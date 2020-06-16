От печали до радости: типы биполярного расстройства, почему женщины страдают чаще и как могут помочь родные
Откуда что берется
БАР (старое название: маниакально-депрессивный психоз, МДП) – это группа хронических психических заболеваний, при которых центральное место в клинике занимают патологические изменения настроения: как в сторону повышения (мания, гипомания), так и в сторону понижения (депрессия и субдепрессия), возможны также и смешанные состояния.
Заболевание имеет наследственную природу, но не имеет предопределенности: в парах однояйцевых близнецов оба больны в 70 – 80% случаев. И примерно 7% пациентов не имеют никакой отягощенной наследственности. Следовательно, это заболевание формируется благодаря сочетанию наследственных и средовых факторов, с большей ролью генетических.
Одна из важных особенностей: БАР не приводит к деформации личности, и пациенты сохраняют свои когнитивные функции, эмоциональный диапазон и уровень энергии (речь идёт о межприступных периодах).
Описано множество вариантов течения биполярного расстройства и его форм. Найдено множество генов, увеличивающих вероятность заболевания. Так что речь идёт о гетерогенной группе заболеваний. Границы этого диагноза зависят главным образом от используемых диагностических классификаторов: например, то, что в соответствии с МКБ-10 называется «реккурентной депрессией», в DSM-V будет шифроваться как БАР.
Распространенность БАР значительно выше в странах, где используется DSM. По российским данным – это одно из редчайших психических нарушений (около 0,05% в популяции имеет этот диагноз); по американским – чрезвычайно распространенное заболевание (до 7% населения попадают под этот шифр). Считается, что женщины болеют несколько чаще, хотя речь идет скорее об определенных формах заболевания (униполярной депрессии).
Фото: kinopoisk.ru
Как может протекать болезнь
Различают униполярный тип БАР, когда встречаются только одни маниакальные или гипоманиакальные состояния, либо только депрессивные состояния, и – биполярный тип, когда гипоманиакальные (или маниакальные) состояния чередуются различным образом.
Снижение настроения может носить различную выраженность: от легкой грусти до полного ощущения безнадёжности и отчаяния, и часто не имеет прямой осознаваемой связи с актуальными внешними и внутренними событиями, то есть возобновляется автоматически.
Часто характерны суточные колебания настроения (чаще состояние ухудшается по утрам). При развёрнутых формах люди жалуются на ощущение «витальной тоски»: чувство тяжести или боли в области груди.
При депрессии замедляется темп движений, темп мышления и темп физиологических процессов. Снижение активности проявляется в утомляемости, затруднении мотивации, снижении или отсутствии полового влечения и аппетита.
При наиболее тяжелых формах могут появляться психотические симптомы, и в основном это бредовые идеи самообвинения и самоуничтожения.
Течение болезни может быть самым различным, то есть фазы могут переходить одна в другую.
Как правило, депрессии длятся дольше, чем гипомании/мании.
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Лечится ли биполярное расстройство?
БАР довольно успешно лечится. Используются практически все классы психотропных препаратов, но центральное место при фармакотерапии играют нормотимики, как I поколения: препараты лития, карбамазепин, вальпроаты, так и II поколения: ламотриджин и некоторые атипичные нейролептики. Другие препараты (антидепрессанты, нейролептики) назначаются симптоматически.
Лекарства принимают длительно, практически пожизненно. Решение о снижении доз препаратов или отмене их при длительной интермиссии принимается только специалистом.
Как вести себя родственникам людей, у которых диагностировали БАР?
Родственники пациентов проходят психообразовательные тренинги. Их роль состоит в поддержке приёма лекарств, стимулировании обращения за коррекцией при появлении “первых признаков”: изменения активности, продолжительности сна/уровня аппетита, скорости речи, а также содействие поддержанию стабильного режима дня пациентом.
Фото: Pexels.com, kinopoisk.ru
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