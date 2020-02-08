Осторожно, панкреатит: как не пропустить опасные симптомы и когда нужно срочно бежать к врачу

Главные причины заболевания

Если задать в поисковике вопрос о происхождении панкреатита, то на первом месте окажутся: желчнокаменная болезнь и злоупотребление алкоголем. Плюс в большинстве случаев лишний вес. И это действительно так, подтверждает наш эксперт. При этом развитие панкреатита при ЖКБ и действии алкоголя несколько разное.

Если при желчнокаменной болезни и других заболеваниях желчного пузыря перекрывается проток поджелудочной железы — механически либо на фоне повышения давления в протоке — то ее ферменты, а иногда и содержимое желчного пузыря (желчь) при поступлении в организм пищи не выходят в двенадцатиперстную кишку, чтобы переварить пищу, а остаются внутри поджелудочной железы. Процессы переваривания активируются в самой железе. Таким образом, свои же ферменты переваривают ткани поджелудочной железы, вызывая хронический панкреатит. При чрезмерном употреблении алкоголя отток сока поджелудочной железы замедляется, приостанавливается, а в дальнейшем механизм развития панкреатита схож с заболеваниями, описанными ранее, то есть остается в тканях самой железы или в протоках, не достигая двенадцатиперстной кишки, тем самым вызывая острый панкреатит.