Опасные симптомы у курильщиков и чек-ап, который спасет вам жизнь

Курить давно не модно

В последние годы государство делает немало для того, чтобы снизить популярность и доступность курения. Многие из нас помнят, как непривычен был запрет на курение в общественных местах еще несколько лет назад. Ведь дымили же в кафе и ресторанах — это никого не удивляло. Сейчас кажется дикостью. С 1 июня 2013 года запрещено курение на стадионах, в ВУЗах, больницах, кафе, ресторанах, магазинах, лифтах, самолетах, аэропортах. За последние несколько лет пачка сигарет (любых) подорожала в несколько раз, табачных изделий нет в открытом доступе на витринах магазинов, рекламу табака вы не увидите по ТВ и в прессе. А каждую упаковку сигарет украшает устрашающее изображение пораженных человеческих органов: сердца, легких, гортани. По мнению специалистов, антитабачная политика обязательно принесет свои плоды, просто происходит это не так быстро, как хотелось бы. Не будем сбрасывать со счетов популярность здорового образа жизни: людей, которые начали заниматься спортом, потому что это стало модно, однозначно растет. А ЗОЖ не вяжется с курением.

Кампания Минздрава РФ не планирует снижать оборотов, наоборот, их цель — добиться запрета курения на остановках общественного транспорта, на расстоянии трех метров от входов в торговые центры, в подземных переходах, в личном транспорте в присутствии детей.

Мы постоянно слышим о вреде табачного дыма, который содержит более семи тысяч химических веществ, из них по меньшей мере 250 — откровенно вредных и 70 доказанных канцерогенов. Среди последних угарный газ, никотин, цианистый водород, акролеин, диоксид азота и ряд других. От последствий табакокурения страдают не только заядлые или бывшие курильщики, но и некурящие — те, кто подвергается воздействию вторичного табачного дыма. Например, когда ваш сосед регулярно курит на балконе и вы вдыхаете проникающий через открытую форточку дым.