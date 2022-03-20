От каких продуктов и напитков стоило бы отказаться ради молодости зубов — стоматолог
Наталия Петровна Кадькалова
стоматолог, основатель клиник @stomatolog_centr
На мой взгляд, первое, что бросается в глаза при разговоре с человеком, — это зубы. По зубам вообще многое можно сказать о человеке.
Часто слышу, что стоматолог может «омолодить» пациента, помочь легко сбросить визуально лет 10 — соглашусь. Но какие именно происходят изменения?
Внешние признаки старения зубов — цвет эмали и ее истираемость. В большей степени на визуальный возраст человека влияют именно эти факторы. Начну с цвета. С возрастом зубы становятся темнее и приобретают желто-коричневый оттенок. Это зависит от многих факторов: изменения структуры эмали, дентина (ткани под эмалью), пульпы. Эмаль зуба, как мы знаем, прозрачная, а вот дентин имеет желтый оттенок. И одним из факторов возрастного изменения цвета зубов является истончение эмалевого слоя, отсюда — дентин начинает больше просвечивать. Забегая вперед, скажу, что у всех людей этот процесс происходит по-разному, так как все зависит от индивидуального строения этих тканей, прикуса, привычек человека, от того, как пациент ухаживает за зубами, и количества жидкости в эмали — в молодом возрасте ее больше, а со временем становится меньше.
Здесь будет очень уместна фраза «Береги зубы смолоду», так как профилактика в молодом возрасте гораздо эффективнее, чем во взрослом.
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Но что я могу вас посоветовать в этом случае, помимо обязательного посещения стоматолога раз в полгода, так это не злоупотреблять красящими продуктами питания, так как их пигмент накапливается в эмали. Например, я пью кофе из трубочки, чтобы максимально сохранить молодость зубов, так как отказываться от любимого напитка пока не планирую. Красное вино, ягоды, соки, паста с чернилами каракатицы — все эти продукты окрашивают зубы. Отказываться от них вовсе не принуждаю, но, сократив их употребление, вы точно продлите молодость своих зубов.
Также напомню, как влияют на эмаль сахар и алкоголь. Сладости и газировка — это отличная питательная среда для патогенных микроорганизмов. Сахар не лучшим образом повлияет не только на фигуру, но и станет причиной развития кариеса. Он прекрасно прилипает к поверхности зубов и кормит огромное количество патогенов, которые в будущем разрушают эмаль. После попадания в полость рта углеводы распадаются, что делает среду в полости рта кислой, а в кислой среде эмаль наиболее проницательна и уязвима. Так возникает кариес. Совет: по возможности чистите зубы после каждого приема пищи, особенно десертов.
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Основным фактором, визуально влияющим на молодость, считаю прикус. Если у человека неправильно распределена жевательная нагрузка, происходит истираемость эмали. А когда эмаль истирается, зубы становятся меньше по размеру, нижняя треть лица уменьшается и появляются носогубные складки. Отсутствие особенно жевательных зубов также играет значительную роль в этом процессе.
Вы сами можете отследить свое восприятие человека. Кому вы будете доверять больше? Человеку, у которого кривые и желтые зубы, или человеку с ровной и белоснежной улыбкой?
Первое впечатление — это то, что невозможно повторить дважды. Я не преувеличу, если скажу, что зубы имеют большое значение в жизни человека. Следите за их здоровьем!
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