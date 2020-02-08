Осторожно, панкреатит: как не пропустить опасные симптомы и когда нужно срочно бежать к врачу
Главные причины заболевания
Если задать в поисковике вопрос о происхождении панкреатита, то на первом месте окажутся: желчнокаменная болезнь и злоупотребление алкоголем. Плюс в большинстве случаев лишний вес. И это действительно так, подтверждает наш эксперт. При этом развитие панкреатита при ЖКБ и действии алкоголя несколько разное.
Если при желчнокаменной болезни и других заболеваниях желчного пузыря перекрывается проток поджелудочной железы — механически либо на фоне повышения давления в протоке — то ее ферменты, а иногда и содержимое желчного пузыря (желчь) при поступлении в организм пищи не выходят в двенадцатиперстную кишку, чтобы переварить пищу, а остаются внутри поджелудочной железы. Процессы переваривания активируются в самой железе. Таким образом, свои же ферменты переваривают ткани поджелудочной железы, вызывая хронический панкреатит. При чрезмерном употреблении алкоголя отток сока поджелудочной железы замедляется, приостанавливается, а в дальнейшем механизм развития панкреатита схож с заболеваниями, описанными ранее, то есть остается в тканях самой железы или в протоках, не достигая двенадцатиперстной кишки, тем самым вызывая острый панкреатит.
Фото: vostock-photo
Когда нужно срочно идти к врачу?
Итак, если вас беспокоит тяжесть в верхней половине живота (эпигастральная область), отрыжка — это повод обратиться к гастроэнтерологу для исключения патологии со стороны ЖКТ. Возможно, все обойдется корректировкой питания. Но если появились:
- выраженные боли в эпигастральной области;
- тошнота;
- рвота (не приносящая облегчения);
- жидкий стул;
- повышение температуры тела, то необходимо срочно обратиться к врачу либо вызвать бригаду скорой медицинской помощи!
Фото: vostock-photo
«Для диагностики хронического и острого панкреатита нужен как минимум осмотр терапевта, врача-гастроэнтеролога и хирурга для исключения острой патологии со стороны ЖКТ. Лабораторные исследования — клинический и биохимический анализ крови (обязательно показатели: альфа-амилаза, альфа-амилаза панкреатическая, липаза), копрограмма (общий анализ кала), панкреатическая эластаза в кале. Инструментальная диагностика — ультразвуковое исследование органов брюшной полости и желательно исследование желудка (поджелудочная железа прилегает к стенкам желудка и при ее воспалении на стенках желудка можно увидеть изменения)».
В чем разница между острым и хроническим панкреатитом?
Острый реактивный панкреатит излечим. Хронический панкреатит не лечится. Люди с таким заболеванием вынуждены пожизненно соблюдать диету и придерживаться определенных правил для поддержания ремиссии и улучшения качества жизни.
«Острый панкреатит может быть диагностирован в любом возрасте, независимо от пола, расы, национальности. Заболевание возникает на фоне нарушения в питании (алкоголь, жирная, жареная пища, некоторые лекарственные препараты), но чаще диагностируется у мужчин молодого возраста, злоупотребляющих алкоголем. Хронический панкреатит в большинстве случаев связан с заболеваниями желчного пузыря и желчевыводящих путей, обычно возникает в возрасте 40–50 лет, чаще у женщин. Необходимо помнить, что при хроническом панкреатите или его обострении, не говоря уже о признаках острого панкреатита, обязательна консультация врача! Он поможет скорректировать диету, подобрать терапию, что повысит качество жизни при таком диагнозе».
Фото: vostock-photo
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