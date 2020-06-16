От печали до радости: типы биполярного расстройства, почему женщины страдают чаще и как могут помочь родные

Откуда что берется

БАР (старое название: маниакально-депрессивный психоз, МДП) – это группа хронических психических заболеваний, при которых центральное место в клинике занимают патологические изменения настроения: как в сторону повышения (мания, гипомания), так и в сторону понижения (депрессия и субдепрессия), возможны также и смешанные состояния.

Заболевание имеет наследственную природу, но не имеет предопределенности: в парах однояйцевых близнецов оба больны в 70 – 80% случаев. И примерно 7% пациентов не имеют никакой отягощенной наследственности. Следовательно, это заболевание формируется благодаря сочетанию наследственных и средовых факторов, с большей ролью генетических.

Одна из важных особенностей: БАР не приводит к деформации личности, и пациенты сохраняют свои когнитивные функции, эмоциональный диапазон и уровень энергии (речь идёт о межприступных периодах).

Описано множество вариантов течения биполярного расстройства и его форм. Найдено множество генов, увеличивающих вероятность заболевания. Так что речь идёт о гетерогенной группе заболеваний. Границы этого диагноза зависят главным образом от используемых диагностических классификаторов: например, то, что в соответствии с МКБ-10 называется «реккурентной депрессией», в DSM-V будет шифроваться как БАР.

Распространенность БАР значительно выше в странах, где используется DSM. По российским данным – это одно из редчайших психических нарушений (около 0,05% в популяции имеет этот диагноз); по американским – чрезвычайно распространенное заболевание (до 7% населения попадают под этот шифр). Считается, что женщины болеют несколько чаще, хотя речь идет скорее об определенных формах заболевания (униполярной депрессии).