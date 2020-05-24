Голливудская улыбка: что нужно знать об отбеливании зубов и можно ли добиться идеального результата дома
Риски при отбеливании
Отбеливание — это процедура по изменению цвета зуба на один или несколько тонов. Данная процедура долгое время остается предметом споров (не только среди пациентов, но и среди самих врачей - Прим. ред.): вредно это или нет. Давайте разбираться. Итак, существуют два метода профессионального отбеливания.
Кабинетное отбеливание проходит в кресле врача. На зубы наносится состав на основе перекиси водорода или карбамида относительно высокой концентрации и засвечивается специальной лампой. Нужный эффект можно получить за 1-2 посещения.
Домашнее отбеливание подразумевает нанесение этих же растворов, но меньшей концентрации при помощи капп (приспособление, надеваемое на зубы). Для достижения нужного эффекта может понадобится 5-10 дней.
Самое частое осложнение после отбеливания — это повышенная чувствительность зубов. Но риск его возникновения можно минимизировать при грамотном подходе врача, который оценит состояние тканей зуба и при необходимости назначит реминерализующую терапию для укрепления (до отбеливания) и десенсибилизирующую терапию после процедуры для снижения чувствительности. Так же очень важно соблюдение пациентом всех предписаний врача.
Эффект после отбеливания, как и после всякой другой косметической процедуры, необходимо поддерживать:
- снизить потребление красящих напитков (вино, соки-морсы, кофе);
- соблюдать гигиену полости рта и раз 6-12 мес делать профессиональную чистку. В таком случае эффект может продержаться довольно долгое время.
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Вспомогательные средства
Часто сталкиваюсь с тем, что профессиональную чистку зубов с использованием air flow представляют как отбеливание. Давайте поясним. После этой процедуры убирается весь приобретённый пигментированный налет и возвращается естественный цвет эмали. Соответственно, зубы становятся белее, но все же это процедура профгигиены, а не отбеливание.
Это же можно сказать и про использование ирригаторов и электрических зубных щёток. Это все вспомогательные приспособления для улучшения гигиены полости рта. Они способствуют поддержанию естественного цвета зубов, но никак не отбеливают.
Фото: Pexels.com
Маркетинговый ход
Реклама обещает нам эффект отбеливания при покупке соответствующих зубных паст. Но работают ли они?
Нужно иметь в виду, что чаще всего эти зубные пасты имеют очень высокий индекс абразивности. Они состоят из мелких гранул, которые буквально «отдраивают» поверхность эмали и за счёт удаления пигментированного налёта. Использование такой пасты на постоянной основе может привести к появлению повышенной чувствительности зубов, эрозии или клиновидным дефектам. И ещё нужно отметить, что использование разных народных средств для отбеливания зубов (чистить содой и перекисью, делать маску из клубничного пюре, натирать кожурой банана и т.д) чаще всего бесполезно и способно привести к неприятным последствиям для зубов — прежде всего повредить эмаль и повысить чувствительность зубов.
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