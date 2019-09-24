От царапин до ожогов: особенности лечения различных видов ран

Алгоритм ухода за раной

Как бы банально это не звучало, но перед тем, как касаться раны и прибегать к ее обработке, необходимо тщательно вымыть руки с мылом. К сожалению, многие из нас, сталкиваясь со стрессом оказания первой медицинской помощи, забывают о этом простом и очень важном шаге

Останавливаем кровотечение

Если у вас образовалась кровоточащая рана, не паникуйте! Большинство небольших порезов и ссадин перестают кровоточить достаточно быстро. Более того, кровь способствует самоочищению раны.

Самостоятельно же этот процесс можно остановить путем зажима раны с помощью стерильного бинта, марли или специального тампона.

Если кровь пропитает бинт, приложите еще один, прямо поверх старого, не убирая его, иначе вы случайно можете открыть рану и спровоцировать новое кровотечение.

Тщательно промываем рану

Лучший способ очистить рану и предотвратить заражение, это тщательно промыть ее прохладной водой из под крана не менее 5 минут. Как бы парадоксально это не звучало, но использование таких антисептиков, как перекись водорода и протирочный спирт для очищения раны, может нанести серьезный ожог уже и без того поврежденной коже и замедлить процесс заживления.

Аккуратно очистите поверхность вокруг раны с помощью мыльного раствора и удалите видимые загрязнения или занозы с помощью предварительно продезинфицированного пинцета. После этого осторожно похлопывающими движениями протрите кожу сухим чистым полотенцем.

Наносим антибиотик

Антибактериальные кремы и мази не только защищают рану от заражения, но и держат ее увлажненной, предохраняя от усыхания. Мазь следует наносить тонким слоем. Если после нанесения антибиотика появилась сыпь, в этом случае его использование необходимо прекратить.