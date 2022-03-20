От каких продуктов и напитков стоило бы отказаться ради молодости зубов — стоматолог

Часто слышу, что стоматолог может «омолодить» пациента, помочь легко сбросить визуально лет 10 — соглашусь. Но какие именно происходят изменения?

Внешние признаки старения зубов — цвет эмали и ее истираемость. В большей степени на визуальный возраст человека влияют именно эти факторы. Начну с цвета. С возрастом зубы становятся темнее и приобретают желто-коричневый оттенок. Это зависит от многих факторов: изменения структуры эмали, дентина (ткани под эмалью), пульпы. Эмаль зуба, как мы знаем, прозрачная, а вот дентин имеет желтый оттенок. И одним из факторов возрастного изменения цвета зубов является истончение эмалевого слоя, отсюда — дентин начинает больше просвечивать. Забегая вперед, скажу, что у всех людей этот процесс происходит по-разному, так как все зависит от индивидуального строения этих тканей, прикуса, привычек человека, от того, как пациент ухаживает за зубами, и количества жидкости в эмали — в молодом возрасте ее больше, а со временем становится меньше.

Здесь будет очень уместна фраза «Береги зубы смолоду», так как профилактика в молодом возрасте гораздо эффективнее, чем во взрослом.