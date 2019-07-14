Опасность привыкания, застревание в теле и еще 8 популярных мифов о вибраторах

Вибраторы покупают женщины, которым не хватает мужского внимания

Это заблуждение, что покупают вибраторы только одинокие дамы. Чаще всего их выбирают пары, чтобы сделать интимную жизнь интереснее. Конечно, есть и женщины, которые хотят скрасить свое существование, но часто они уже в отношениях и просто ищут дополнительных ощущений. Вибратор — это не только источник оргазмов, но и помощник в раскрытии новых эрогенных зон, усилении чувствительности тела.

Вибратор бывает опасен, он способен взорваться

Вибраторы — это безопасные секс-игрушки. Они конструируются так, что не способны травмировать пользователя. Они не взрываются, не бьются током. Качественные модели продуманы до мелочей, производители очень серьезно относятся к репутации, следят за безопасностью. Конечно, подделки или очень дешевые модели могут не соответствовать мировым стандартам качества. Чтобы с такими вещами не столкнуться, выбирайте устройства известных брендов, покупайте их в проверенных магазинах.

К вибратору можно привыкнуть, обычный секс потом не понравится

Игры с вибратором и живым человеком — это совершенно разные процессы и ощущения. Вибратор никогда не заменит общение, объятия и парные оргазмы. Он лишь помощник, который снимает сексуальное напряжение, но не заменитель мужчины. Занятие любовью — это эмоциональный процесс, реализовать это с прибором никогда не получится. Интерес к сексу после применения секс-игрушек не пропадает. Но может возникнуть желание попробовать использовать вибрирующее устройство в паре.