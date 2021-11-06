Онкомаркеры: почему не стоит тратить деньги на этот анализ и когда он на самом деле нужен

На что стоит обратить внимание

Онкомаркеры — это тесты, которые могут насторожить врача и пациента, но могут и ввести в заблуждение. Наиболее информативные опухолевые маркеры для злокачественных опухолей основных локализаций.

Рак молочной железы: СА 15–3, РЭА, СА 19–9, СА 72–4 2.

Рак яичников:

серозный — СА 125, НЕ4, СА 19–9, СА 72–4; муцинозный — СА 72–4, СА 125 (СА 19–9); эндометриоидный — СА 125, НЕ4 (СА 19–9); герминогенные опухоли яичников — β ХГЧ, АФП.

Однако всем без исключения проводить онкоскрининг не нужно — это дорогой и оправданный лишь в некоторых клинических случаях метод диагностики. Якобы маркерный онкоскрининг помогает выявить рак на начальной стадии. К сожалению, это не так. Опухолевые маркеры — это ценнейшее исследование для врача-онколога и важная составляющая всего диагностического процесса в онкологии. Маркера, единого для всех злокачественных новообразований, не существует. Ни один из уже имеющихся не обладает 100% специфичностью и чувствительностью, достаточными для того, чтобы рекомендовать его в качестве скринингового теста на наличие злокачественного новообразования в общей популяции пациентов. По этой же причине не должен использоваться как метод первичной диагностики злокачественного образования.

При опухолях разных органов появляются характерные именно для них онкомаркеры. Они с большим или меньшим постоянством встречаются у многих, но не у всех заболевших одним и тем же видом рака. Причем один и тот же маркер может обнаруживаться при нескольких видах новообразований. Также могут обнаруживаться у больных с доброкачественными опухолями, с вирусными заболеваниями, при аутоиммунных расстройствах, при воспалительных заболеваниях и даже у здоровых людей.