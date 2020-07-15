От аллергии до лихорадки: какие болезни вызывают комариные укусы и как от них защититься

Кого комары кусают чаще?

Любопытно, что кусают нас только самки комаров. Самцы для человека безопасны и его кровью не интересуются. Комарихи же добывают кровь, чтобы отложить затем яйца, то есть стараются для будущего потомства. Присев на кожу человека, противно жужжавший комар затихает — в этот момент он четко прицеливается в кровеносный капилляр. Точность поразительная!

Кого-то комары жалят чаще других. В зоне риска люди с избыточной массой тела, выдыхающие большее количество углекислого газа. Чем больше от вас исходит тепла и паров молочной кислоты (выделяется вместе с потом), тем привлекательней вы для насекомых. Это касается людей не только с лишними килограммами, но и тех, кто совершает, например, пробежку или занимается физической работой у себя на даче.

А вот теория о том, что комары предпочитают людей с первой группой крови, подтверждения не нашла. Защищаться от комариных укусов нужно всем.