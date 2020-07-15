От аллергии до лихорадки: какие болезни вызывают комариные укусы и как от них защититься
Кого комары кусают чаще?
Любопытно, что кусают нас только самки комаров. Самцы для человека безопасны и его кровью не интересуются. Комарихи же добывают кровь, чтобы отложить затем яйца, то есть стараются для будущего потомства. Присев на кожу человека, противно жужжавший комар затихает — в этот момент он четко прицеливается в кровеносный капилляр. Точность поразительная!
Кого-то комары жалят чаще других. В зоне риска люди с избыточной массой тела, выдыхающие большее количество углекислого газа. Чем больше от вас исходит тепла и паров молочной кислоты (выделяется вместе с потом), тем привлекательней вы для насекомых. Это касается людей не только с лишними килограммами, но и тех, кто совершает, например, пробежку или занимается физической работой у себя на даче.
А вот теория о том, что комары предпочитают людей с первой группой крови, подтверждения не нашла. Защищаться от комариных укусов нужно всем.
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Аллергическая реакция на укус (в виде припухлости и покраснения) знакома многим. Обычно симптоматика проходит сама собой через пару дней. Сложнее с детьми, которые могут сильно расчесывать место укуса, что усугубит ситуацию.
Также все мы помним, что комары — это переносчики ряда опасных заболеваний. К ним относятся вирусные энцефалиты, лихорадки Западного Нила, Денге, малярия, паразиты дирофилярии — подкожные черви. Подобные случаи фиксируются довольно редко, но тем не менее.
Как не допустить развития аллергии
После того, как комар ужалил, он впрыскивает в кровь человека токсичную слюну. Зачастую именно она становится причиной развития воспалительного процесса — аллергии. Стоит отучить себя расчесывать место укуса, известны случаи, когда это приводило к развитию воспаления вплоть до сепсиса. В первую очередь стоит снять зуд и отечность. С помощью:
холодного компресса (подойдет лед, обернутый в ткань, пакет);
раствора соды и последующих примочек (1 ч. л. соды на стакан воды);
солевого раствора.
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Помочь себе и питомцам
Еще лучше не допустить атаки комаров, особенно ночью, когда наша бдительность минимальна. Если прислушиваться к народным советам, то рекомендуется использовать в помещении эфирные масла гвоздики, мяты, лаванды. Также некоторые уверены, что если регулярно есть грейпфруты и чеснок, то вы станете неинтересны комарам... Думается, вряд ли это спасет вас во время похода в лес летом.
К надежным средствам точно относятся репелленты. Купить их можно в любой аптеке. Не стоит забывать о плотной одежде, которую трудно прокусить насекомым. Репелленты можно наносить не только на кожу, но и на одежду. Средства не рекомендуется использовать на детской коже — коляску с малышом надежнее защитит специальная сетка.
Антимоскитные сетки стоит использовать на окнах, особенно на даче, если живете вблизи леса. Также можно купить фумигаторы, предварительно проверив, не вызовут ли они аллергию у домочадцев.
Чтобы обезопасить домашних любимцев, поищите специальное средство в ветеринарной аптеке. Помните, что оно будет наноситься на шерсть, которую животные вылизывают.
Фото: Pexels.com
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