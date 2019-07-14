Опасность привыкания, застревание в теле и еще 8 популярных мифов о вибраторах

Вибраторы покупают женщины, которым не хватает мужского внимания
Это заблуждение, что покупают вибраторы только одинокие дамы. Чаще всего их выбирают пары, чтобы сделать интимную жизнь интереснее. Конечно, есть и женщины, которые хотят скрасить свое существование, но часто они уже в отношениях и просто ищут дополнительных ощущений. Вибратор — это не только источник оргазмов, но и помощник в раскрытии новых эрогенных зон, усилении чувствительности тела.
Вибратор бывает опасен, он способен взорваться
Вибраторы — это безопасные секс-игрушки. Они конструируются так, что не способны травмировать пользователя. Они не взрываются, не бьются током. Качественные модели продуманы до мелочей, производители очень серьезно относятся к репутации, следят за безопасностью. Конечно, подделки или очень дешевые модели могут не соответствовать мировым стандартам качества. Чтобы с такими вещами не столкнуться, выбирайте устройства известных брендов, покупайте их в проверенных магазинах.
К вибратору можно привыкнуть, обычный секс потом не понравится
Игры с вибратором и живым человеком — это совершенно разные процессы и ощущения. Вибратор никогда не заменит общение, объятия и парные оргазмы. Он лишь помощник, который снимает сексуальное напряжение, но не заменитель мужчины. Занятие любовью — это эмоциональный процесс, реализовать это с прибором никогда не получится. Интерес к сексу после применения секс-игрушек не пропадает. Но может возникнуть желание попробовать использовать вибрирующее устройство в паре.
Фото: Vostock Photo
От вибратора снижается чувствительность эрогенных зон
Это частичная правда. Если использовать вибрацию на максимальных режимах, чувствительность снизится. Но это временный эффект. Стоит отказаться на 3-4 недели от вибратора, и все восстановится. Секс-игрушка может сделать женщину более восприимчивой к любым ласкам, но уменьшить ее ощущения способен лишь на небольшое время.
Вибратор может остаться внутри, без врача не вытащить
Тоже правда, но лишь про устройства, которые используются для анального секса. В задний проход помещаются даже очень длинные предметы, они могут оказаться внутри полностью, и тогда доставать придется вместе с врачом. Именно поэтому для анала создают вибраторы с ограничителем. Это уплотнение, которое не дает погрузиться девайсу слишком глубоко. Варианты без такого широкого основания лучше применять только для вагинального секса. В женском лоно застрять секс-игрушка не может.
Если кто-то узнает о вибраторе, то владелицу засмеют
Этот миф — пережиток прошлого. Сегодня наличие секс-игрушки не является чем-то ужасным. Многие люди пользуются, и это нормально. Конечно, осуждение возможно среди старшего поколения, они все еще живут по законам прошлого. Но зачем им рассказывать о таких покупках? Можно выбрать для себя устройство, пользоваться и не говорить об этом. Обсуждение может быть уместно в паре, с лучшими друзьями, но сообщать «всему миру» о своем приобретении вовсе необязательно.
Фото: Vostock Photo
Мужчины категорически против секс-игрушек
Это неправда. Многие пары применяют интимные предметы, и мужчинам это нравится. Может какое-то количество людей и против, но их не большинство. Сомнения часто связаны с тем, что он не пробовал применять такие вещи, это пугает. Но стоит однажды показать ему, что вибратор помогает женщине при каждом сексе финишировать, и протесты прекратятся. Важно найти верных подход к конкретному человеку, а еще выбрать вибратор, визуально не похожий на пенис, чтобы не спровоцировать ревность.
Вибратор вызывает «женские» болезни
Это заблуждение. Вибратор вызывает прилив крови к половым органам, а это, наоборот, предотвращает застойные явления. Болезни возможны, если секс-игрушку не мыть. Тогда на ее поверхности могут развиваться бактерии, а при следующем применении попадать во влагалище. Но если каждый раз очищать устройство, таких проблем не будет. Правильное применение гарантирует безопасность секс-товаров.
Пользуются секс-игрушками только извращенцы
Это заблуждение. Пользуются секс-игрушками те, кто любит себя, свое тело и партнера. Вибраторы помогают получать удовольствие, усиливают чувствительность. С их помощью женщина может испытывать оргазмы гораздо чаще. Регулярная сексуальная разрядка полезна, она снижает уровень стресса. Более 60% европейцев применяют секс-игрушки, и процент использующих в России увеличивается с каждым годом. Люди не извращенцы, они просто ищут разные способы получения наслаждения.
При доставке курьер знает, что он привез вибратор, и это стыдно
Все доставки секс-игрушек из интернет-магазина анонимны. На упаковке никогда не написано, что внутри что-то из секс-шопа. Нет такой информации и на чеках или в выписке по карте. Вся информация нейтральна. Курьер или сотрудники почты никогда не знают, что внутри. При этом такие посылки никогда не приходится открывать в присутствии службы доставки, никто не может потребовать у вас проверить качество устройства в пункте получения.
Мифов о вибраторах множество, большинство из них — это заблуждения. Секс-игрушки помогают сделать жизнь ярче, улучшают отношения в паре, помогают расслабиться. Их применение полезно для физического и психического здоровья. И если перед применением изучить инструкцию, никаких проблем не будет.
Текст: Ольга Горец
Фото: Vostock Photo
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