы они росли, им также нужна благоприятная «почва», влага. Волосяные луковицы питаются артериальной кровью, которая является проводником питательных веществ.

При нарушении кровообращения наступает «засуха», вследствие чего волосы становятся безжизненными, тусклыми, начинают выпадать. Почему это происходит? Чаще всего причиной нарушения кровообращения являются родовые или приобретенные травмы черепа, из-за которых происходит сжатие сосудов. Кровь не поступает к волосяным луковицам в достаточном количестве, что и провоцирует выпадение волос.