Опасные симптомы у курильщиков и чек-ап, который спасет вам жизнь
Курить давно не модно
В последние годы государство делает немало для того, чтобы снизить популярность и доступность курения. Многие из нас помнят, как непривычен был запрет на курение в общественных местах еще несколько лет назад. Ведь дымили же в кафе и ресторанах — это никого не удивляло. Сейчас кажется дикостью. С 1 июня 2013 года запрещено курение на стадионах, в ВУЗах, больницах, кафе, ресторанах, магазинах, лифтах, самолетах, аэропортах. За последние несколько лет пачка сигарет (любых) подорожала в несколько раз, табачных изделий нет в открытом доступе на витринах магазинов, рекламу табака вы не увидите по ТВ и в прессе. А каждую упаковку сигарет украшает устрашающее изображение пораженных человеческих органов: сердца, легких, гортани. По мнению специалистов, антитабачная политика обязательно принесет свои плоды, просто происходит это не так быстро, как хотелось бы. Не будем сбрасывать со счетов популярность здорового образа жизни: людей, которые начали заниматься спортом, потому что это стало модно, однозначно растет. А ЗОЖ не вяжется с курением.
Кампания Минздрава РФ не планирует снижать оборотов, наоборот, их цель — добиться запрета курения на остановках общественного транспорта, на расстоянии трех метров от входов в торговые центры, в подземных переходах, в личном транспорте в присутствии детей.
Мы постоянно слышим о вреде табачного дыма, который содержит более семи тысяч химических веществ, из них по меньшей мере 250 — откровенно вредных и 70 доказанных канцерогенов. Среди последних угарный газ, никотин, цианистый водород, акролеин, диоксид азота и ряд других. От последствий табакокурения страдают не только заядлые или бывшие курильщики, но и некурящие — те, кто подвергается воздействию вторичного табачного дыма. Например, когда ваш сосед регулярно курит на балконе и вы вдыхаете проникающий через открытую форточку дым.
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Симптомы, которые должны насторожить
Главная опасность курения — быстро формирующаяся зависимость. Более 90% курящих людей в разное время пробовали бросить, но в большинстве своем терпели неудачу. Часть курильщиков переходят на электронные сигареты, мини-кальяны, считая, что такая форма безопасней. Однако специалисты уверенно заявляют, что это не так. В жидкостях для вейпов (электронных сигарет) содержатся токсичные вещества: фенолы; формальдегид, вызывающий рак, и свинец. А при нагревании выделяются потенциально канцерогенные вещества.
Мы упоминали выше, что в 90% случаев пациенты с раком легких являются курильщиками. Остаются еще 10%, которые не курили, но приобрели этот диагноз по ряду других причин, к которым относят наследственность, работу на вредном производстве, проживание не один год в экологически загрязненных районах. Также доказано, что курение приводит к развитию хронического бронхита и эмфиземы. Хорошая новость в том, что бросив курить, человек снижает риск приобрести рак легких — через десять лет вероятность доходит до того же уровня риска, что и у некурящего человека. Так что бросить курить и встать на лыжи никогда не вредно.
Увы, рак на ранних стадиях зачастую протекает бессимптомно. Среди признаков, на которые нужно обратить внимание, врачи выделяют отдышку, боли в грудной клетке, кашель, мокроту. При таких симптомах стоит незамедлительно поспешить к врачу.
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Мнение специалиста: обследования для курильщиков
«Связь между раком легких и курением давно задокументирована. Это доказано уже более 40 лет назад, когда были получены данные больших эпидемиологических исследований, которые длились на протяжении 10-20 лет. После проведения этих исследований увидели, что связь между куренем и развитием многих онкологических заболеваний, в том числе рака легких, существует. Самой частой болезнью курильщиков считается рак легких. К сожалению, 9 из 10 случаев встречается у курильщиков и всего 1 из десяти у людей, которые не курят.
Нельзя сказать, что современные сигареты, табак являются менее вредными. Считается, что в первую очередь вдыхание любого дыма будет повышать риск возникновения болезней легких, таких как хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и как исход — рак легких. Да, с тех самых пор, как появились данные о реальном риске курения, во всем мире проводится планомерная борьба, которая включает в себя просвещение населения о вреде курения и повышение цен на табачные изделия. Это привело к тому, что во многих развитых странах снизилось потребление табака. Например, в Австралии среди взрослого населения только 20% курильщиков. Такая цифра сразу отразилась на снижении заболеваемости рака легких.
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Отдельно скажу об электронных сигаретах. Они не могут быть полезными по определению. Все сигареты в той или иной мере вредны, но, конечно же, самые большие исследования были сделаны на курильщиках обычных сигарет, которых большинство. Я как врач всегда рекомендую отказаться от любых сигарет. Если вы продолжаете курить, то не забывайте проходить ряд обследований, чтобы следить за здоровьем. По рекомендациям экспертов, всем курящим стоит проходить исследование в виде:
низкодозовой компьютерной томографии легких с целью ранней диагностики рака легких.
второе исследование, которое уже оценивает функцию легких, — это спирометрия, то есть измерение объемных и скоростных показателей дыхания».
Рак легких и еще 40 органов
«Прямая связь повышенного риска развития рака легкого у курильщиков доказана многочисленными исследованиями. При этом через 20 лет курения риск развития рака легкого увеличивается в 14 раз, по сравнению с появлением заболевания у тех, кто не курит. Опасность таится в канцерогенных веществах, которые содержатся в табачном дыме. Они потенциально опасны для организма человека, и их воздействие увеличивает вероятность появления и развития раковой опухоли.
Добавлю, что помимо рака легкого, курение является причиной рака еще 40 органов — от почек до поджелудочной железы. А ежегодный прирост заболеваемости все еще составляет 5-8% в год. Каждый год во всем мире регистрируют более 1 000 000 новых случаев рака легких, из них 60 000 в России. Чтобы процент курильщиков снижался, нужно продолжать вести на государственном уровне антитабачную кампанию, пропагандировать здоровый образ жизни, чаще говорить в СМИ о вреде курения. Говоря о чек-апе здоровья курящих, выделю комплексный подход: для этой цели прекрасно подходят программы ежегодного планового профилактического обследования населения (диспансеризация). Ведь не только легкие, но и желудочно-кишечный тракт, и весь организм курильщика требует внимания».
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