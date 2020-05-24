Голливудская улыбка: что нужно знать об отбеливании зубов и можно ли добиться идеального результата дома

Риски при отбеливании

Отбеливание — это процедура по изменению цвета зуба на один или несколько тонов. Данная процедура долгое время остается предметом споров (не только среди пациентов, но и среди самих врачей - Прим. ред.): вредно это или нет. Давайте разбираться. Итак, существуют два метода профессионального отбеливания.

Кабинетное отбеливание проходит в кресле врача. На зубы наносится состав на основе перекиси водорода или карбамида относительно высокой концентрации и засвечивается специальной лампой. Нужный эффект можно получить за 1-2 посещения.

Домашнее отбеливание подразумевает нанесение этих же растворов, но меньшей концентрации при помощи капп (приспособление, надеваемое на зубы). Для достижения нужного эффекта может понадобится 5-10 дней.

Самое частое осложнение после отбеливания — это повышенная чувствительность зубов. Но риск его возникновения можно минимизировать при грамотном подходе врача, который оценит состояние тканей зуба и при необходимости назначит реминерализующую терапию для укрепления (до отбеливания) и десенсибилизирующую терапию после процедуры для снижения чувствительности. Так же очень важно соблюдение пациентом всех предписаний врача.

Эффект после отбеливания, как и после всякой другой косметической процедуры, необходимо поддерживать: